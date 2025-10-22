Willy Bárcenas recuerda la bronca de David Summers, vocalista de Hombres G, en los inicios de Taburete: “Acabé muy pedo”

Willy Bárcenas y Antón Carreño, integrantes del grupo Taburete, en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La banda Taburete, formada por Willy Bárcenas y Antón Carreño, ha visitado el plató de El Hormiguero, la noche de este martes, 21 de octubre. Se trata de la segunda visita que el dúo hace en el espacio conducido por Pablo Motos. Los músicos han acudido para presentar su sexto álbum estudio, El perro que fuma, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 28 de noviembre. Un nombre peculiar que, según el hijo de Luis Bárcenas, hace referencia “al ser que llevamos dentro que impide la mejor versión de uno mismo”.

Durante la entrevista, los integrantes compartieron también los detalles de la próxima gira nacional que los llevará a recorrer diversas ciudades de España tras un año de inactividad en los escenarios. El tour comenzará el 16 de enero de 2026 en Santander y concluirá el 26 de diciembre del mismo año en Madrid. “El Movistar Arena es el recinto más grande, pero hemos querido hacer una gira, una primera parte de la gira, en la que volvemos a esas salas que fueron superimportantes para nosotros en nuestros inicios. Entonces, hay recintos que no tienen mucha capacidad, pero todos nos hacen muchísima ilusión. Va a ser como un nuevo renacer. Llevábamos nueve años sin tocar y, tras un año de parón, sentimos que volvemos a empezar. Por eso queremos empezar por esos sitios”, ha explicado Bárcenas.

Willy Bárcenas y Antón Carreño, integrantes del grupo Taburete, junto a Pablo Motos, en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Y, hablando de los orígenes del grupo, el dúo ha hecho un repaso de cómo fueron sus primeros pasos en la industria musical. En sus inicios, el grupo Taburete era telonero de los Hombres G, lo que le llevó a recorrer tanto en México como España. “Nosotros fuimos teloneros suyos en una gira por México, pero aquí, en España, hicimos una gira juntos en la que empezábamos nosotros cantando temas nuestros, luego salían ellos y acabábamos las dos bandas en el escenario, cantando temas de los dos grupos. La verdad es que fue una cosa increíble, porque además fue en 2017, llevábamos muy poco tiempo y plantearles eso fue como un ‘vamos a probar’, porque creíamos que podía funcionar muy bien la mezcla. Y cuando nos dijeron que sí, fue...”, ha detallado Willy Bárcenas.

Dos divertidas anécdotas del grupo Taburete

La entrevista abordó también anécdotas más personales, como la llamada de atención de David Summers, vocalista de Hombres G, tras un concierto conjunto en Barcelona. “No subí un poco pedo, sino que acabé muy pedo. Como la primera parte del concierto la hacíamos nosotros, luego nos íbamos y estaban ellos solos una hora hasta que volvíamos a salir nosotros con ellos al escenario. Entonces, en esa hora, se complicó todo porque además fue un concierto que dimos en Barcelona cuando estaba el tema del independentismo bastante caliente. Yo, al acabar, cuando ya se había ido todo el mundo del escenario, se habían ido las dos bandas, volví a salir, cuando la gente ya estaba yéndose, y empecé a decir: ‘Tenemos que querernos todos, lo importante son las personas, empecé a cantar All you need is love... Entonces, lo estaba viendo todo David Summers y al acabar me llevó al camerino y me dijo: ‘Willy, todos hemos sido jóvenes, pero las copitas después, por favor’. Estuvo bien, consejo de maestro”, ha relatado Bárcenas.

El Hormiguero también ha abordado el paso del grupo por los Premios Grammy en Las Vegas en 2019. “El día anterior hicieron un homenaje a Juanes que acabó con una fiesta en la que tocó un montón de gente y al día siguiente, es verdad que con la resaca, nos levantamos y llegamos a la zona donde se suponía que era la gala. Preguntamos cuánto quedaba para la gala y una persona nos dijo que quedaba un rato, así que nos fuimos unos a comer, otros a jugar a la ruleta, y cuando nos dimos cuenta ya había acabado la gala”, ha contado Antón Carreño. Bárcenas ha completado la anécdota, confirmando que supieron de su ausencia por un mensaje en redes sociales: “Nos dimos cuenta porque vimos un tweet que decía: ‘Qué pena que no ha ganado Taburete’. Estábamos nominados con dos de nuestros mayores ídolos, que eran Leiva y Andrés Calamaro, y la pena fue ese momento de ‘los nominados son...’, que enfocan a cada nominado, y el hueco que había reservado para nosotros era un solar”.