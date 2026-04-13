Albóndigas de quinoa: una receta apta para vegetarianos, saludable y con un sabor muy característico

Las albóndigas de quinoa se han consolidado en los últimos años como una alternativa cada vez más presente en la cocina actual, especialmente entre quienes buscan nuevas formas de incorporar ingredientes de origen vegetal en su alimentación.
Su capacidad para adaptarse a diferentes preparaciones la convierte en un ingrediente muy utilizado en recetas que reinterpretan platos tradicionales. En este sentido, las albóndigas elaboradas con quinoa representan una forma distinta de aprovechar este alimento, integrándolo en elaboraciones sencillas pero con identidad propia.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos
- Tiempo total: 50 minutos
Ingredientes
- 150 g de quinoa
- 6 claras de huevo (o 2 huevos enteros si prefieres versión tradicional)
- 50 g de harina de garbanzo (puedes sustituir por pan rallado)
- 1 cebolla pequeña
- 1 pimiento verde
- 1 zanahoria mediana (opcional, para más sabor)
- 1 pizca de perejil fresco
- 1 pizca de ajo en polvo
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- Aceite de oliva virgen extra
Cómo hacer albóndigas de quinoa, paso a paso
- Lava la quinoa bajo el grifo. Hierve en agua con sal durante 15 minutos. Escurre y seca con papel absorbente.
- Pela y pica la cebolla, el pimiento y la zanahoria en trocitos muy finos.
- Sofríe las verduras en una sartén con un poco de aceite de oliva a fuego medio. Cocina hasta que estén blandas.
- Mezcla la quinoa cocida con las verduras en un bol grande. Añade perejil, ajo en polvo, sal y pimienta.
- Incorpora las claras de huevo y la harina de garbanzo. Mezcla bien hasta obtener una masa compacta.
- Forma bolitas del tamaño de una nuez. Si la masa está blanda, añade un poco más de harina.
- Coloca las albóndigas en una bandeja de horno forrada con papel vegetal. Pincela con aceite.
- Hornea 15 minutos a 200 ºC. Dale la vuelta y hornea otros 10-15 minutos hasta dorar.
- Consejo: si prefieres, puedes freírlas en sartén con poco aceite. Vigila la temperatura para que no se deshagan.
- Sirve calientes, acompañadas de salsa de tomate casera o tu guarnición favorita.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da aproximadamente para 10 albóndigas, dependiendo del tamaño que le quieras dar. En cualquier caso, es una preparación que permite ajustar las porciones según las necesidades, manteniendo siempre una textura y consistencia adecuadas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 84 kcal
- Grasas: 1 g
- Carbohidratos: 13 g
- Proteínas: 5 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones generales, y que los valores reales pueden variar dependiendo de factores como la marca, la frescura y la cantidad exacta de los ingredientes que utilices.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Las albóndigas de quinoa se pueden conservar en la nevera durante un máximo de 3 días si se guardan en un recipiente hermético, lo que ayuda a mantener su textura y sabor en buen estado. También es posible congelarlas, ya sea en crudo o una vez cocinadas, durante un periodo de hasta 3 meses. Para su consumo, basta con descongelarlas previamente en el frigorífico y recalentarlas o cocinarlas según el estado en el que se hayan almacenado.