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Receta de tarta de piña sin horno, un postre ligero y muy fácil

Las tartas sin horno son una opción excelente para sacarnos de un apuro cuando queremos preparar un postre fácil y rico sin apenas esfuerzo

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Tarta de piña (Freepik)
Tarta de piña (Freepik)

¿Te toca preparar el postre, pero no te apetece complicarte demasiado? Las tartas sin horno son una opción excelente para sacarte de un apuro en ocasiones como esta, elaboraciones muy sencillas que solo necesitan de un rato de nevera para conseguir. Hoy prepararemos una tarta de piña, un postre ligero y refrescante perfecto para estos días en los que el calor empieza a acuciar.

Para esta tarta, utilizaremos piña en conserva, además de zumo de piña para preparar una mousse con nata montada y gelatina que nos dará un resultado cremoso y un sabor muy fresco utilizando simplemente el frío de nuestra nevera. En la base, colocaremos la clásica mezcla de galletas y mantequilla, para un delicioso contraste crujiente. Unas rodajas de piña para decorar redondearán este original y veraniego postre.

Receta de tarta de piña

La tarta de piña es un postre frío de capas: una base de galleta crujiente y una mousse ligera de piña y nata montada, cuajada con gelatina. Se sirve desmoldada y decorada, perfecta para quienes buscan postres sin horno y de preparación sencilla.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 h (incluye enfriado)
    • Preparación activa: 30 min
    • Cuajado en nevera: 3 h 30 min

Ingredientes

  • 100 g de galleta picada
  • 50 g de mantequilla fundida
  • 230 g de piña en su jugo (puede ser en conserva)
  • 80 g de zumo de piña
  • 6 hojas de gelatina neutra
  • 390 g de nata para montar fría (mínimo 35 % materia grasa)
  • 80 g de azúcar blanco

Cómo hacer tarta de piña, paso a paso

  1. Prepara la base: Mezcla la galleta picada con la mantequilla fundida y cubre el fondo de un molde desmontable. Presiona bien con una cuchara para compactar. Reserva en la nevera.
  2. Hidrata la gelatina: Pon las hojas de gelatina en agua fría durante 5-10 min.
  3. Tritura la piña: Coloca la piña (escurrida) en el vaso de la batidora y tritura hasta obtener un puré fino.
  4. Calienta el jugo: Calienta los 80 g de jugo de piña sin que llegue a hervir. Añade las hojas de gelatina escurridas y remueve hasta que se disuelvan por completo.
  5. Mezcla el puré: Incorpora el puré de piña al jugo con gelatina y deja templar.
  6. Monta la nata: Bate la nata bien fría con el azúcar hasta que esté firme. Truco: La nata debe estar muy fría para que se monte mejor.
  7. Incorpora la piña: Añade suavemente la mezcla de piña a la nata montada, realizando movimientos envolventes. Consejo: No batas en exceso para no bajar la nata.
  8. Vierte sobre la base: Echa la mousse sobre la base de galleta y alisa la superficie.
  9. Enfría: Lleva la tarta a la nevera al menos 3 h, hasta que cuaje completamente.
  10. Desmolda y decora: Antes de servir, desmolda con cuidado y decora al gusto (rodajas de piña, coco rallado o guindas, por ejemplo).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 290 kcal aprox.
  • Grasas: 19 g
  • Hidratos de carbono: 26 g
  • Proteínas: 3,5 g
  • Azúcares: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 3 días en nevera, bien tapada, en recipiente hermético. No apta para congelar por la textura de la nata.

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