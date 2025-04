Una niñera cuenta cuánto ganaba por hora en España cuando empezó: “¿Qué te van a dar por ver la televisión con los niños?

Una niñera cuenta cuánto ganaba en su primer trabajo. (@coralteruel/ Canva)

El empleo de niñero cada vez se extiende más entre los padres que necesitan a alguien que cuide de sus hijos mientras están fuera. Generalmente, a este puesto accede gente joven estudiante, ya que les permite conseguir un poco de dinero sin invertir demasiado tiempo. En cambio, para ofrecer este tipo de servicios no existe un sueldo exacto. Lo que se estipula en el Ministerio de Trabajo es un mínimo de 7,96 euros por hora para empleados del hogar, que no encaja necesariamente con el perfil de babysitter.

No obstante, cada persona de manera individual establece su tarifa, basándose en lo que considera conveniente. Es el caso de la joven Coral Teruel, conocida en redes sociales como @coralteruel, donde cuenta con más de 70 mil seguidores en TikTok. Esta chica sube habitualmente contenido dando consejos sobre cómo alquilar un piso de estudiantes o narrando su experiencia como cuidadora. En una de sus publicaciones ha presentado: “Hice un vídeo sobre cómo ser niñera y me han dejado un comentario preguntándome cuánto cobraba”. A partir de aquí, comparte cuáles fueron sus precios.

Experiencia y número de niños

Coral Teruel comienza señalando: “De base cobraba súper poco porque hay que tener en cuenta la circunstancia en la que nos encontramos: eres muy joven, es tu primer trabajo y no tienes experiencia”. Además, ha resaltado que estas son algunos de los requisitos que se establecen de manera general para decidir un salario.

Esta joven continúa manifestando: “Si era un niño, yo cobraba 5,50 euros la hora, muy poco, ya lo sé. Si eran dos, ya subía a 7 euros la hora que compensaba más”. En esta línea, ha expresado que “sigue siendo poco”, pero que fue decisión suya indicar ese precio a las familias para las que trabaja. “Tú puedes probar con otro. A mí me fue bien así”, ha resaltado para su audiencia de TikTok.

Un trabajo suave en el que puedes ver la tele

Coral lo tiene claro, este tipo de empleo es “muy ligero, realmente”: “Yo me acuerdo de que estaba en la piscina o viendo la televisión con los niños. ¿Qué te van a pagar por ver la tele con los niños?”. Estos fueron algunos de los momentos que experimentó mientras cuidaba a pequeños: “Por eso es que tampoco se puede pedir mucho”. No obstante, todas las circunstancias no se parecen y, como en muchos trabajos, pueden surgir situaciones que te hagan replantearte el precio de tus honorarios.

“Yo ahora mismo, que ya tengo experiencia porque ya he estado un par de años con niños, ya cobraría por uno solo 7 o 7,5 euros. Si son dos, pues 9 o 10 euros la hora”, ha destacado esta joven para las más de 50.000 personas que ya han visto su vídeo. Estas declaraciones de Coral han invitado a muchos usuarios de la plataforma a comentar su situación. Hay quienes indican que cobran desde 10 a 20 euros la hora. En cambio, otros señalan que “como mínimo 7 u 8 euros porque hay algunas familias que pagan muy mal”.