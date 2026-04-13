Detenido el exciclista Óscar Freire por un presunto delito de maltrato a su mujer

El exciclista español, Oscar Freire, en una imafen de archivo. (@oscarfreiree)

El exciclista cántabro Óscar Freire ha sido detenido después de que su mujer le denunciara el domingo por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar. La esposa acudió sobre las 14:00 horas del 12 de abril al puesto de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciar al tricampeón mundial, del que se está divorciando actualmente, por agresiones, amenazas, vejaciones y acoso.

Según el relato de la mujer, recogido en un atestado policial que ha difundido Europa Press, el deportista “siempre ha sido muy controlador” durante toda su relación, pero los malos tratos habrían comenzado en 2023, después de dos décadas de matrimonio. La pareja ha mantenido “muchas discusiones violentas” estos últimos tres años, algunas de ellas delante de sus hijos, según lo que ha relatado a la Guardia Civil.

Pese a estar separados desde noviembre de 2025, asegura sufrir un “acoso continuo” por parte de Freire, que le habría colocado micrófonos en el coche y en casa y localizadores GPS en el vehículo, además de duplicar su WhatsApp. La denunciante afirma que el control de Freire sobre ella “es total”, “siempre sabe dónde está y lo que hace” y es “muy celoso y posesivo”, según el atestado recogido por la Benemérita.

Insultos, amenazas y múltiples amantes

Foto de archivo de Óscar Freire. (Europa Press)

La denunciante ha relatado a los agentes algunas de las múltiples “discusiones violentas” que habría mantenido con el exciclista. En uno de los episodios, ocurrido en septiembre de 2025, Freire le habría arrebatado el teléfono con violencia, cuando ella intentaba llamar al hermano de su marido, y se lo estrelló contra el suelo.

Tras ver a Freire “muy agresivo”, ella amenazó con llamar a la Policía. El exciclista respondió agarrándola fuerte de los brazos y empujándola contra la puerta, iniciando un forcejeo del que la mujer se pudo escapar para abandonar la vivienda.

En otra ocasión, el deportista habría comenzado a destrozar los muebles de la casa en plena madrugada, mientras sus hijos estaban en la vivienda. Según el relato de la mujer, Freire habría quitado un lienzo de la pared, del que arrancó su cara, profiriendo a la mujer: “Esto es lo que quieres”, para después tirarle la fotografía a la cara. La esposa del ciclista asegura que, durante estas peleas, el exciclista profería insultos, comentarios vejatorios sobre su físico y le habría amenazado con “hacerle la vida imposible”, dejarle “sin un duro” y también que iba a perder a sus hijos.

La denunciante también ha asegurado, informa Europa Press, que su marido llevaba “una vida paralela” en los últimos dos años, manteniendo relaciones con otras mujeres. Es un aspecto que el exciclista no escondía y, de hecho, obligaba a la mujer “a realizar prácticas sexuales que hacía con sus amantes”. “Yo valgo mucho más que tú, eres una chica muy corriente. Esto yo me lo merezco y tú me lo tienes que perdonar”, le habría espetado a su esposa. Ella afirma que terminaba accediendo a mantener relaciones sexuales, “sin ganas y por no discutir”.

El último desencuentro habría ocurrido el pasado domingo, cuando ella se dirigía a misa en la iglesia de Puente San Miguel. Freire habría entrado después que ella al servicio y, aunque en un inicio se sentaron en bancos separados, el hombre se cambió después para colocarse junto a ella. Después se inició una discusión.

La mujer le habría dicho que ese no era el lugar e intentó irse, pero él la retuvo agarrándola “fuertemente” del brazo. Finalmente pudo levantarse y abandonar la iglesia. Una vez fuera del lugar de culto, intentó llamar al hermano del exciclista, momento en el que él le arrebató el teléfono, aunque posteriormente se lo entregó. El episodio ocurrió “delante de mucha gente”, según la denunciante, que acudiría menos de dos horas después a la Guardia Civil.

Freire fue detenido el domingo sobre las 19:00 horas y se acogió a su derecho a no declarar. Este lunes se ha celebrado un juicio rápido en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega, plaza número 5. La denunciante ha acudido acompañada de su letrada, María Mendieta, a prestar declaración.