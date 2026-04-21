Un incendio destruye las cocheras de los autobuses urbanos de Burgos y deja seis líneas suspendidas y a la ciudad con servicios mínimos

Un incendio que comenzó a las 2:12 de la madrugada de este martes ha arrasado las cocheras del servicio municipal de autobuses urbanos de Burgos, afectando gravemente al transporte público de la ciudad. El fuego, cuyas causas aún no se han determinado, ha destruido la mitad de la flota de autobuses y ha dejado la cubierta de la nave completamente hundida. Solo las oficinas del complejo se han salvado de las llamas.

De los seis trabajadores que estaban presentes en las instalaciones en ese momento, solo uno ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos para ser atendido por inhalación de humo. El empleado afectado logró salvar varios autobuses, aunque resultó herido de forma leve durante la intervención.

Un incendio destruye más de la mitad de la flota de autobuses de Burgos

La magnitud del incendio ha sido considerable. Un total de 39 vehículos, de los 75 que conforman la flota urbana, han quedado dañados por el fuego. Entre los autobuses afectados se encuentran tanto articulados como de una sola unidad. El resto de la flota ha podido ponerse en circulación, lo que ha permitido mantener en funcionamiento solo algunos servicios esenciales.

Según ha explicado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, el aviso del incendio se recibió a las 2:12 horas y los bomberos lograron darlo por controlado a las 3:40. Ayala ha informado de que la nave central ha quedado completamente destruida y que el muro de la parte izquierda, así como la cubierta, han sufrido daños graves. La alcaldesa también ha señalado que la nave no se reconstruirá, ya que el Plan General de Ordenación Urbana contempla el cambio de ubicación de estas instalaciones.

El incendio ha obligado a suspender seis líneas de autobús: 7, 9, 10, 15, 20 y 23. El Servicio de Movilidad y Transporte de Burgos ha operado con servicios mínimos desde las 5:30 de la mañana, lo que ha supuesto el funcionamiento de solo 31 autobuses de los 58 que circulan habitualmente. Las frecuencias de paso en la mayoría de las líneas se han duplicado, pasando de 20 a 40 minutos o de 30 a 60 minutos, según ha detallado Ayala.

Imágenes de la densa columna de humo negro que se eleva desde el Puerto de Barcelona debido a un aparatoso incendio. Los equipos de emergencia, incluyendo un barco de bomberos, responden para controlar la situación.

Burgos busca autobuses para reforzar el servicio

Ante la reducción de la flota, el Ayuntamiento de Burgos ha contactado con los consistorios de Valladolid y Santander, así como con la Junta de Castilla y León, para solicitar el préstamo de autobuses, aunque de momento no hay disponibilidad. También se están valorando opciones con otros municipios del entorno por si pudieran disponer de vehículos para cubrir el servicio.

La alcaldesa ha pedido comprensión a la ciudadanía ante la situación, ya que el servicio de autobuses se verá afectado en los próximos días. Ayala ha destacado que en los últimos dos años se ha duplicado el número de usuarios y que la prioridad ahora es restaurar el servicio lo antes posible. Ha subrayado también el impacto económico del siniestro, aunque no ha podido cuantificar los daños totales, sí ha estimado que el valor de mercado de un autobús nuevo ronda los 600.000 euros.

En las labores de extinción han participado 23 efectivos de bomberos, con tres camiones y dos furgonetas de refuerzo. El jefe de Bomberos de Burgos, Miguel Ángel Extremo, ha explicado que la estructura metálica de la nave, de gran antigüedad, colapsó en varias zonas debido a las altas temperaturas, lo que obligó a trabajar desde el exterior para evitar riesgos. El incendio se propagó con rapidez debido a la presencia de combustible y gas en los vehículos, y la investigación sobre el origen de las llamas se prevé larga y exhaustiva. Cristina Ayala ha agradecido la colaboración de la Junta, del Gobierno central y de los partidos de la oposición, así como el comportamiento del conductor afectado por el humo.