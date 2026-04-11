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Una niña de 7 años se escapa de casa y aparece muerta en un canal al día siguiente: el vecino la vio salir por la ventana y no dijo nada

La menor, autista y con discapacidad auditiva, fue encontrada sin vida cerca de un puente del canal Albert en Amberes, Bélgica

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La menor, autista y con discapacidad auditiva, fue encontrada sin vida cerca de un puente del canal Albert en Amberes, Bélgica (Wikimedia Commons)
La menor, autista y con discapacidad auditiva, fue encontrada sin vida cerca de un puente del canal Albert en Amberes, Bélgica (Wikimedia Commons)

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de una niña de siete años en Merksem, Amberes (Bélgica), ha conmocionado al vecindario y a la comunidad educativa local. Según recoge Het Laatste Nieuws (HLN), Stefanie, una niña autista y con discapacidad auditiva, salió de casa durante una breve ausencia de su madre. La familia, consciente de la situación de la menor, solía mantener la puerta cerrada con llave. Ese día, sin embargo, una ventana de la planta baja quedó abierta, lo que facilitó que Stefanie pudiera salir al exterior.

Ocurrió el martes por la tarde. Al regresar, la madre notó que su hija ya no estaba en casa. Inmediatamente, familiares y allegados empezaron a buscarla por el barrio. La búsqueda se prolongó cerca de cuarenta minutos, hasta que, al no obtener resultados, decidieron avisar a la policía alrededor de las nueve de la noche. Los agentes desplegaron un operativo de búsqueda a gran escala, recorriendo las calles y solicitando la colaboración de vecinos que contaban con cámaras de vigilancia en sus viviendas. La preocupación crecía en el entorno al ver el despliegue policial y la movilización de la comunidad.

Agentes de la Guardia Civil y un policía local de Manacor han rescatado una persona que se estaba ahogando en el mar en Porto Cristo (Mallorca). Fueron efectivos del GEAS que habían participado en la recuperación de un cadáver hallado en el mar frente a cala Mendia

Un vecino vio a la niña salir por la ventana

Francisca, una vecina, relató a HLN que “alrededor de la medianoche, la policía llamó a mi puerta. Me preguntaron si había visto a la hija de los vecinos. Explicaron que un residente la había visto salir por una ventana antes de alejarse corriendo calle abajo. Saltando, con un móvil en la mano. Ahí me di cuenta de que algo grave ocurría. Fui enseguida a ver a la madre”. El recorrido que separa la vivienda familiar del canal Albert es corto; según la vecina, “dos veces a la izquierda y ya estás. Caminando se tarda unos diez minutos”.

Las cámaras de seguridad del entorno permitieron reconstruir los últimos movimientos de la menor. En las imágenes, Stefanie aparece cayendo al agua del canal Albert. La hipótesis principal es la de un accidente mientras exploraba la zona. Su hermano Joel explicó en el lugar donde fue hallado el cuerpo: “Stefanie era una niña muy tranquila, para nada traviesa. Le encantaba el agua, probablemente por eso salió caminando en esa dirección”.

La búsqueda concluyó el miércoles antes del mediodía, cuando el cuerpo de la niña fue localizado en el canal, cerca de un puente. Hasta allí se desplazaron el laboratorio forense y el médico forense, además de equipos especializados de atención a víctimas y la organización Child Focus para acompañar a la familia. La portavoz de la fiscalía de Amberes, Kato Belmans, señaló que no existen indicios de que se haya producido ninguna acción dolosa y que todo apunta a un accidente.

La noticia ha generado impacto en el barrio, donde la familia era conocida por sus esfuerzos para proteger a la menor. Francisca expresó su pesar en declaraciones recogidas por HLN: “Me parece muy triste que una vecina viera a un niño salir por la ventana sin reaccionar. Tocar el timbre de la madre, decirle algo... ¿Quizás eso podría haber evitado la tragedia?”.

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