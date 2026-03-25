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Las impactantes imágenes de José Ortega Cano ‘haciendo yoga’ en una iglesia durante un acto benéfico

El diestro ha protagonizado un comentado momento en un evento organizado con fines benéficos a favor de Mensajeros de la Paz

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José Ortega Cano en un
José Ortega Cano en un acto benéfico en Madrid (DIEZ MINUTOS).

José Ortega Cano ha vuelto a ser protagonista de un momento viral, esta vez lejos de los ruedos y en un escenario muy distinto. El extorero se convirtió en el gran protagonista de un acto solidario celebrado en la iglesia de San Antón, en Madrid, donde dejó claro que, a sus 72 años, atraviesa un momento físico más que destacable.

El evento, organizado con fines benéficos a favor de Mensajeros de la Paz, contó con la actuación de la cantante Glenda Gaby. Sin embargo, lo que parecía una velada musical tranquila terminó convirtiéndose en un espectáculo inesperado gracias a la espontaneidad de Ortega Cano.

En un momento dado, el diestro decidió subir al escenario para acompañar a la artista. Lo que comenzó como unos simples coros pronto dio paso a una escena mucho más llamativa: capote en mano, el torero improvisó una serie de movimientos taurinos que sorprendieron al público. Pero la actuación no quedó ahí.

Animado por el ambiente, Ortega Cano fue un paso más allá y se lanzó a cantar y bailar, protagonizando una especie de “performance” improvisada que no tardó en hacerse viral en redes sociales. Tal y como publicó Diez Minutos en redes, el momento más comentado llegó cuando, en plena actuación, acabó en el suelo realizando movimientos que muchos interpretaron como una mezcla entre coreografía y ejercicios físicos.

Lejos de ser un incidente, su desenvoltura dejó claro que mantiene una notable agilidad. De hecho, llegó a realizar elevaciones de piernas y estiramientos propios de una clase de yoga o de pilates que sorprendieron a los asistentes, especialmente teniendo en cuenta su edad.

José Ortega Cano en un
José Ortega Cano en un acto benéfico en Madrid (DIEZ MINUTOS).

Este episodio cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que el torero sufrió el pasado año una caída en el metro de Madrid que le provocó una fractura de húmero. A pesar de ese contratiempo, su reciente aparición demuestra que se ha recuperado con éxito y que continúa cuidándose físicamente.

Sus momentos virales

No es la primera vez que Ortega Cano protagoniza un momento de este tipo. A lo largo de los años ha dejado varias escenas para el recuerdo, muchas de ellas ligadas a su faceta más espontánea. Desde su recordado “Estamos tan agustito” en una boda familiar en los años 90 hasta su interpretación a capela de temas de Nino Bravo en celebraciones privadas, el diestro ha demostrado en más de una ocasión su gusto por la música y el espectáculo.

Incluso en televisión ha dejado frases que han trascendido el momento, como ocurrió en su entrevista en el programa de Ana Rosa Quintana. “Mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!“, pidió a su exmujer Ana María Aldón tras hacerse público que no atravesaban por un buen momento como pareja.

José Ortega Cano en una
José Ortega Cano en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' (MEDIASET ESPAÑA).

Sea como fuere, la familia de Rocío Jurado tampoco pasa actualmente por su mejor momento. En los últimos días se conocía un fuerte encontronazo entre Gloria Camila y Rocío Flores que aparentemente ha dinamitado completamente la amistad que tía y sobrina mantenían. “Eso son cosas que son sin razón. Eso no tiene sentido, yo quiero que en cualquier momento, pues que se den un beso", comentó el extorero a Europa Press.

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