Aparecen 33 tesoros de oro, plata y bronce de hace 1.300 años en una estatua de Buda en Tailandia

Estatua de Buda reclinado bajo la que se han encontrado 33 piezas ornamentales metálicas, en Tailandia. (Ddalbiez/Wikimedia Commons)

Durante las labores de conservación y drenaje realizadas en las inmediaciones de una estatua de un Buda reclinado, localizada en el templo tailandés de Wat Thammachak Sema Ram (en el distrito de Suang Neun, en la provincia de Nakohn Ratchasima), los operarios hallaron un sorprendente tesoro.

A una profundidad aproximada de 1,3 metros bajo la estatua de arenisca descubrieron una vasija de barro incompleta que contenía un total de 33 ornamentos metálicos hechos de bronce, plata y oro, según ha señalado en un comunicado el Departamento de Bellas Artes de Tailandia.

Estas piezas son anillos de oro, pendientes de plata y otros objetos ornamentales de bronce. En particular, unos pendientes de aro con rosca han sorprendido a los arqueólogos, ya que guardan un gran parecido con otros hallados en los sitios arqueológico de Phu Khao Thong (provincia de Ranong) y Tha Chana (provincia de Surat Thani).

Tesoros ornamentales encontrados bajo un Buda reclinado en Tailandia. (Departamentos de Bellas Artes de Tailandia)

El Buda bajo el que se hallaron los artilugios es la escultura reclinada de este tipo más antigua de Tailandia, ya que tiene 1.300 años de antigüedad. Su tamaño es de 13,3 metros de largo y fue tallado en bloques de arenisca por los Davaravati. Su rostro, sin embargo, se encuentra desgastado y los bloques que lo componen están torcidos.

Otras imágenes de Buda halladas

Tras el hallazgo, que se produjo el pasado año, se llevaron a cabo nuevas labores de excavación que dieron como resultado el descubrimiento de otros artefactos de oro y plomo/estaño. El primero de ellos fue una placa rectangular repujada en pan de oro que presentaba a un Buda sentado sobre una base de loto.

Entre sus características, los expertos señalan su relativo buen estado. La imagen muestra a la figura con un halo alrededor de la cabeza, grandes rizos, orejas largas, ojos bajos, labios gruesos y una túnica drapeada diagonal.

Una placa de oro y un panel de plomo o estaño encontradas bajo la estatua de un Buda reclinado, en Tailandia. (Departamento de Bellas Artes de Tailandia)

El segundo es un panel de estaño o plomo repujado que representa a un Buda en un marco arqueado; este, a diferencia del anterior, se encuentra roto. Alrededor de la cabeza tiene pequeñas cuentas y su cabello es abundante y enrollado en espirales, según explica el Departamento de Bellas Artes. Además, sus cejas están unidas en forma de V, su nariz es grande y tiene una leve sonrisa.

Por último, el tercer objeto conta de tres trozos de terrones con placas metálicas incrustadas en su interior; estas están dispuestas alternadamente con finas capas de cemento y se desconoce el número exacto debido al estado deteriorado. Los trabajadores los encontrados detrás de la cabeza de la estatua del Buda reclinado.

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Todas estas piezas, que fueron descubiertas totalmente por casualidad (durante las labores de drenaje), han provocado una gran sorpresa. Según ha señalado el Departamento de Bellas Artes de Tailandia, su Director General ya declaró que la Oficina de Bellas Artes de la Región 10 en Nakhon Ratchasima ya recibió los descubrimientos. Estos objetos, por tanto, ahora se encuentran almacenados en el Museo Nacional de Phimai, donde son sometido a un examen detallado para inventariarlos y realizar las necesarias labores de conservación.