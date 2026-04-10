La Iglesia exige retirar a Tokischa las imágenes semidesnuda en una basílica de San Sebastián

Tokischa en la Iglesia de San Sebastián. (Instagram/Tokischa)

El Obispado de San Sebastián ha exigido la retirada inmediata de las imágenes difundidas en redes sociales en las que la rapera dominicana Tokischa aparece semidesnuda en el interior de la Basílica de Nuestra Señora del Coro.

La institución eclesiástica ha confirmado, además, que estudia posibles acciones jurídicas o canónicas tras considerar que se ha hecho un “uso indebido” de un espacio sagrado.

Las imágenes, vinculadas a la promoción de su cortometraje NO MARGINE, han generado una amplia polémica pública y una fuerte reacción de los sectores religiosos. Según la diócesis, la grabación se llevó a cabo pese a que el permiso había sido denegado.

Tokischa en la Iglesia de San Sebastián. (Instagram/Tokischa)

Una iniciativa cultural “silenciosa”

El Obispado ha explicado que la productora solicitó la autorización en julio del año pasado para rodar “una escena breve” en un templo, describiéndola como “un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos, ni actividad que interrumpiera la dinámica del lugar”.

El proyecto de la rapera dominicana se presentó como una iniciativa cultural destinada a “promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética”.

Sin embargo, tras analizar trabajos anteriores de la artista y la productora, la diócesis decidió no autorizar la grabación en ninguno de sus templos. A pesar de ello, según denuncia la institución, el equipo contactó posteriormente con responsables de la basílica “silenciando su contenido auténtico y la negativa que ya habían recibido”.

Tokischa en la Iglesia de San Sebastián. (Instagram/Tokischa)

Un “uso indebido de un espacio sagrado”

En un comunicado, el Obispado ha lamentado “profundamente el uso indebido de un espacio sagrado para la realización de contenidos” que considera “incompatibles con el respeto a un lugar sagrado” y que pueden “herir la sensibilidad de los fieles”.

La diócesis ha recordado a su vez que, según el derecho canónico, “en un lugar sagrado solo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión”, prohibiéndose actividades a su carácter.

Tokischa anunció en redes que se trataba de promoción para su cortometraje rodado en San Sebastián

Denuncia por profanación

La polémica ha dado también el salto al ámbito judicial. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia en un juzgado de San Sebastián al considerar que los hechos podrían constituir un delito de profanación, recogido en el artículo 524 del Código Penal.

La organización sostiene que las imágenes muestran a la artista “semidesnuda (en topless y vistiendo únicamente una prenda íntima) posando de forma provocativa dentro del templo”, lo que interpretan como una utilización “consciente” del espacio religioso con fines “comerciales y de exhibición”.

Asimismo, argumentan que el caso ha provocado “una profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos”.

Tokischa en la Iglesia de San Sebastián. (Instagram/Tokischa)

La respuesta de Tokischa

Por su parte, Tokischa ha defendido su trabajo en sus redes sociales, donde ha acompañado las imágenes de su videoclip con un mensaje de carácter espiritual: “Mi relación es con Dios, no con la religión. Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga”.

La artista ha añadido que “Dios está presente en cada célula de mi cuerpo”, y ha cuestionado la idea de que la divinidad se limite a los templos religiosos.