El profesor Martiño Ramos Soto, condenado por abusos sexuales a una menor, es extraditado a España desde Cuba

La Policía Nacional difundió la imagen del docente, quien se encontraba entre las 10 personas más buscadas. / Policía Nacional

El profesor gallego Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales a una menor de edad, fue extraditado este miércoles desde Cuba a España, según ha confirmado la Agencia EFE. La extradición se ha llevado a cabo después de que Ramos Soto, de 50 años, aceptase voluntariamente su traslado a Madrid para cumplir la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Ourense, de acuerdo con la información de fuentes próximas al proceso citadas por la agencia de comunicación.

Arrestado en La Habana en noviembre de 2025, el docente figuraba entre los diez fugitivos más buscados por la justicia española en ese momento, tras una petición formal de las autoridades judiciales gallegas y un proceso de colaboración bilateral. Su captura se produjo tras meses de pesquisas internacionales, solo unas horas después de que las autoridades españolas intensificasen la búsqueda e incluyeran a Ramos Soto en el listado.

Martiño Ramos Soto, natural de Ourense y reconocido por su actividad musical y política local, como exmilitante del desaparecido partido En Marea, fue declarado culpable de cometer abusos sexuales con prácticas sádicas contra una alumna con edades comprendidas entre 12 y 16 años durante sus funciones como docente de infantil y primaria.

Cómo fue el rastreo digital de un buscado por la Policía Nacional

Entre las pistas que guiaron a los agentes estaba la creación de una cuenta de Instagram, activa desde el 13 de julio de 2025 y abierta, según la investigación policial, con un nombre castellanizado y una imagen reconocible del propio Ramos Soto. Este perfil, denominado Martín Soto, incluía más de 50 publicaciones, algunas de ellas mostrando al fugitivo trabajando como fotógrafo en galerías de arte y desfiles en Cuba. Las autoridades han confirmado que uno de los indicios más claros fue una publicación del 14 de noviembre, en la que fue etiquetado en un centro cultural de La Habana.

Durante los cuatro años que duró la investigación tras la denuncia, el profesor permaneció en libertad, ya que ni la Fiscalía ni la Audiencia Provincial de Ourense solicitaron medidas cautelares. Tras la confirmación de la condena por el Tribunal Supremo en julio del año anterior, la policía perdió la pista de Ramos Soto, quien ya se había dado a la fuga. Ramos Soto contactó a la víctima, a la que daba clases de música desde los tres años, a través de Instagram haciéndose pasar por un menor. La sentencia ratificó “agresiones físicas y sexuales de manera continuada durante dos años”, en palabras del fallo.

Quiénes son los diez fugitivos más buscados: acusados de asesinato, abuso sexual o drogas

A raíz de la detención de Martiño Ramos Soto, la Policía Nacional actualizó la lista de los diez fugitivos más buscados, entre los que figuraban también jefes de organizaciones de narcotraficantes y personas condenadas por asesinato. La lista incluye a Jesús Manuel Heredia, alias “El Pantoja”, considerado uno de los traficantes de droga más relevantes de España y buscado por delitos graves contra la salud pública, además de ser discípulo de Abdellah El Haj, “el Messi del hachís”. Otro de los fugitivos destacados es Juan Herrera Guerrero, “El Monje”, acusado de liderar una red de extorsión con amenazas de difundir supuestas imágenes comprometidas con menores y buscado también por abuso sexual. Herrera llegó, según la Policía, a hacerse pasar por agente para cometer sus delitos.

La actualización de la lista incluye tanto condenados por trata de seres humanos, como Ionut Ramon Raducan “Florin” –acusado de obligar a su hermana y a su pareja a prostituirse– como asesinos con sentencias firmes, como José María Pavón Pereira, condenado a 41 años de prisión. Los requisitos de peligrosidad para aparecer en este listado incluyen una serie de descripciones físicas –como complexión, altura, color de piel y cabello– para facilitar la colaboración ciudadana.

Por su parte, la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional mantiene abiertas otras investigaciones y solicita la colaboración ciudadana a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es. La difusión de imágenes de los fugitivos, algunas modificadas digitalmente para simular posibles cambios de aspecto, es una de las medidas adoptadas para promover identificaciones rápidas y seguras.