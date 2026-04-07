Las fuerzas de Turquía "neutralizan" a tres atacantes cerca del Consulado de Israel en Estambul

Las autoridades de Turquía han anunciado este martes la "neutralización" de tres atacantes tras un tiroteo en los alrededores del Consulado de Israel en la ciudad de Estambul, un suceso que se ha saldado además con dos agentes heridos.

El ministro del Interior turco, Mustafa Ciftci, ha afirmado en redes sociales que "tres individuos que protagonizaron un enfrentamiento armado con agentes de la Policía (...) han sido neutralizados". "Dos de nuestros heroicos agentes sufrieron heridas leves", ha señalado.

Asimismo, ha recalcado que los sospechosos habrían llegado a Estambul en un coche alquilado desde Izmit y ha agregado que "uno tiene vínculos con una organización que instrumentaliza la religión", mientras que otro "tiene antecedentes por tráfico de drogas".

En este sentido, el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, ha destacado en redes sociales que hay orden de "iniciar inmediatamente una investigación" en coordinación con las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el gobernador de Estambul, Davut Gul, ha señalado que uno de los sospechosos ha muerto durante el tiroteo, mientras que los otros dos han resultado heridos y han sido detenidos por las fuerzas de seguridad, según ha informado el diario 'Cumhuriyet'.