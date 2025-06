Las lágrimas de Nuria Fergó al recordar su embarazo y los problemas con su exmarido: “A los 10 días de parir, me fui de casa y no volví”

Nuria Fergó en 'Madres: desde el corazón'. (Mitele)

Nuria Fergó ha roto su silencio. Y lo ha hecho como nunca antes. La cantante, conocida por su paso por la primera edición de Operación Triunfo, se ha abierto en canal para contar una historia muy distinta a la que muchos imaginaban. Detrás de los focos, los escenarios y las sonrisas, la artista ha vivido una maternidad marcada por el dolor, la soledad… y también por una valentía enorme.

Ha sido en el programa Madres: desde el corazón, presentado por Cruz Sánchez de Lara en Mitele, donde Nuria ha compartido uno de los relatos más duros y personales de su vida. La cantante ha hablado sin tapujos de su matrimonio, su embarazo, su ruptura y un proceso de custodia que casi la hace tirar la toalla.

Todo empezó en 2010, cuando se casó con el productor musical José Manuel Maíz. La boda fue una gran fiesta con más de 200 invitados, ceremonia en el Palacio Real de La Almudaina en Palma de Mallorca y, por si fuera poco, Rosa, Chenoa y Gisela como damas de honor.

Pero años después, Nuria ha confesado lo que realmente sentía. “Fue la boda de los sueños de otra persona”, dice sin rodeos. Y es que, aunque todo parecía ideal, por dentro no lo era. “Te crees que teniendo todo eso vas a estar bien, y te agarras a un palo ardiendo”, recuerda. En ese momento, como ella misma dice, quería ser “una niña que quería ser perfecta” y que se esforzaba por no fallar.

En medio de esa etapa complicada, llegó la noticia del embarazo. Y lejos de ser un momento mágico, fue otro punto de inflexión. “Martina vino porque el universo quiso que yo fuera su madre y ella mi hija. Pero el embarazo no fue bonito. Me sentí muy sola. La relación ya no funcionaba”, ha explicado. A eso se sumó una bursitis que le complicó aún más esos meses. “Fue lo peor”.

Pero Martina llegó, y con ella la fuerza que Nuria necesitaba para tomar una decisión valiente: abandonar su matrimonio solo diez días después de dar a luz. “Se lo agradeceré siempre a mi hija. Me dio la fuerza para irme”, ha contado visiblemente emocionada. Regresó a Nerja, su tierra, donde pasó ocho años centrada en criar a Martina.

El regreso a la música llegó después, gracias al empujón del marido de Boris Izaguirre. Decidió mudarse a Madrid para volver a empezar. Pero el camino no fue nada fácil. “Me fui sola. No me pude llevar a la niña porque necesitaba el permiso del padre para cambiarla de colegio”, explica. Y ahí empezó lo más duro: un proceso judicial que acabó en los tribunales de Palma.

Maíz llegó a pedir la custodia completa. Aunque más tarde se echó atrás, la denunció asegurando que se había llevado a su hija sin consentimiento. “Eso era falso”, asegura Nuria. “Y yo no quise entrar al trapo, pero consiguieron dañar mi imagen”.

La situación se volvió tan complicada que, por un momento, pensó en rendirse. “Llegué a un punto en el que pensé en tirar la toalla. No podía más. Creí que el destino quería que no estuviera con mi hija”, confiesa. Pero una amiga coach le tendió la mano y la ayudó a recuperar la confianza. “Tiré para adelante”, afirma. Y lo hizo.

Finalmente, pudo mudarse con su hija a Madrid, donde llevan ya cinco años viviendo juntas. A día de hoy Nuria está centrada en su música, en su hija y en una nueva etapa donde por fin ha aprendido a soltar el perfeccionismo. “Ya no busco ser perfecta. Solo quiero estar bien conmigo misma”, ha dicho convencida.