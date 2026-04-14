España

Preocupación por el estado de salud de José Ortega Cano tras reaparecer en público con un hematoma en la cara

El torero, que ha hecho saltar todas las alarmas debido al cardenal que presenta en el lado derecho de su cara, ha tranquilizado a sus seguidores explicando el origen de este bache en su salud

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José Ortega Cano en una imagen de archivo (Europa Press)
José Ortega Cano en una imagen de archivo (Europa Press)

José Ortega Cano vuelve a situarse en el foco mediático apenas unas semanas después de protagonizar una escena que dio mucho qué hablar. El diestro, que acaparó titulares por su inesperada performance con estiramientos de yoga, capote en mano, durante un concierto benéfico celebrado en la Iglesia de San Antón de Madrid, ha reaparecido ahora con un visible hematoma en el rostro que no ha pasado desapercibido.

La imagen del torero, en la que luce un cardenal de considerable tamaño en la mandíbula derecha, ha generado una oleada de comentarios y especulaciones en torno a su estado de salud. La fotografía ha sido difundida por el periodista Javier de Hoyos, quien no tardó en encender las alarmas entre seguidores y medios de comunicación al evidenciar el llamativo golpe. A raíz de su publicación, comenzaron a circular diversas hipótesis, siendo la posibilidad de una caída una de las más repetidas.

Javi de Hoyos habla del hematoma de José Ortega Cano (Instagram / @javihoyosmartínez)
Javi de Hoyos habla del hematoma de José Ortega Cano (Instagram / @javihoyosmartínez)

Sin embargo, lejos de alimentar la preocupación, el propio Ortega Cano ha querido zanjar cualquier duda. Según el periodista de TVE, el torero aseguró en conversación directa que se encuentra en buen estado y que el origen del hematoma no responde a ningún accidente doméstico ni percance fortuito. La causa, tal y como explicó, está relacionada con una intervención quirúrgica dental reciente, posiblemente vinculada a la colocación de un implante, que habría provocado la inflamación visible en la zona de la boca.

José Ortega Cano explica el motivo de su cardenal

La aclaración no ha tardado en ser reforzada por el propio protagonista. Este martes, Ortega Cano reaparecía ante las cámaras de Europa Press en las inmediaciones de su domicilio, en una escena cotidiana en la que se le pudo ver paseando a su mascota. Con actitud relajada y gesto sonriente, el extorero se mostró cercano con la prensa y quiso enviar un mensaje de tranquilidad, insistiendo en que su estado de salud es positivo.

Ortega Cano en una imagen de archivo (Europa Press)
Ortega Cano en una imagen de archivo (Europa Press)

Lejos de esquivar las preguntas, Ortega Cano respondió con naturalidad a la inquietud generada por su aspecto físico. Así, confirmó que el hematoma es consecuencia directa de un procedimiento médico, restando importancia a su apariencia actual. “estupendamente” y “una intervención, sí” fueron las expresiones utilizadas por el diestro para explicar la situación, subrayando que no hay motivo de alarma.

La reaparición del torero se produce en un contexto en el que cada uno de sus movimientos continúa generando expectación mediática. Su reciente protagonismo en el evento benéfico, donde sorprendió con una improvisada exhibición de estiramientos, ya había despertado una notable atención pública, reavivando el interés en su figura tanto dentro como fuera del ámbito taurino.

José Ortega Cano en un acto benéfico en Madrid (DIEZ MINUTOS).
José Ortega Cano en un acto benéfico en Madrid (DIEZ MINUTOS).

En esta ocasión, la atención se ha centrado en su estado físico, evidenciando el impacto que una simple imagen puede tener en la era de la inmediatez informativa. A pesar del revuelo generado, todo apunta a que se trata de un episodio sin mayor trascendencia. Ortega Cano ha querido dejar claro que continúa con su rutina habitual y que el hematoma forma parte de un proceso médico puntual. Su actitud distendida durante el paseo y sus declaraciones han contribuido a rebajar la preocupación inicial.

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