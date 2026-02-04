La Unión Europea aprobó un préstamo de USD 100.000 millones para que Ucrania compre armas a aliados

Las fuerzas armadas de Ucrania refuerzan sus posiciones en el frente oriental (AP foto/Evgeniy Maloletka)

Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron que Ucrania podrá utilizar un préstamo de €90.000 millones (106 millones de dólares) para adquirir armamento a aliados como Reino Unido, siempre que estos contribuyan financieramente a la operación.

El objetivo es cubrir la brecha presupuestaria del gobierno de Volodímir Zelensky tras cuatro años de guerra con Rusia.

El acuerdo, alcanzado tras una nueva propuesta de Chipre, prevé que Bruselas realice el primer desembolso en abril. El préstamo se distribuye en dos grandes bloques: una parte destinada a asistencia militar y la otra a respaldo del presupuesto ucraniano.

Este punto fue debatido entre Estados miembros; Francia defendía la compra dentro del bloque, mientras otros proponían incluir a socios estratégicos como Canadá y Noruega.

Macron propuso aumentar el respaldo militar de Francia a Ucrania (Reuters)

El mecanismo, conocido como “principio de cascada”, establece prioridad de compras: primero, proveedores de Ucrania y la UE; luego, países del Espacio Económico Europeo; y finalmente, otros mercados, entre ellos Estados Unidos, si los proveedores comunitarios no pueden abastecer con rapidez.

Países con acuerdos de seguridad y defensa con la UE, como Japón, Corea del Sur y Canadá, podrán participar siempre que asuman una parte proporcional de los costos del préstamo.

“El acuerdo demuestra que la UE sigue actuando con decisión en apoyo de Ucrania y su pueblo”, afirmó Makis Keravnos, ministro de Finanzas de Chipre.

La UE aprobó un nuevo paquete de ayuda financiera para Ucrania (Europa Press)

La financiación se realizará mediante deuda común, con el presupuesto comunitario como garantía. Los 24 países restantes, exceptuando Hungría, Eslovaquia y República Checa, aportarán entre €2.000 y €3.000 millones anuales, (entre 2,3 y 3,3 millones de dólares) tras ser exceptuados por manifestar su rechazo a ampliar la ayuda.

La negociación para incorporar al Reino Unido al esquema comenzará en breve, tras el interés expresado por el primer ministro Keir Starmer en fortalecer la cooperación en defensa luego del Brexit.

Keir Starmer expresó el interés británico en colaborar estrechamente con la UE en defensa (Reuters)

La ayuda estará sujeta a condiciones estrictas: todo retroceso en los compromisos anticorrupción implicará la suspensión inmediata de los desembolsos. Ucrania solo deberá reembolsar los €90.000 millones si Rusia cesa la ofensiva y acepta compensar los daños. Dado que Moscú rechaza estas reparaciones, en Bruselas esperan que la deuda se prolongue.

El acuerdo, sellado en diciembre tras descartar el uso de activos rusos congelados, quedó detallado en una reunión a puertas cerradas en Bruselas, según Reuters.

El Parlamento Europeo debe ratificar los documentos legales para que la Comisión Europea movilice los recursos y complete el primer envío a Kiev, conforme solicitaron las autoridades ucranianas.

El Parlamento Europeo debe ratificar el acuerdo de préstamo para Ucrania (Europa Press)

La ayuda financiera se distribuirá gradualmente y podrá modificarse si el conflicto termina antes del periodo previsto, según lo estipulado por los Estados miembros.

El gobierno ucraniano solicitó autorización para adquirir armamento donde sea necesario, ante la intensidad de los ataques rusos.

La presión por fortalecer la cooperación entre el bloque y el Reino Unido creció tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que pusieron en duda el compromiso transatlántico de Washington.

(Con información de AFP, Euro News y Reuters)