El duro reto que afronta Verónica Dulanto con ‘Visto lo visto’: una presentadora carismática con un amargo historial de cancelaciones en una franja indomable

Verónica Dulanto, presentadora de 'Visto lo visto' (Mediaset España)

El estreno de Visto lo visto este sábado 11 de abril marca un desafío tanto para Verónica Dulanto como para Mediaset, puesto que la presentadora se enfrenta a una franja difícil de domar para la cadena tras la cancelación de Socialité. Además, el carisma de Dulanto no ha impedido que cargue con el legado de numerosos programas cancelados a lo largo de su trayectoria en Telecinco.

Con un historial de presentaciones en formatos que han desaparecido de la parrilla en circunstancias difíciles, desde Tardear hace apenas seis meses hasta Ya es mediodía hace tres años, Verónica Dulanto afronta ahora una misión que a primera vista podría parecer condenada al fracaso incluso antes de que salga al aire, precisamente en la franja que durante años estuvo ocupada por Socialité y que recientemente ha demostrado ser terreno inhóspito para la sobremesa del fin de semana de Telecinco.

Verónica Dulanto ha construido una carrera prolífica dentro del grupo desde su debut en 2005 como redactora en El programa de Ana Rosa. Su primer trabajo como presentadora llegó en 2016 con El programa del verano y, desde ese momento, la periodista ha pasado por una vertiginosa sucesión de programas que refleja la confianza de la cadena en su profesionalidad.

El periodista Pedro Piqueras ha despedido este jueves su último informativo en Telecinco, poniendo así fin a más de 18 años como director y presentador de la edición de noticias de ‘prime time’. “Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre”, ha expresado el comunicador albaceteño en los minutos finales del espacio.

El historial de Verónica Dulanto

Ha estado al frente de Ya es mediodía como suplente, Ya son las ocho también en rol secundario, Fiesta como presentadora suplente y ha participado en proyectos como Ya es verano o las galas de Nochevieja, todos ellos formatos que han rentabilizado su presencia pero que rara vez le han ofrecido una posición de liderazgo claro o continuidad profesional a largo plazo.

Sin embargo, el programa que realmente marcó un hito en su carrera fue Tardear, el ambicioso proyecto que Mediaset lanzó en 2023 como punto de inflexión tras la cancelación de Sálvame, permitiendo que Ana Rosa Quintana saltara a la franja vespertina después de 18 años en las mañanas. Con la llegada de 2025, la cadena realizó un cambio estratégico decidiendo que Ana Rosa volviese a las mañanas y dejando Tardear en manos de Verónica Dulanto y Frank Blanco.

Ronna Keith en 'TardeAR' (Mediaset)

Aunque inicialmente el programa presentó datos razonables, la competencia con Y ahora Sonsoles en Antena 3 demostró ser demasiado intensa, y tras apenas ocho meses al frente del formato, ambos presentadores tuvieron que despedirse del programa en septiembre de 2025.

La sobremesa de Telecinco

La franja de sobremesa del fin de semana en Telecinco se ha convertido en un espacio donde aparentemente ningún formato logra consolidarse durante un período prolongado, sin importar la inversión realizada o la apuesta inicial de la cadena. Esta franja estuvo ocupada durante más de ocho años por Socialité, un programa de crónica social que durante sus primeras temporadas fue todo un referente televisivo.

Sin embargo, Socialité experimentó un declive gradual que eventualmente lo llevó a cifras cada vez más bajas, culminando en su cancelación definitiva el 27 de julio de 2025 después de aproximadamente mil emisiones repartidas entre sábados y domingos. En sus últimas fases, el programa apenas alcanzaba el 8% de cuota de pantalla, muy por debajo de lo que Mediaset consideraba aceptable para una franja que debería servir de antesala a los informativos de tarde.

Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, presentadores de ‘¡Vaya fama!’. (Mediaset)

Después de meses apostando por las reposiciones, Mediaset decidió lanzar en otoño de 2025 un nuevo formato original llamado ¡Vaya fama!, presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, como intento de mantener la línea de crónica social que había caracterizado a Socialité pero con una identidad más desenfadada y rostros nuevos. Pero tampoco cumplió el objetivo y apenas duró 52 emisiones.

El programa debutó en septiembre de 2025 y pronto sus datos comenzaron a rondar entre 6% y 8%, siempre permaneciendo muy por debajo de las expectativas. La competencia directa con D Corazón en La 1, presentado por Anne Igartiburu y Javi de Hoyos, que fue en su momento director de Socialité, demostró ser demasiado intensa, y ¡Vaya fama! fue cancelado en febrero de 2026 tras apenas cinco meses en antena sin ni siquiera poder despedirse adecuadamente de la audiencia.

El punto de partida de Verónica Dulanto

La estrategia que entonces siguió Mediaset fue expandir la emisión de El precio justo, el concurso presentado por Carlos Sobera, hacia los fines de semana como sustituto temporal. Con esto, sí mejoraron los datos respecto a ¡Vaya fama!, llegando en algunos casos a superar el 8% de cuota de pantalla e incluso alcanzando un máximo del 10%.

Carlos Sobera, en 'El precio justo'. (Mediaset España)

La cadena finalmente decidió que no podía competir adecuadamente con los monstruos de la sobremesa del fin de semana: La ruleta de la suerte en Antena 3, que regularmente supera el 18% de cuota de pantalla y D Corazón en La 1, que mantiene cifras de doble dígito consistentes. Dentro de este panorama sombrío, Visto lo visto representa el tercer intento de Mediaset en los últimos meses de encontrar una solución a la crisis de la sobremesa del fin de semana.

La estructura del programa incluye una gran pantalla de nueve metros cuadrados que dominará la puesta en escena, la presencia de un prescriptor que aportará contexto en momentos clave, y un equipo de reporteros desplazados a los escenarios de las principales noticias para captar la actualidad en tiempo real. El concepto general es trasladar a la televisión tradicional el tipo de consumo de contenidos que se lleva a cabo en redes sociales, presentando videos virales vinculados a la actualidad en formato corto con un enfoque directo e impactante.

Se trata de una propuesta arriesgada, pero innovadora, algo que se agradece y que demuestra que Mediaset sí quiere salir de su crisis de audiencia. Además, cuenta con una de las productoras estrella de la cadena, Cuarzo, al frente de sus triunfales Supervivientes y La isla de las tentaciones, pese a que no corrieron la misma suerte con ¡Vaya fama!. Antes de criticar realmente el formato, habrá que esperar a verlo en acción, puesto que su recorrido no quita que Verónica Dulanto sea una grandísima comunicadora.