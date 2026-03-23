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Piden más de 14 años para una pareja acusada de abuso sexual en Carballo (A Coruña) a un menor, pariente de la mujer

El ministerio público exige condena de prisión y alejamiento para dos adultos señalados por un delito de agresión sexual contra un niño en una vivienda de Carballo, mientras la defensa afirma que los hechos nunca sucedieron

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La acusación particular solicita una pena de 15 años de prisión para dos personas acusadas de un delito continuado de agresión sexual contra un menor en Carballo, provincia de A Coruña, y eleva la indemnización reclamada hasta los 30.000 euros. Esta petición se sustenta en la premisa de que ambos adultos, una mujer y su pareja, habrían cometido los hechos en el domicilio de uno de los procesados. Según informó Europa Press, la Fiscalía también plantea una condena de prisión para los acusados, a quienes identifica como responsables de la agresión. El ministerio público exige más de 14 años de cárcel y la imposición de medidas restrictivas de acercamiento y contacto con la presunta víctima durante un periodo de 19 años, así como una indemnización conjunta de 25.000 euros por los daños morales ocasionados.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el suceso se habría producido a finales de diciembre de 2023 y comienzos de enero de 2024. La víctima, un niño de menos de 10 años, es pariente de la acusada, quien es prima del padre del menor. Durante el periodo en cuestión, tanto ella como su pareja se hacían cargo del niño cuando sus progenitores no podían atenderlo. La acusación se fundamenta en la narración recogida en el escrito del ministerio público, que expone que los hechos se habrían dado de forma consciente y voluntaria por parte del hombre procesado, mientras atribuye a la mujer la responsabilidad de comisión por omisión, es decir, no haber impedido los supuestos abusos.

El juicio, que tendrá lugar en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, fue fijado para este lunes y se celebrará a puerta cerrada, en conformidad con las disposiciones legales que protegen la intimidad de las víctimas menores de edad. Según consignó Europa Press, la defensa de ambos acusados solicita la libre absolución, basando su argumentación en que los hechos atribuidos no ocurrieron. Así lo expuso una de las letradas de la defensa en declaraciones realizadas ante los medios, insistiendo en que no existe base para las imputaciones presentadas.

Por parte de la Fiscalía, los cargos presentados distinguen entre el autor material de los hechos —el hombre procesado, acusado de ejecución directa del abuso— y la mujer, señalada por el delito de omisión al no evitar que ocurriese el supuesto delito, considerando que tenía la responsabilidad de custodiar al menor. Además de la solicitud de 14 años de prisión, la Fiscalía reclama la prohibición para ambos acusados de acercarse a menos de 200 metros del niño, de su domicilio o de cualquier lugar frecuentado por la víctima, así como la prohibición de cualquier tipo de comunicación por un periodo adicional de 19 años.

El ministerio público también ha pedido una indemnización económica que, según detalló Europa Press, asciende a 25.000 euros por los daños morales causados, una cuantía que la acusación particular trata de elevar a 30.000 euros. Las circunstancias en las que se habrían producido los actos investigados, según describen los escritos de acusación, coinciden con el tiempo en que los acusados tenían bajo su cuidado al menor debido a la imposibilidad de los padres de atenderlo en esos días.

Europa Press informó que se espera la intervención de todas las partes en el proceso judicial, dado lo delicado del caso y la gravedad de los cargos. La defensa insiste en negar cualquier implicación de sus clientes en los hechos por los que están siendo juzgados, enfatizando en la solicitud de absolución total ante la falta de pruebas fehacientes respecto al delito de agresión sexual.

La apertura del juicio a puerta cerrada responde a la normativa española que busca preservar el anonimato y la protección de los menores implicados en casos de presuntos delitos sexuales. Según ha publicado Europa Press, el tribunal evaluará durante el proceso las versiones y pruebas presentadas por las acusaciones y las defensas, así como la situación personal y familiar del menor y de los adultos acusados.

El desarrollo de este juicio se produce en un contexto marcado por la especial atención judicial y mediática que reciben los delitos cometidos contra menores. Las penas solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular ponen de manifiesto la gravedad de los delitos atribuidos y el alcance de las medidas que solicitan tanto en el ámbito penal como en el civil, con la reclamación de indemnizaciones económicas y restricciones prolongadas de contacto entre los acusados y la víctima.

El caso continuará su desarrollo en las próximas sesiones del juicio, en las que deberán comparecer las partes, presentar pruebas y formular alegaciones en torno a los hechos cometidos presuntamente en la vivienda situada en el municipio de Carballo, según los detalles recogidos y publicados por Europa Press en relación a los documentos judiciales y las declaraciones de los implicados.

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