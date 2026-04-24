Sánchez plantea a líderes UE ampliar un año los fondos anticrisis y relajar reglas fiscales para renovables

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto al resto de líderes de la Unión Europea una prórroga de un año en los fondos europeos Next Generation para seguir invirtiendo en electrificación y las energías renovables.

A su llegada a la segunda jornada de la cumbre informal de líderes que se celebra en Nicosia (Chipre), ha incidido en la necesidad de que Europa cuente con más recursos para "continuar con la electrificación y con la transformación energética verde" de las economías nacionales.

Para este fin propone a los socios de la UE extender los fondos de recuperación "de seis a 12 meses", más allá de agosto de este 2026, la fecha prevista en un inicio para su fin.

Sánchez considera que esta transformación energética hará a la UE más resiliente. "Es la lección de todos estos shocks energéticos derivados de guerras", ha señalado antes del inicio de la reunión de trabajo, en la que van a abordar las propuestas de la Comisión para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

(Seguirá ampliación)