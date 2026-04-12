BBVA y Bankinter lograrán los mejores resultados de la banca en el primer trimestre del año, según JB Capital

La firma de valores española JB Capital estima, en un informe sobre las previsiones de resultados de la banca española, que Bankinter y BBVA serán las entidades financieras con mejor comportamiento en el primer trimestre del 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

Al mismo tiempo, JB Capital ha destacado que Banco Sabadell cuenta con un potencial alcista superior al 38% sobre su cotización actual, y revisa al alza, aunque ligeramente, los precios objetivos de Unicaja, CaixaBank y el banco vasco.

La compañía, que excluye del análisis al Santander, cimenta las buenas previsiones del sector en la capacidad de las entidades financieras para gestionar la crisis geopolítica en Oriente Próximo.

Así, el autor del estudio y analista financiero de JB Capital, Maksym Mishyn, destaca que, incluso en un escenario severo, el Banco Central Europeo (BCE) prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en la eurozona del 1%, lo que implicaría "riesgos limitados" para la calidad de los activos de la banca.

Pese a ello, reconoce que una caída de un punto porcentual en el PIB aumentaría en cerca de un 5% las provisiones de los bancos y reduciría el beneficio antes de impuestos en alrededor de un 1,3%, aunque matiza que se trata de un impacto "manejable".

BBVA (+4,3%) Y BANKINTER (+4,1%) A LA CABEZA

En este contexto, la sociedad de valores anticipa que los resultados del sector en el primer trimestre de 2026 serán "positivos" y espera que las entidades reafirmen sus objetivos para el ejercicio en curso, al tiempo que descarta un incremento de las provisiones por el conflicto en Irán.

Concretamente, tal y como se desprende del informe, BBVA sería el banco que mayor alza del beneficio respecto al mismo periodo en el año anterior registraría. La entidad presidida por Carlos Torres elevaría su ganancia un 4,34% interanual, hasta los 2.815 millones de euros, apoyada en unos márgenes de intereses que crecerían hasta los 6.837 millones de euros, cerca de un 7% más, y en un margen de comisiones incrementado en un 9%, hasta los 2.238 millones.

De su lado, Bankinter es la otra entidad financiera para la que JB Capital pronostica una mejora de resultados. El banco naranja aumentaría, tal y como refleja el análisis, su beneficio de enero a marzo hasta los 281 millones, un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

Sobre la entidad presidida por Gloria Ortiz, que optimizaría su margen de intereses en un 5,6% y el de comisiones en un 7,7%, Mishyn adelanta que el diferencial de clientes debería finalmente "estabilizarse" y los depósitos digitales emitidos el año pasado "revalorizarse" a tipos más bajos.

CAIXABANK (-0,2%) Y UNICAJA (-0,9%) ESTABLES; SABADELL SE DEJARÍA UN 15%

El resto de bancos que cotizan en el Ibex 35, sin contar con Santander del que no se incluyen estimaciones, cosecharían unos resultados más débiles. Así, tanto Caixabank como Unicaja mantendrían un beneficio prácticamente idéntico al reportado en el mismo trimestre del año anterior.

En particular, Caixabank corregiría en un 0,2% hasta los 1.467 millones de euros, alrededor de tres millones menos. Sin embargo, el banco podría ser de los mayores beneficiarios de un escenario de tipos de interés elevados ya que, según calcula el estudio, si las tasas del BCE suben 1 punto porcentual, el resultado financiero relevante de CaixaBank podría mejorar cerca de un 7,5%.

Por su parte, el banco andaluz recortaría en alrededor de un millón sus ganancias en el primer trimestre respecto al del ejercicio previo, hasta los 157 millones de euros. Todo ello pese a elevar hasta los 374 millones de euros (+1,5%) los márgenes de intereses y hasta los 135 millones (+2,1%) los de comisiones respecto a los datos anotados entre enero y marzo de 2025.

No obstante, el mayor de los ajustes a la baja lo registraría Banco Sabadell. El vallesano, que anotó unas ganancias de 489 millones de euros en el primer trimestre del año pasado, obtendría en el del presente ejercicio 72 millones menos --417 millones de euros--, lo que representa una caída del 15%.

A pesar del recorte interanual, el beneficio del banco presidido por Josep Oliu superaría en 21 millones (+5%) el reportado durante el último trimestre de 2025 --396 millones de euros--, que incluyó elementos extraordinarios en costes y provisiones para frenar la oferta pública de adquisición (OPA) hostil lanzada por BBVA.

Por otro lado, la firma de valores española ha revisado el precio objetivo de los bancos del Ibex 35, elevando la valoración de BBVA hasta 21,3 euros por acción, desde los 21 euros anteriores; la de CaixaBank hasta 13 euros por título, desde los 12,7 euros previos; y la de Unicaja hasta 3,45 euros por instrumento financiero, desde los 3,35 euros pasados.

En cuanto a recomendaciones, JB Capital señala que Sabadell, CaixaBank y Bankinter siguen siendo sus "principales apuestas" para 2026 y, junto a Unicaja, mantiene para ellas su posición de 'compra'. Por el contrario, la gestora indica que BBVA constituye su opción "menos preferida", por su "menor potencial alcista y su exposición a mercados emergentes", y conserva su recomendación 'neutral' sin cambios.

EL DIVIDENDO POR LA VENTA DE TSB, "UN CATALIZADOR CLAVE"

Asimismo, la gestora de fondos fija para Sabadell un precio objetivo de 4,5 euros y explica que cotiza a 7,3 veces los beneficios estimados para 2027, lo que supone un 22% menos que otras entidades similares del mercado nacional. "Consideramos que este descuento es injustificado, teniendo en cuenta la mejora de las dinámicas comerciales y de la rentabilidad en los últimos cinco años", subraya.

Además, Mishyn confiesa que toda la atención está puesta ahora en la venta de la filial británica TSB, que se cerrará en abril y conllevará al pago del dividendo de 2.500 millones de euros a finales de mayo. "Este dividendo es un catalizador clave en la historia bursátil de Sabadell y debería ayudar a poner en valor la compañía", justifica el analista financiero.

Con todo, sobre el precio actual, el vallesano guarda el mejor margen alcista de toda la banca del parqué nacional, ya que asumiendo los 3,26 euros por acción con los que cerró el pasado viernes el banco catalán posee un potencial de más del 38%, hasta los 4,5 euros estipulados por la firma de inversión.

La siguen Unicaja y Bankinter, que concluyeron la semana en el parqué en los 2,76 y los 14,49 euros por título, respectivamente. De este modo, ambas entidades presentan un recorrido al alza de alrededor del 25%, hasta los 3,45 euros en el caso del banco andaluz, y hasta los 18 euros en el del banco naranja

Por detrás, Caixabank ofrece un 'upside' de más del 22% sobre los 10,65 euros con los que finalizó la última sesión en Bolsa, hasta alcanzar los 13 euros de precio objetivo que JB Capital le atribuye.

Cierra la lista BBVA, el vasco, que terminó este viernes la jornada en los 19,7 euros por acción, arroja un potencial alcista de poco más de un 8%, hasta los 21,3 euros recientemente revisados al alza.