Cristiano Ronaldo se convirtió en el nuevo dueño de un club de fútbol en España

Cristiano Ronaldo adquirió el 25% de Almería (Reuters)

En una noticia que generó atención en Europa, Cristiano Ronaldo adquirió el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería, marcando su primer gran movimiento como inversor en el fútbol de España. El astro portugués, que hoy es una figura en el Al-Nassr, concretó la operación a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de su empresa CR7 SA.

La transacción, anunciada este jueves, ocurrió cuando la UD Almería ocupa el tercer puesto en la Liga Hypermotion, segunda división española, a solo dos puntos del liderazgo y con 15 jornadas por disputar en el torneo. La entidad andaluza confirmó que la llegada de Ronaldo al accionariado representa un nuevo ciclo para el club, que aspira al ascenso.

En un comunicado oficial, Cristiano Ronaldo expresó: “Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento”. Esta declaración fue recogida por la agencia EFE y replicada por otros medios internacionales.

La inversión del portugués no solo implica su regreso al fútbol español en una faceta diferente, sino que también consolida su interés por el desarrollo empresarial vinculado al deporte. Durante los Dubai Globe Soccer Awards celebrados en diciembre de 2024, el propio Ronaldo manifestó su intención de adquirir un club para impulsar cambios estructurales desde la gestión. Ahora, ese objetivo se materializa con la adquisición de un cuarto de las acciones del conjunto almeriense.

Almería lucha por ascender a la primera división del fútbol español

El presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, destacó el valor que aporta la llegada de Cristiano Ronaldo al proyecto. “Estamos muy satisfechos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en el primer equipo como en la cantera”, afirmó el dirigente.

La operación se llevó a cabo apenas un año después de que la entidad fuera adquirida por un grupo inversor saudí encabezado por Al Khereiji, propietario de la Saudi Media Company (SMC). La relación profesional entre Ronaldo y Al Khereiji ya había sido clave en el pasado, especialmente durante la llegada del delantero al Al-Nassr de Arabia Saudita tras su salida del Manchester United.

El comunicado de la operación no reveló cifras económicas ni detalles sobre la valoración global del club. No obstante, varios medios españoles especializados lo definen como una “inversión estratégica” orientada a consolidar la presencia del portugués en la gestión y propiedad de entidades deportivas. CR7 Sports Investments actuará como el vehículo para evaluar y ejecutar nuevas oportunidades en el sector, ampliando el alcance empresarial de Ronaldo.

El proyecto de la UD Almería busca fortalecer tanto el rendimiento del primer equipo como el desarrollo de su cantera. La presencia de un referente internacional como Cristiano Ronaldo en el accionariado apunta a atraer más inversiones y visibilidad para el club.

Los próximos meses serán determinantes para observar el impacto que tendrá la participación de Ronaldo en el día a día de la UD Almería, mientras el equipo mantiene su objetivo de alcanzar el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Aunque el delantero continúa activo en la liga saudí, este movimiento empresarial marca el inicio de una etapa en la que combina su carrera deportiva con la gestión de proyectos vinculados al desarrollo del fútbol profesional.

En el ambiente deportivo, Cristiano volvió a anotar en el triunfo 5-0 de su equipo ante Al Najma por la liga saudí, lo que le permite al Al-Nassr posicionarse como el líder de la competición con 58 puntos, por encima del Al-Ahli y el Al Hilal. Gracias al tanto de penal que convirtió, alcanzó la suma de 965 tantos oficiales.

Cristiano Ronaldo ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués.

Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group.

