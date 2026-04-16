Una mujer arroja 216.000 euros en efectivo por la ventana después de una discusión con su marido

La mujer lanzó todo el dinero por la ventana. (Reuters)

Una escena inusual sorprendió a los habitantes de Shantou, en la provincia china de Guangdong, cuando una mujer arrojó grandes sumas de billetes de Hong Kong desde un apartamento en un rascacielos. El incidente, ocurrido en el complejo residencial Star Lake City, provocó que decenas de peatones se apresuraran a recoger los billetes de 1.000 dólares de Hong Kong que caían desde las alturas. La cantidad total y al cambio en euros asciende a 216.000. La situación se difundió rápidamente a través de videos y fotos en redes sociales, generando una estampida en la acera y una ola de comentarios en internet.

Según información publicada por The Standard, el evento tuvo lugar alrededor de las 9 de la mañana. Testigos indicaron que la acción habría surgido tras una discusión matrimonial y, en pocos minutos, el área se convirtió en un punto de reunión para curiosos y personas interesadas en recoger el dinero. Mientras tanto, la policía y los bomberos acudieron al lugar para controlar la situación. La administración del edificio confirmó que algunos residentes devolvieron parte de los billetes recogidos, los cuales fueron verificados como auténticos, y solicitó que quienes hubieran encontrado dinero lo entregaran a las autoridades.

El hecho generó debate en redes sociales y los internautas apodaron a la responsable como la “Joven Maestra de la Moneda de Shantou”. Las autoridades locales informaron que la situación se encuentra bajo control y que la investigación sigue en curso. La comisaría de Zhuchi instó al público a devolver cualquier billete hallado y anunció que se emitirá un comunicado oficial sobre el caso.

Precedentes de lanzamientos de dinero en China

No es la primera vez que un evento similar ocurre en China continental. El mes pasado, en Chongqing, dos hombres investigados por fraude arrojaron dinero robado por la ventana para destruir pruebas durante un operativo policial. En ese caso, la colaboración entre la policía, los vecinos y la administración permitió recuperar todos los billetes dispersos en el área.

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @juanperoni)

Por su parte, Hong Kong también vivió un episodio mediático de lanzamiento de dinero en 2018, cuando Wong Ching-kit, conocido como “Coin Young Master”, arrojó cientos de billetes desde un edificio en Sham Shui Po. El suceso provocó caos en las calles y Wong fue arrestado al día siguiente por causar molestias públicas. Finalmente, recibió una condena de 10 días de cárcel, con suspensión de la pena por un año.

Respuesta de las autoridades y repercusiones

La administración del complejo Star Lake City y la policía de Shantou han pedido a la población que colabore devolviendo los billetes recogidos. Según The Standard, la investigación policial busca esclarecer los motivos detrás de la acción de la mujer y determinar el destino de todo el dinero tirado a la calle.

La pareja empezó con una discusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hechos, aunque llamativos y virales, reflejan la necesidad de actuar con responsabilidad frente a situaciones inesperadas en espacios públicos. Tanto la cooperación ciudadana como la rápida intervención de las autoridades han sido fundamentales para recuperar parte del dinero y mantener el orden tras la estampida provocada por la lluvia de billetes.