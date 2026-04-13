Iberia suspende sus vuelos directos a Cuba a partir de junio por la caída de la demanda y la falta de combustible en el país

Foto de archivo de un Airbus A321XLR de Iberia en Madrid (Susana Vera / Reuters)

Iberia dejará de operar temporalmente sus vuelos directos entre Madrid y Cuba a partir de junio por el deterioro de las condiciones en la isla, una situación que la aerolínea vincula tanto a la crisis energética como al descenso de la demanda registrado en los últimos meses.

Según han confirmado fuentes de la compañía, la suspensión será temporal y la previsión es retomar la ruta a partir de noviembre, siempre que el contexto permita recuperar la operativa habitual. De momento, la venta de billetes para ese mes sigue abierta.

Durante el mes de abril, Iberia mantiene tres frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, aunque en mayo reducirá la programación a dos vuelos por semana. A partir de junio quedarán interrumpidas las conexiones directas.

Escala en Panamá como alternativa

Mientras dure la suspensión, los viajeros podrán seguir llegando a Cuba a través de Panamá, gracias al acuerdo de código compartido que Iberia mantiene con la aerolínea Copa Airlines. Esta fórmula permitirá completar el trayecto con una conexión hasta la isla.

La compañía ha precisado además que sus oficinas en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes y gestionar incidencias relacionadas con los vuelos afectados.

La decisión llega después de varios meses de dificultades operativas en la ruta. Desde el pasado 9 de febrero, los vuelos de regreso a Madrid ya venían realizando una escala técnica en Santo Domingo para repostar combustible, ante la escasez de suministro en territorio cubano.

Ese repostaje adicional se había incorporado a la operativa habitual como consecuencia de los problemas energéticos que arrastra la isla, donde en los últimos meses se han sucedido cortes de electricidad y restricciones ligadas a la falta de combustible.

La propia Administración Federal de Aviación de Estados Unidos alertó en febrero de que los principales aeropuertos cubanos habían agotado sus reservas de queroseno para aviación, una situación que obligó a varias compañías internacionales a revisar su programación.

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Solo afecta a la ruta con Cuba

Iberia subraya que esta medida afecta exclusivamente a Cuba y que el resto de su red internacional mantiene la programación prevista sin cambios. La aerolínea insiste en que se trata de una situación excepcional asociada al contexto del país caribeño y recuerda que, de cara a la temporada de verano, prevé ofrecer una cifra récord de 21,4 millones de plazas en toda su red.

Iberia no detalla por ahora si revisará de nuevo el calendario en función de la evolución de la demanda o de la situación energética cubana antes de noviembre, aunque mantiene abierta esa posibilidad.

Otras aerolíneas que conectan España con Cuba, como Air Europa, continúan operando por ahora sus rutas, aunque también han tenido que incorporar escalas técnicas fuera de la isla para garantizar el repostaje antes del regreso.

Cuba atraviesa desde hace meses un escenario marcado por dificultades económicas, falta de combustible y problemas de suministro eléctrico, factores que también han afectado al turismo y al transporte internacional. En febrero, varias aerolíneas canadienses y rusas también suspendieron temporalmente sus conexiones por la imposibilidad de garantizar el suministro de carburante en destino.