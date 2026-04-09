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Los 5 síntomas de alerta de la enfermedad de Crohn: de dolor abdominal a estreñimiento

La enfermedad puede manifestarse de diferentes formas dependiendo de la parte del tubo digestivo afectada

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Una mujer sufriendo de dolores abdominales (Freepik)
Una paciente de enfermedad de Crohn (Freepik)

La enfermedad de Crohn es una afección crónica que forma parte del grupo de enfermedades inflamatorias intestinales y que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por la inflamación persistente del tracto digestivo, que puede comprometer distintas zonas, desde la boca hasta el ano, aunque suele localizarse con mayor frecuencia en el intestino delgado y el colon.

La causa exacta de esta patología sigue sin conocerse, pero se cree que intervienen factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Otro de los aspectos más complejos de esta enfermedad es su curso irregular, alerta MedlinePlus. Los pacientes alternan períodos de remisión en los que los síntomas disminuyen o desaparecen con fases de brotes o reagudizaciones, en las que la inflamación se intensifica.

Esta naturaleza cambiante dificulta tanto el diagnóstico precoz como el control de la enfermedad, lo que hace fundamental prestar atención a las primeras señales. Según MedlinePlus, existen varios síntomas que actúan como señales de alerta y que deberían motivar una consulta médica.

Dolor abdominal

El primero de ellos es el dolor abdominal persistente, generalmente acompañado de cólicos, que puede variar en intensidad y localizarse en distintas zonas del abdomen. Otro signo clave es la diarrea crónica, que puede presentarse de forma acuosa o con presencia de sangre, y que suele ser uno de los motivos principales de consulta.

Fatiga durante el día

A estos síntomas se suma la fatiga constante, una sensación de cansancio extremo que no mejora con el descanso y que puede afectar significativamente la calidad de vida. La fiebre recurrente, sin una causa infecciosa clara, también puede ser un indicio de inflamación activa en el organismo.

Pérdida de peso

Asimismo, la pérdida de peso involuntaria y la falta de apetito son señales frecuentes, especialmente en fases avanzadas o en brotes intensos de la enfermedad.

Necesidad constante de defecar

Otro síntoma característico es el tenesmo, es decir, la sensación persistente de necesitar evacuar incluso cuando los intestinos están vacíos. Esta sensación puede ir acompañada de dolor, esfuerzo y cólicos, generando gran incomodidad en el día a día del paciente.

Estreñimiento

En relación con el estreñimiento, aunque es menos frecuente que la diarrea en la enfermedad de Crohn, también puede presentarse en algunos pacientes, especialmente cuando la inflamación provoca un estrechamiento del intestino (estenosis). Esta situación dificulta el paso de las heces, generando evacuaciones poco frecuentes, duras o dolorosas. El estreñimiento puede alternarse con episodios de diarrea, lo que añade complejidad al cuadro clínico y puede retrasar el diagnóstico si no se evalúa correctamente.

Navegando por el tracto digestivo, Instituto de Ciencias Weizmann

La detección temprana de estos síntomas es fundamental para iniciar un tratamiento adecuado y evitar complicaciones. Aunque la enfermedad de Crohn no tiene cura, los avances médicos han permitido desarrollar terapias que reducen la inflamación, controlan los brotes y mejoran la calidad de vida de los pacientes. El abordaje suele incluir medicamentos antiinflamatorios, inmunosupresores y, en algunos casos, cirugía.

En cuanto a otros síntomas, es importante tener en cuenta que la enfermedad puede manifestarse de diferentes formas dependiendo de la parte del tubo digestivo afectada. Estos síntomas fluctúan de leves a graves y pueden aparecer y desaparecer con períodos de reagudización, recuerda MedlinePlus.

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