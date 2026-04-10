Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

Un autobús turístico cae por una ladera en La Gomera. (112 Canarias)

Un autobús privado de turistas que circulaba por la carretera GM-2 de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) se ha precipitado por una ladera, dejando al menos un fallecido y 20 heridos, algunos de ellos graves, según ha adelantado Cadena Ser.

El siniestro se ha producido sobre las 13:15 horas en la carretera GM-2, a la altura del kilómetro 4,5, a la salida de San Sebastián de La Gomera, en las inmediaciones del vertedero. Por el momento, se desconoce la magnitud exacta del accidente.

La última actualización del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirma el fallecimiento de un hombre a consecuencia del siniestro, además de tres heridos de carácter grave y once con lesiones de carácter moderado.

En el vehículo siniestrado viajaban 27 pasajeros a bordo, ha informado la empresa de transporte Gomera Tours. De ellos, 24 eran adultos, tres menores y el chófer, según ha confirmado RTVE. El autobús turístico se desplazaba desde la localidad de Playa de Santiago, en Alajeró, hacia San Sebastián de La Gomera, donde los ocupantes tenían previsto tomar el barco con destino a Tenerife.

Los servicios de emergencias se encuentran en el lugar

Según ha informado el 112 de Canarias en redes sociales, en el lugar trabajan efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), la Guardia Civil, Protección Civil y personal de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera.

Asimismo, el Servicio de Urgencias Canario ha movilizado hasta la zona un helicóptero medicalizado, tres ambulancias (dos de soporte vital avanzado), además de equipo médico del centro de salud, personal de enfermería de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y dos ambulancias de transporte sanitario no urgente.

El autobús que volcó en la Gomera el 13 de mayo de 2025. (112-Canarias)

Un accidente similar hace menos de un año

Hace menos de un año, a escasos metros del lugar del siniestro, en el kilómetro 3 de la carretera GM-2, ya se registró otro accidente de características similares, en el que falleció una mujer de 73 años y otras once personas resultaron heridas de diversa consideración.

En aquel suceso, ocurrido en mayo de 2025, un autobús de transporte regular que cubría la ruta entre Alajeró y San Sebastián de La Gomera volcó y se salió de la vía tras precipitarse desde varios metros de altura.

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