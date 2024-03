Veinte años de la primera San Remo de Óscar Freire, una historia todavía no cerrada

José Luis Sorolla

Redacción deportes, 13 mar (EFE).- Cuando Óscar Freire asomó por debajo del sobaco derecho de Erik Zabel en vía Roma para ganar su primera Milán-San Remo en 2004, el ciclista cántabro empezó a escribir la primera página de una historia que veinte años después sigue sin concluirse.

Un total de dieciocho ciclistas han ganado en las veinte ediciones celebradas desde entonces, pero Óscar Freire es el único que ha logrado repetir victoria, en su caso ganándola tres veces (2004, 2007 y 2010), un caso único en la historia de los catalogados como cinco monumentos del ciclismo: Milán-San Remo, París-Roubaix, Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía.

Ninguna de las grandes clásicas catalogadas como monumentos, todas ellas por encima del centenar de ediciones celebradas, han registrado un periodo tan amplio como el que ya ostenta Freire sin que un ciclista logre repetir triunfo.

En la 115ª edición que partirá el domingo de Pavia, solamente siete ciclistas, de los nueve que siguen en activo, estarán en condiciones de romper el récord del de Torrelavega: Alexander Kristoff (2014), Arnaud Demare (2016), Michal Kwiatkowski (2017), Julian Alaphilippe (2019), Jasper Stuyven (2021), Matej Mohoric (2022) y Mathieu Van der Poel (2023). No estarán John Degenkolb (2015), ni Wout van Aert (2020).

"Ya ha llovido. Pasan los años volando y todo pasa muy rápido. A veces no le damos importancia, sobre todo cuando lo estás haciendo", explica Freire en una entrevista a EFE que en esta ocasión no estará en la 'Classicissima' porque estará con su hijo, todavía en categoría júnior, pero con maneras para hacerse un hueco en la élite en los próximos años, en una carrera con la selección española en Bélgica.

"Llegan las nuevas generaciones pero nadie ha conseguido ganarla dos veces. No es fácil ganarla ni siquiera una vez, aunque en ciclismo cuando se gana todo parece fácil pero por ejemplo cuando Mark Cavendish iba a batir el récord de etapas de Eddy Merckx en el Tour, todos vigilaban su rueda y todavía no lo ha podido conseguir", explica.

"Cada victoria es muy complicada. Pasa igual con los mundiales que con tres estamos varios ciclistas, pero nadie ha conseguido ganar cuatro", apostilla.

Freire reconoce que "la San Remo", como habla de ella, es una carrera que tiene la consideración de ser la "más fácil" de los cinco monumentos por sus escasas dificultades orográficas y el recorrido que tiene pero "estrés que hay en los 300 kilómetros no lo hay en ninguna otra. Es desde el primer kilómetro hasta la meta".

"La San Remo se gana en el último metro pero se puede perder en cada uno de los 300 kilómetros anteriores", afirma.

Sobre la dificultad de repetir triunfo en la vía Roma de San Remo, Freire comenta que cada en la salida hay muchos favoritos que son los que habitualmente "se la reparten".

"Yo batí a Zabel, que había ganado cuatro y desde entonces nadie ha repetido", añade.

Un dato que reafirma al cántabro en la dificultad de no solo ganarla sino de repetir es que en la anterior edición, entre los once primeros clasificados hubo seis ganadores. "Parece que es difícil que no se repita pero no se repite", certifica.

Los alrededor de 300 kilómetros de la 'Classicissima' es otro factor que a muchos les termina pasando factura, sobre todo cuando se afrontan los últimos metros con la intención de pelear por el triunfo y hay que exprimirse al límite.

"A veces no te das cuenta de que no te van las piernas y creías que ibas bien hasta 300 metros de la llegada. Es una carrera que parece que acabas bien y te vas a recuperar enseguida, pero la semana siguiente estás muerto. La San Remo es así", desvela Freire.

Además de estos veinte años en los que nadie ha conseguido repetir triunfo, otro dato que avala su solvencia en esta carrera son los diez top-10 que firmó en sus once participaciones. En la era moderna, ni Eddy Merckx con siete triunfos, ni Erik Zabel con cuatro victorias y seis podios, ni Roger de Vlaeminck con tres victorias y cuatro podios, lo igualan.

Cuando Freire conoce que solo Costante Girardengo, hace casi 100 años ganó seis ediciones y firmó once podios, diez de ellos consecutivos, exclama: "Lo de Girardengo fue otra época y otro ciclismo, pero eso ahora no pasa".

De sus mejores actuaciones en esta prueba, Freire tiene claro que en 2010 fue "la San Remo perfecta" y, de hecho, es la que ganó con más claridad, mientras que en 2002, cuando se impuso Mario Cipollini, se le pudo escapar la que hubiese sido su cuarta victoria tras verse encerrado en la última curva. "Empecé a remontar y podía haber ganado porque iba el doble de rápido que todos los demás y acabé quinto".

Freire es consciente de que su registro terminará cayendo en un momento u otro y este 2024 puede ser el año que se produzca, aunque no tiene claro que Van der Poel pueda repetir, porque ve a Tadej Pogacar, "aunque no es el recorrido que mejor le va", en un gran momento de forma pero también incluye a ciclistas como Mads Pedersen, un habitual del top-10, o Jasper Philipsen. "Que siga", afirma entre risas.

Lo que no cree que sea posible es que, al igual que ya se está viendo en otras clásicas o semiclásicas es un ataque lejano, más allá de los 50 kilómetros para el final, porque "no hay dureza suficiente, en 2010 se incluyó Le Manie que podría ser, pero ahora tal vez puede pasar algo en la Cipressa (a 22 km de meta), pero no antes".

A lo largo de las 114 ediciones disputadas de la 'Classicissima' solo catorce ciclistas han ganado en más de una ocasión: Eddy Merckx (7), Costante Girardendo (6); Gino Bartali y Erik Zabel (4); Fausto Coppi, Roger de Vlaeminck y Óscar Freire (3); y Gaetano Belloni, Alfredo Binda, Guiseppe Olmo, Loretto Petrucci, Miguel Poblet, Laurent Fignon y Sean Kelly.

Este sábado se sabrá si hay que añadir el decimoquinto o por contra Freire sigue agrandando su récord. EFE

