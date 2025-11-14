España

C. Tangana y Rocío Aguirre esperan su primer hijo en común tras cinco años de relación

La fotógrafa ha publicado una fotografía luciendo su tripa para anunciar la feliz noticia

C. Tangana y Rocío Aguirre,
C. Tangana y Rocío Aguirre, en una fotografía de archivo. (Eduardo Parra/Europa Press)

C. Tangana y Rocío Aguirre esperan su primer hijo en común. La fotógrafa chilena ha anunciado la feliz noticia en sus redes sociales, luciendo su incipiente tripa en un posado con el que revela que el cantante y ella se convertirán en padres tras cinco años de discreta relación.

La tarde de este jueves 14 de noviembre, Aguirre sorprendía a sus seguidores publicando un post en el que aparece haciéndose un selfie frente al espejo, mostrando su tripa de embarazada. Junto a la imagen, la fotógrafa escribió en Instagram: “Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen”, una expresión popular chilena que ha servido como confirmación del acontecimiento.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata. La noticia ha generado una avalancha de mensajes de felicitación tanto de fans como de amigos y compañeros de profesión. Entre las personalidades que han querido sumarse a la celebración destacan la actriz Hiba Abouk, quien ha comentado: “¡Wow! ¡Enhorabuena!”, y la influencer Gala González, que ha manifestado su sorpresa con un efusivo “Queeeeeeeeeeeeeeeee. Menudo notición”.

Post de Rocío Aguirre anunciando
Post de Rocío Aguirre anunciando su embarazo. (Instagram)

Discreta pareja

La historia de amor entre C. Tangana, cuyo nombre real es Antón Álvarez Alfaro, y Rocío Aguirre comenzó en 2019, cuando ambos se conocieron en un bar de Madrid a través de amigos en común. Por aquel entonces, Aguirre se encontraba en España para formarse y establecer contactos profesionales, pero poco después regresó a Chile. El destino propició que sus caminos se reencontraran durante la pandemia, cuando el artista y la fotógrafa coincidieron en México, en pleno tour internacional del cantante.

Durante el confinamiento, la relación evolucionó de lo profesional a lo sentimental. La pareja ha optado desde entonces por mantener su vida privada en un plano muy discreto, limitando sus apariciones públicas y evitando la exposición mediática. Incluso en eventos destacados, como los Premios Goya 2023, su presencia conjunta ha sido excepcional.

En la imagen compartida por Aguirre, se aprecian cajas que podrían indicar una mudanza o la instalación de nuevos muebles, aunque la pareja no ha ofrecido detalles adicionales sobre el bebé ni sobre sus planes futuros.

C. Tangana se ha consolidado en la última década como uno de los nombres más influyentes de la música española, con una carrera marcada por la innovación y el éxito tanto en España como a nivel internacional. Por su parte, Rocío Aguirre ha destacado en el ámbito de la fotografía editorial y de moda, con una estética reconocible y trabajos para publicaciones de prestigio. Ambos han sabido compaginar sus trayectorias profesionales con una vida personal alejada del foco mediático, lo que ha incrementado el interés y la expectación en torno a este anuncio.

La noticia del embarazo ha sido recibida con entusiasmo por el entorno de la pareja y por el público en general, como demuestran las numerosas muestras de cariño y felicitaciones en redes sociales, donde la pareja cuenta con una sólida comunidad de seguidores.

A lo largo de estos casi cinco años de relación, C. Tangana y Rocío Aguirre han hecho de la privacidad una de sus señas de identidad. La pareja ha preferido mantenerse al margen de los focos, compartiendo solo momentos puntuales de su vida juntos. El anuncio del embarazo, realizado en sus propios términos y a través de sus redes sociales, refuerza esa voluntad de controlar su exposición pública y de proteger su intimidad.

