España

La Iglesia exige retirar a Tokischa las imágenes semidesnuda en una basílica de San Sebastián

Abogados Cristianos ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la cantante

Guardar
Tokischa en la Iglesia de San Sebastán durante el rodaje de su videoclip
Tokischa en la Iglesia de San Sebastián. (Instagram/Tokischa)

El Obispado de San Sebastián ha exigido la retirada inmediata de las imágenes difundidas en redes sociales en las que la rapera dominicana Tokischa aparece semidesnuda en el interior de la Basílica de Nuestra Señora del Coro.

La institución eclesiástica ha confirmado, además, que estudia posibles acciones jurídicas o canónicas tras considerar que se ha hecho un “uso indebido” de un espacio sagrado.

Las imágenes, vinculadas a la promoción de su cortometraje NO MARGINE, han generado una amplia polémica pública y una fuerte reacción de los sectores religiosos. Según la diócesis, la grabación se llevó a cabo pese a que el permiso había sido denegado.

Tokischa en la Iglesia de San Sebastán. (Instagram/Tokischa)
Tokischa en la Iglesia de San Sebastián. (Instagram/Tokischa)

Una iniciativa cultural “silenciosa”

El Obispado ha explicado que la productora solicitó la autorización en julio del año pasado para rodar “una escena breve” en un templo, describiéndola como “un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos, ni actividad que interrumpiera la dinámica del lugar”.

El proyecto de la rapera dominicana se presentó como una iniciativa cultural destinada a “promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética”.

Sin embargo, tras analizar trabajos anteriores de la artista y la productora, la diócesis decidió no autorizar la grabación en ninguno de sus templos. A pesar de ello, según denuncia la institución, el equipo contactó posteriormente con responsables de la basílica “silenciando su contenido auténtico y la negativa que ya habían recibido”.

Tokischa en la Iglesia de San Sebastán. (Instagram/Tokischa)
Tokischa en la Iglesia de San Sebastián. (Instagram/Tokischa)

Un “uso indebido de un espacio sagrado”

En un comunicado, el Obispado ha lamentado “profundamente el uso indebido de un espacio sagrado para la realización de contenidos” que considera “incompatibles con el respeto a un lugar sagrado” y que pueden “herir la sensibilidad de los fieles”.

La diócesis ha recordado a su vez que, según el derecho canónico, “en un lugar sagrado solo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión”, prohibiéndose actividades a su carácter.

Tokischa anunció en redes que se trataba de promoción para su cortometraje rodado en San Sebastián
Tokischa anunció en redes que se trataba de promoción para su cortometraje rodado en San Sebastián

Denuncia por profanación

La polémica ha dado también el salto al ámbito judicial. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia en un juzgado de San Sebastián al considerar que los hechos podrían constituir un delito de profanación, recogido en el artículo 524 del Código Penal.

La organización sostiene que las imágenes muestran a la artista “semidesnuda (en topless y vistiendo únicamente una prenda íntima) posando de forma provocativa dentro del templo”, lo que interpretan como una utilización “consciente” del espacio religioso con fines “comerciales y de exhibición”.

Asimismo, argumentan que el caso ha provocado “una profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos”.

Tokischa en la Iglesia de San Sebastián. (Instagram/Tokischa)
Tokischa en la Iglesia de San Sebastián. (Instagram/Tokischa)

La respuesta de Tokischa

Por su parte, Tokischa ha defendido su trabajo en sus redes sociales, donde ha acompañado las imágenes de su videoclip con un mensaje de carácter espiritual: “Mi relación es con Dios, no con la religión. Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga”.

La artista ha añadido que “Dios está presente en cada célula de mi cuerpo”, y ha cuestionado la idea de que la divinidad se limite a los templos religiosos.

Temas Relacionados

ReligiónReligión CatólicaMúsica RecomendadaMúsica EspañaCantantesEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Atacan el santuario de Frank Cuesta en Tailandia durante su paso por ‘La cárcel de los gemelos’ y no participará en la segunda fase: “No me vuelvo a ir”

Ocho veterinarios han tenido que intervenir tras el intento de envenenamiento a los animales del santuario de Frank Cuesta

Atacan el santuario de Frank Cuesta en Tailandia durante su paso por ‘La cárcel de los gemelos’ y no participará en la segunda fase: “No me vuelvo a ir”

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

Los servicios de emergencia se encuentran en la zona del siniestro

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

Casi 9.000 personas mueren esperando respuesta del sistema de dependencia: el ministerio celebra atenciones récord y el Observatorio Estatal le acusa de “ocultar la realidad”

Las cifras comunicadas por el Ministerio de Derechos Sociales descuentan a 120.000 personas en espera del SAAD, al llevar menos de 6 meses en lista

Casi 9.000 personas mueren esperando respuesta del sistema de dependencia: el ministerio celebra atenciones récord y el Observatorio Estatal le acusa de “ocultar la realidad”

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca ha generado interés entre especialistas en derecho de familia por tratarse de uno de los pocos divorcios de personas nonagenarias resueltos en España

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

La princesa Mette-Marit de Noruega ya no esconde su máquina de oxígeno: reaparece en un acto público con su catéter respiratorio y arropada por sus hijos

Es la primera vez que la consorte del príncipe Haakon se muestra de manera pública con el catéter, que ya había utilizado en salidas privadas

La princesa Mette-Marit de Noruega ya no esconde su máquina de oxígeno: reaparece en un acto público con su catéter respiratorio y arropada por sus hijos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

La red de bibliotecas contesta a Rufián tras preferir “llenar TikToks” antes que salas de lectura: “La cultura pública merece mayor respeto”

Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto el fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

Un padre separado pide la custodia compartida de sus hijos y un reparto equitativo de los gastos y la Justicia le da la razón: los menores pasarán una semana con cada progenitor

ECONOMÍA

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

DEPORTES

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”