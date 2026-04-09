España

Aparecen 33 tesoros de oro, plata y bronce de hace 1.300 años en una estatua de Buda en Tailandia

Las excavaciones también han sacado a la luz una placa de oro y un panel de plomo o estaño con imágenes de Buda

Guardar
Estatua de Buda reclinado bajo la que se han encontrado 33 piezas ornamentales metálicas, en Tailandia. (Ddalbiez/Wikimedia Commons)
Estatua de Buda reclinado bajo la que se han encontrado 33 piezas ornamentales metálicas, en Tailandia. (Ddalbiez/Wikimedia Commons)

Durante las labores de conservación y drenaje realizadas en las inmediaciones de una estatua de un Buda reclinado, localizada en el templo tailandés de Wat Thammachak Sema Ram (en el distrito de Suang Neun, en la provincia de Nakohn Ratchasima), los operarios hallaron un sorprendente tesoro.

A una profundidad aproximada de 1,3 metros bajo la estatua de arenisca descubrieron una vasija de barro incompleta que contenía un total de 33 ornamentos metálicos hechos de bronce, plata y oro, según ha señalado en un comunicado el Departamento de Bellas Artes de Tailandia.

Estas piezas son anillos de oro, pendientes de plata y otros objetos ornamentales de bronce. En particular, unos pendientes de aro con rosca han sorprendido a los arqueólogos, ya que guardan un gran parecido con otros hallados en los sitios arqueológico de Phu Khao Thong (provincia de Ranong) y Tha Chana (provincia de Surat Thani).

Tesoros ornamentales encontrados bajo un Buda reclinado en Tailandia. (Departamentos de Bellas Artes de Tailandia)
Tesoros ornamentales encontrados bajo un Buda reclinado en Tailandia. (Departamentos de Bellas Artes de Tailandia)

El Buda bajo el que se hallaron los artilugios es la escultura reclinada de este tipo más antigua de Tailandia, ya que tiene 1.300 años de antigüedad. Su tamaño es de 13,3 metros de largo y fue tallado en bloques de arenisca por los Davaravati. Su rostro, sin embargo, se encuentra desgastado y los bloques que lo componen están torcidos.

Otras imágenes de Buda halladas

Tras el hallazgo, que se produjo el pasado año, se llevaron a cabo nuevas labores de excavación que dieron como resultado el descubrimiento de otros artefactos de oro y plomo/estaño. El primero de ellos fue una placa rectangular repujada en pan de oro que presentaba a un Buda sentado sobre una base de loto.

Entre sus características, los expertos señalan su relativo buen estado. La imagen muestra a la figura con un halo alrededor de la cabeza, grandes rizos, orejas largas, ojos bajos, labios gruesos y una túnica drapeada diagonal.

Una placa de oro y un panel de plomo o estaño encontradas bajo la estatua de un Buda reclinado, en Tailandia. (Departamento de Bellas Artes de Tailandia)
Una placa de oro y un panel de plomo o estaño encontradas bajo la estatua de un Buda reclinado, en Tailandia. (Departamento de Bellas Artes de Tailandia)

El segundo es un panel de estaño o plomo repujado que representa a un Buda en un marco arqueado; este, a diferencia del anterior, se encuentra roto. Alrededor de la cabeza tiene pequeñas cuentas y su cabello es abundante y enrollado en espirales, según explica el Departamento de Bellas Artes. Además, sus cejas están unidas en forma de V, su nariz es grande y tiene una leve sonrisa.

Por último, el tercer objeto conta de tres trozos de terrones con placas metálicas incrustadas en su interior; estas están dispuestas alternadamente con finas capas de cemento y se desconoce el número exacto debido al estado deteriorado. Los trabajadores los encontrados detrás de la cabeza de la estatua del Buda reclinado.

Qué vacunas tengo que ponerme si quiero viajar a Tailandia.

Todas estas piezas, que fueron descubiertas totalmente por casualidad (durante las labores de drenaje), han provocado una gran sorpresa. Según ha señalado el Departamento de Bellas Artes de Tailandia, su Director General ya declaró que la Oficina de Bellas Artes de la Región 10 en Nakhon Ratchasima ya recibió los descubrimientos. Estos objetos, por tanto, ahora se encuentran almacenados en el Museo Nacional de Phimai, donde son sometido a un examen detallado para inventariarlos y realizar las necesarias labores de conservación.

Temas Relacionados

ArqueologíaExcavaciones arqueológicasTailandiaDescubrimientos arqueológicosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La casa de Salva Reina y Kira Miró en el centro de Madrid: chimenea eléctrica, decoración vanguardista y terraza

La pareja, que es una de las queridas de la prensa rosa, cuenta con una impresionante vivienda situada en el corazón de la capital

La casa de Salva Reina y Kira Miró en el centro de Madrid: chimenea eléctrica, decoración vanguardista y terraza

La Policía Nacional desmantela una red que explotaba laboralmente a personas extranjeras y empleaba castigos humillantes como lanzar tartas a la cara por bajas ventas

La Policía Nacional ha detenido a siete personas por presuntamente imponer condiciones laborales ilegales y extremadamente restrictivas a personas sin la documentación necesaria para trabajar en España

La Policía Nacional desmantela una red que explotaba laboralmente a personas extranjeras y empleaba castigos humillantes como lanzar tartas a la cara por bajas ventas

Comprar en Shein, Temu o AliExpress ya no será tan barato: así cambiará el precio de tus pedidos a partir de julio

Una nueva medida aduanera afectará a millones de envíos de bajo importe procedentes de fuera de la UE

Comprar en Shein, Temu o AliExpress ya no será tan barato: así cambiará el precio de tus pedidos a partir de julio

Los profesores de la concertada quieren el sueldo y los derechos que tienen los de la pública: arrancan las negociaciones del convenio entre patronal y sindicatos

La reclamación de la equiparación en las horas lectivas centra buena parte del debate. Piden que las sesiones se equiparen a las de los colegios públicos con un registro por horas y no por minutos, como hasta ahora

Los profesores de la concertada quieren el sueldo y los derechos que tienen los de la pública: arrancan las negociaciones del convenio entre patronal y sindicatos

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

El PP exhibe los fuertes lazos con la oposición venezolana. El líder del PP se reunió en enero con el líder opositor venezolano, Edmundo González

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

El chófer de Carmen Pano declara que llevó una bolsa con billetes de casa de la empresaria a la oficina de Aldama y de ahí a la sede del PSOE

La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tiene antecedentes por malos tratos

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

ECONOMÍA

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

Abrir el correo electrónico de un familiar o “amenazar de broma” a alguien por mensaje: estos cinco comportamientos pueden tener varios años de prisión

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Esto es lo que te pueden subir el alquiler cuando se termine tu contrato, según una experta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo