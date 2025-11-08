Detienen a cinco personas por obligar a una menor de 14 años a contraer matrimonio: fue vendida por 5.000 euros y 5 botellas de whisky

Los padres de una joven de 14 años han sido detenido por la Guardia Civil por vender a su hija a otra familia, residente en Lleida, con el propósito de que la menor contrajese matrimonio con su hijo. Los hechos han ocurrido en Navarra y el delito, que se remonta al pasado mes de enero, se ha saldado con la también detención de dos hombres y una mujer, acusados de la compra y el traslado de la joven.
(Noticia en ampliación)
