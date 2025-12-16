Una educadora animal sobre las mascotas que quieren más a sus dueños: “Los felinos suelen hacer vínculos mucho más profundos que los perros”

Un estudio revela que los vínculos de los gatos con humanos son muy fuertes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la ciencia ha estudiado los vínculos que desarrollan los perros con los humanos. Las investigaciones demostraban hechos aceptados ya por toda la sociedad: los perros tienen un carácter natural para formar lazos sociales profundos. En los estudios analizado exponen problemas caninos como la ansiedad por separación para medir la intensidad y naturaleza del apego hacia los cuidadores humanos.

Por el contrario, el lazo afectivo entre felinos y humanos ocupó un espacio marginal en la investigación científica durante mucho tiempo. Los prejuicios culturales y las ideas populares sostenían que los gatos eran animales indiferentes y autosuficientes, poco proclives a establecer relaciones de dependencia o confianza. Este enfoque comenzó a desmoronarse con la aparición de pesquisas más recientes, que pusieron bajo la lupa los vínculos afectivos entre gatos y seres humanos. La educadora felina Marta Olivares explicó que este cambio responde a un esfuerzo deliberado por reevaluar la capacidad de los gatos para desarrollar relaciones de apego similares o superiores a las observadas en perros.

Ante todo esto los resultados probaron que los gatos no sólo pueden establecer lazos duraderos con sus cuidadores, sino que alcanzan porcentajes de apego seguro que superan incluso a los de los perros. Según los datos, el 65,5% de los gatos manifiesta una figura de apego, una cifra mayor que la registrada en los perros, que se sitúa en el 58%.

Este hallazgo no sólo modifica la narrativa científica, sino que invita a repensar la relación cotidiana de millones de propietarios de mascotas con sus felinos, cuya complejidad emocional fue minimizada durante años.

Metodología y resultados de la investigación

Los vínculos entre gatos y humanos ha podido ser analizados gracias a un cambio de método. La ciencia adoptó para los gatos el mismo protocolo que anteriormente se utilizó con niños, primates y perros: el Secure Base Test. Este experimento, aplicado por primera vez de manera sistemática a felinos, fue clave para dimensionar el tipo de apego que pueden formar con los humanos.

El procedimiento consistió en tres fases bien delimitadas. Inicialmente, colocaron al gato junto a su cuidador en una habitación desconocida durante dos minutos, lo que generaba una situación novedosa y potencialmente estresante para el animal. Tras la primera etapa, el cuidador salía de la estancia y el gato permanecía solo durante otros dos minutos. Finalmente, se producía una fase de reencuentro con regreso del humano.

El análisis detallado del lenguaje corporal felino y su comportamiento tras el reencuentro permitió identificar dos grupos diferenciados. Un segmento de gatos mostró indiferencia o mantuvo signos claros de estrés a pesar de la reaparición de su dueño. El otro grupo, mucho más mayoritario, estableció una auténtica “figura de apego y seguridad” respecto a su cuidador, relajándose visiblemente y reduciendo sus señales de ansiedad tras el reencuentro. “La mayoría de los felinos logran establecer vínculos profundos”, afirmó Olivares.

La estrategia experimental y la interpretación de sus resultados revolucionaron el tablero científico al demostrar que los gatos requieren y responden activamente al apoyo emocional de sus cuidadores. La experiencia de los gatos en entornos novedosos subrayó la importancia de una figura de seguridad, haciendo evidente que la mera presencia del propietario actúa como factor protector frente a situaciones de estrés.