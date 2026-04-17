El Banco Mundial reanuda sus relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019

El Grupo del Banco Mundial ha anunciado este jueves la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, país con quien fueron suspendidas las relaciones en el año 2019 y al cual le fue concedido el último préstamo en 2005.

"A la luz de los resultados del proceso de consulta del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo del Banco Mundial ha anunciado hoy que reanuda sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez", ha informado la institución internacional en un comunicado.

Venezuela es miembro del Grupo del Banco Mundial desde 1946. No obstante, las relaciones con Caracas fueron suspendidas en 2019 por cuestiones relacionadas con el reconocimiento del Gobierno del país, sumido en una crisis institucional desatada después de que la Asamblea Nacional venezolana reconociera a su entonces líder, Juan Guaidó, como presidente interino y este declarara asumir el cargo.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional también ha anunciado este jueves la reanudación de sus relaciones con el país, al contar con "la mayoría" de los votos de sus miembros, entre ellos, España.