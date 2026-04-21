España

Una universidad de Valencia utilizó cadáveres con enfermedades infecciosas en las prácticas de sus alumnos de Medicina

Según revela EL PAÍS, el CEU Cardenal Herrera de Valencia tuvo cuerpos con virus entre 2022 y 2024

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Imagen de archivo de un laboratorio de la Universidad de Alicante (Antonio b. Yanguas / Europa Press)
Imagen de archivo de un laboratorio de la Universidad de Alicante (Antonio b. Yanguas / Europa Press)

La universidad privada CEU Cardenal Herrera de Valencia ha utilizado cadáveres con enfermedades infecciosas para las prácticas del grado de Medicina entre 2022 y 2024, según ha informado EL PAÍS. El centro ha reconocido los hechos y asegura que se trató de un error.

Al menos tres eran los cuerpos que contaban con enfermedades infecciosas. Una de ellas, la hepatitis C, es considerada de alto riesgo por los graves daños que puede provocar en el hígado. Los otros dos cuerpos tenían covid y gripe A. La mayoría de universidades se acogen a un protocolo que rechaza utilizar cadáveres con este tipo de infecciones en las prácticas docentes. No obstante, no es ilegal.

Desde el CEU aclaran que se realizaron serologías a los tres cuerpos, cuyos resultados fueron negativos para los casos de covid y gripe A. El error debió ocurrir en el cuerpo del paciente con hepatitis C, puesto que la prueba de serología no dio positivo. No obstante, como ha mostrado EL PAÍS, los documentos de admisión de los cadáveres se muestran los tres patógenos.

En la Facultad de Medicina de esta universidad privada estudian unos 700 alumnos y cada año recibe entre 10 y 15 cadáveres, muchos de ellos descartados por no cumplir con los requisitos que exige el protocolo interno de la institución. Desde 2019, se han rechazado un total de siete cuerpos tras detectar en las pruebas de serologías virus como la hepatitis, la meningitis o el coronavirus.

Aunque los virus pueden mantenerse activos varios días en los cadáveres, el riesgo de contagio durante unas prácticas docentes es bajo por distintos motivos. El primero es porque ya ha pasado tiempo suficiente para que el patógeno muera y, en segundo lugar, porque los cuerpos durante el proceso de embalsamiento se introducen sustancias que aminoran el riesgo de contagio.

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