Varios muertos y heridos en otro tiroteo en un colegio en Turquía, según autoridades

Ankara, 15 abr (EFE).- Al menos una persona ha muerto, y varias han resultado heridas, en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de un centro escolar hirió allí ayer a 16 personas antes de suicidarse, según informan los medios locales, según confirmaron las autoridades.

"Lamentablemente, hay algún fallecido y heridos", declaró a los medios el gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, que no precisó el número de víctimas.

La emisora NTV había cifrado previamente en seis el número de personas heridas, mientras que varios diarios locales hablan también de un número indeterminado de fallecidos. EFE