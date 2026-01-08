Espana agencias

La ruptura del PP y Vox en Burgos lleva a su alcaldesa a perder otra cuestión de confianza

Burgos, 8 ene (EFE).- La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), que gobierna en minoría desde que en noviembre de 2024 rompiera el pacto con Vox, ha perdido este jueves una segunda cuestión de confianza como le ocurrió en noviembre de 2024.

Sin embargo la moción de censura que podría conllevar está prácticamente descartada ya que, para salir adelante, PSOE y Vox deberían ponerse de acuerdo.

El Pleno del Ayuntamiento le ha retirado este jueves la confianza a Ayala con los votos de PSOE y Vox, que suman 16 frente a los 11 del PP, en una sesión extraordinaria en la que ha defendido que "como máxima responsable de que Burgos no se pare" no puede "rendirse, bajar los brazos o ponerse de perfil".

Ha recordado que ya había anunciado que, si no conseguía el apoyo de Vox y PSOE al presupuesto, no dudaría en someterse a una cuestión de confianza, pues "los cargos públicos del PP son predecibles y responsables", ha dicho, y ha defendido anteponer los intereses de la ciudad a los del partido o los suyos propios.

El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acítores, ha afirmado que "plantear una segunda cuestión de confianza en tres años, lo vista como lo vista, realmente es un fracaso", y ha afeado a Ayala que les hayan "ninguneado y apartado" para negociar este presupuesto: "es su responsabilidad y no logra consenso".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, ha insistido en que ni Cristina Ayala ni el PP son de fiar, y ha apuntado a la "prepotencia, arrogancia e incapacidad de diálogo" de la alcaldesa, a la que ha pedido que recapacite, como los motivos que le han llevado a una segunda cuestión de confianza.

"El pleno le va a quitar la confianza se lo ha ganado a pulso, no está a la altura del sillón que ocupa", ha apuntado, y le ha pedido altura de miras, que asuma su fracaso y dé paso al siguiente pues en la bancada del PP "cualquiera es mejor que usted, seguro".EFE

