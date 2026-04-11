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Dos heridos en un aparatoso accidente en un parking de Madrid

El siniestro tuvo lugar sobre las 20.30 horas del viernes en un aparcamiento ubicado en la plaza de Olavide (Chamberí), y los dos pasajeros, heridos leves, fueron trasladados al hospital

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El siniestro tuvo lugar sobre las 20.30 horas del viernes en un aparcamiento ubicado en la plaza de Olavide (Chamberí), y los dos pasajeros, heridos leves, fueron trasladados al hospital

Dos personas resultaron heridas en la noche del viernes por un accidente producido en el interior de un aparcamiento ubicado en la plaza de Olavide, en el distrito madrileño de Chamberí. Alrededor de las 20.30 horas, un coche - un Lexus híbrido - aceleró de forma repentina perdiendo el control, chocando contra una barrera de protección que se rompió con el impacto y precipitándose a la rampa de la planta inferior, quedando volcado y apoyado sobre una pared.

Un matrimonio de septuagenarios, trasladado al hospital con heridas leves

En el interior del vehículo se encontraba un matrimonio de nacionalidad española, de acuerdo con información de Europa Press. Varios testigos pudieron brindar auxilio a la pareja de septuagenarios y sacarla del coche antes de que los servicios de emergencia llegasen al lugar. Tanto el conductor, de 72 años de edad, como su acompañante resultaron heridos leves con contusiones, por lo que ambos fueron trasladados por el Samur al Hospital Fundación Jiménez Díaz.

Dos heridos en un aparatoso accidente en un parking de Madrid (Emergencias Madrid)
Dos heridos en un aparatoso accidente en un parking de Madrid (Emergencias Madrid)

Equipos de Bomberos de Madrid se desplazaron al lugar del accidente para asegurar la zona y proceder a la retirada del vehículo implicado, labores que resultaron especialmente complicadas debido a la posición en la que había quedado el coche tras la caída, que obligó a utilizar maquinaria específica para evitar riesgos adicionales. También procedieron al saneamiento de la zona, retirando escombros para asegurar la circulación. La Policía Municipal también acudió al lugar del siniestro, coordinando el tráfico en los alrededores e iniciando las actuaciones necesarias para investigar las causas del incidente.

El túnel de Olavide permaneció cerrado durante cerca de tres horas, lo que obligó a restringir el acceso al aparcamiento afectado. No se permitió la entrada de nuevos vehículos, aunque sí se facilitó la salida de los que ya se encontraban en su interior. La zona recuperó su funcionamiento habitual hacia las 23:00, una vez concluidas las intervenciones de los servicios de emergencia y restablecida la seguridad.

Se desconocen todavía las causas del siniestro, y la Policía Municipal se encuentra investigando para obtener más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente, y aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis, todo apunta a un fallo en el control del vehículo cuando se disponía a abandonar el garaje.

*en ampliación

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