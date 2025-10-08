España

Sara Álvarez, española que vive en Suiza, revela su sueldo como niñera: “Gano más de 30 euros la hora”

Sara Álvarez, residente en Zúrich, explica que llega a cobrar más de 30 euros por hora en un empleo que combina flexibilidad y buenos ingresos

Por Clara Barceló

Guardar
Una niñera en Suiza cobra
Una niñera en Suiza cobra 30 euros la hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sara Álvarez es una joven española que actualmente se encuentra viviendo en Suiza y que ha encontrado en TikTok una ventana para contar todas las curiosidades de su día a día en Zúrich. Entre ellas, destacan especialmente los temas relacionados con el mercado laboral y los salarios, ya que el país alpino es conocido precisamente por ofrecer algunas de las nóminas más altas de Europa.

En uno de sus vídeos más recientes en la plataforma, Álvarez sorprendió a sus seguidores al revelar cuánto se cobra trabajando de niñera en Suiza. “Mientras estoy grabando este TikTok estoy cobrando más de 30 euros la hora”, aseguraba con naturalidad en el vídeo.

Según explica, cuando llegó a Zúrich su primer empleo fue precisamente como niñera a tiempo completo. Con el tiempo, y tras conseguir un trabajo más estable, ha decidido mantener el contacto con varias de las familias para así poder seguir trabajando de manera puntual en el cuidado de los niños, sobre todo por las noches.

Vídeo de TikTok de una española en Suiza

Un empleo sencillo y bien remunerado

La creadora de contenido describe este trabajo como una oportunidad muy rentable, especialmente para quienes buscan un ingreso extra sin tener que invertir demasiadas horas. “Ahora mismo el niño está durmiendo y yo estoy tirada en el sofá leyendo mientras estoy cobrando”, relata en el vídeo.

Sara insiste en que trabajos de este tipo pueden ser una gran ayuda para complementar el sueldo mensual, ya que se trata de tareas muy sencillas y que además en Zúrich tienen una remuneración elevada en comparación con muchos otros países europeos.

Dónde encontrar estas oportunidades

Álvarez también compartió el portal a través del cual pudo acceder a estos trabajos: Babysitting24.ch, una página web gratuita y muy utilizada en Suiza por familias que buscan niñeras y canguros de confianza. Según la española, es una de las plataformas más recomendadas para quienes llegan al país y desean encontrar un empleo flexible y rápido.

El atractivo laboral de Suiza

La experiencia de Sara Álvarez refleja una realidad que muchos inmigrantes señalan: Suiza ofrece salarios muy por encima de la media europea, aunque también cuenta con un alto coste de vida. No obstante, la opción de empleos como el de niñera puede convertirse en una alternativa muy interesante para quienes buscan insertarse laboralmente sin necesidad de una titulación específica o un dominio avanzado del idioma.

Con sus vídeos, Álvarez no solo muestra cuánto se cobra en este tipo de trabajos, sino que también aporta consejos prácticos para quienes se plantean mudarse al país. Una visión cercana que despierta curiosidad y genera debate entre quienes comparan estas cifras con los sueldos mucho más bajos de empleos similares en España.

