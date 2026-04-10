España

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

Los servicios de emergencia se encuentran en la zona del siniestro

Guardar
Un autobús turístico cae por una ladera en La Gomera. (112 Canarias)
Un autobús turístico cae por una ladera en La Gomera. (112 Canarias)

Un autobús privado de turistas que circulaba por la carretera GM-2 de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) se ha precipitado por una ladera, dejando al menos un fallecido y 20 heridos, algunos de ellos graves, según ha adelantado Cadena Ser.

El siniestro se ha producido sobre las 13:15 horas en la carretera GM-2, a la altura del kilómetro 4,5, a la salida de San Sebastián de La Gomera, en las inmediaciones del vertedero. Por el momento, se desconoce la magnitud exacta del accidente.

La última actualización del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirma el fallecimiento de un hombre a consecuencia del siniestro, además de tres heridos de carácter grave y once con lesiones de carácter moderado.

En el vehículo siniestrado viajaban 27 pasajeros a bordo, ha informado la empresa de transporte Gomera Tours. De ellos, 24 eran adultos, tres menores y el chófer, según ha confirmado RTVE. El autobús turístico se desplazaba desde la localidad de Playa de Santiago, en Alajeró, hacia San Sebastián de La Gomera, donde los ocupantes tenían previsto tomar el barco con destino a Tenerife.

Los servicios de emergencias se encuentran en el lugar

Según ha informado el 112 de Canarias en redes sociales, en el lugar trabajan efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), la Guardia Civil, Protección Civil y personal de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera.

Asimismo, el Servicio de Urgencias Canario ha movilizado hasta la zona un helicóptero medicalizado, tres ambulancias (dos de soporte vital avanzado), además de equipo médico del centro de salud, personal de enfermería de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y dos ambulancias de transporte sanitario no urgente.

El autobús que se ha volcado en la Gomera, Canarias, a 13 de mayo de 2025. (112-Canarias)
El autobús que volcó en la Gomera el 13 de mayo de 2025. (112-Canarias)

Un accidente similar hace menos de un año

Hace menos de un año, a escasos metros del lugar del siniestro, en el kilómetro 3 de la carretera GM-2, ya se registró otro accidente de características similares, en el que falleció una mujer de 73 años y otras once personas resultaron heridas de diversa consideración.

En aquel suceso, ocurrido en mayo de 2025, un autobús de transporte regular que cubría la ruta entre Alajeró y San Sebastián de La Gomera volcó y se salió de la vía tras precipitarse desde varios metros de altura.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

SucesosEspaña-NacionalEspaña NoticiasTenerifeCanariasAccidentes Tráfico España

Últimas Noticias

La Iglesia exige retirar a Tokischa las imágenes semidesnuda en una basílica de San Sebastián

Abogados Cristianos ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la cantante

La Iglesia exige retirar a Tokischa las imágenes semidesnuda en una basílica de San Sebastián

Atacan el santuario de Frank Cuesta en Tailandia durante su paso por ‘La cárcel de los gemelos’ y no participará en la segunda fase: “No me vuelvo a ir”

Ocho veterinarios han tenido que intervenir tras el intento de envenenamiento a los animales del santuario de Frank Cuesta

Atacan el santuario de Frank Cuesta en Tailandia durante su paso por ‘La cárcel de los gemelos’ y no participará en la segunda fase: “No me vuelvo a ir”

Casi 9.000 personas mueren esperando respuesta del sistema de dependencia: el ministerio celebra atenciones récord y el Observatorio Estatal le acusa de “ocultar la realidad”

Las cifras comunicadas por el Ministerio de Derechos Sociales descuentan a 120.000 personas en espera del SAAD, al llevar menos de 6 meses en lista

Casi 9.000 personas mueren esperando respuesta del sistema de dependencia: el ministerio celebra atenciones récord y el Observatorio Estatal le acusa de “ocultar la realidad”

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca ha generado interés entre especialistas en derecho de familia por tratarse de uno de los pocos divorcios de personas nonagenarias resueltos en España

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

La princesa Mette-Marit de Noruega ya no esconde su máquina de oxígeno: reaparece en un acto público con su catéter respiratorio y arropada por sus hijos

Es la primera vez que la consorte del príncipe Haakon se muestra de manera pública con el catéter, que ya había utilizado en salidas privadas

La princesa Mette-Marit de Noruega ya no esconde su máquina de oxígeno: reaparece en un acto público con su catéter respiratorio y arropada por sus hijos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La red de bibliotecas contesta a Rufián tras preferir “llenar TikToks” antes que salas de lectura: “La cultura pública merece mayor respeto”

La red de bibliotecas contesta a Rufián tras preferir “llenar TikToks” antes que salas de lectura: “La cultura pública merece mayor respeto”

Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto el fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

Un padre separado pide la custodia compartida de sus hijos y un reparto equitativo de los gastos y la Justicia le da la razón: los menores pasarán una semana con cada progenitor

La Fiscalía recurre la condena contra el ex fiscal general del Estado y denuncia la vulneración de cinco derechos fundamentales

ECONOMÍA

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

DEPORTES

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”