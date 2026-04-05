España

La tradición de María Teresa Campos en la Semana Santa de Málaga que su hija Terelu se esfuerza por mantener viva

La veterana periodista, que falleció en 2023, acudía año tras año a la ciudad andaluza, una costumbre que trasladó al resto de su familia

Guardar
Terelu Campos, emocionadísima, cumple con la tradición en la Semana Santa malagueña visitando a Jesús Cautivo. (Europa Press)
Terelu Campos, emocionadísima, cumple con la tradición en la Semana Santa malagueña visitando a Jesús Cautivo. (Europa Press)

La Semana Santa es una de las festividades católicas más esperadas por los devotos, pues son muchos los que aprovechan este paréntesis en el calendario para disfrutar de las procesiones propias de la fecha, trasladándose a destinos claves de España para vivir la Pascua. Si bien algunos rostros famosos se van hasta Sevilla, como es el caso de Francisco Rivera, otros muchos ponen dirección a Málaga, donde no pueden faltar Antonio Banderas ni el clan Campos.

Fiel a la Semana Santa malagueña, las Campos se trasladan año tras año hasta la ciudad andaluza. Un viaje cargado de simbolismo que, en esta ocasión, adquiere una dimensión aún más íntima y emotiva. Y es que, desde el fallecimiento de la matriarca de la familia, María Teresa Campos, en 2023, estas fechas se han convertido en un refugio de recuerdos compartidos y en una forma de mantener vivo su legado espiritual y familiar.

María Teresa Campos en una imagen de archivo. (Europa Press)
María Teresa Campos en una imagen de archivo. (Europa Press)

Este 2026, Terelu Campos ha querido, un año más, rendir homenaje a la figura de su madre asistiendo a uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa malagueña: la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada. Esta devoción no es casual. Se trata de una tradición profundamente arraigada en la familia Campos, que generación tras generación ha mostrado su fe y respeto hacia una de las imágenes más veneradas de la ciudad.

La presencia de la colaboradora de televisión en Málaga se produce, además, en un momento especialmente significativo a nivel personal y profesional. La comunicadora se convertirá nuevamente en abuela este año, pues su hija, Alejandra Rubio, se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo en común con Carlo Costanzia. Aprovechando su paso por la ciudad andaluza, la hermana de Carmen Borrego se detuvo ante la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo para pedir por la salud de sus familiares.

Terelu Campos durante su visita al Cristo Cautivo de Málaga (Fredy Torra / Europa Press)
Terelu Campos durante su visita al Cristo Cautivo de Málaga. (Fredy Torra/Europa Press)

Antes de que la imagen religiosa procesara por las calles malagueñas, en solitario y vestida con un traje blanco, Terelu subió a la balconada del templo y tomó una fotografía del Cristo antes de dedicarle una oración, pidiendo salud para sus seres queridos. Visiblemente conmovida, Terelu Campos se quitó las gafas de sol para rezar, dejando ver su emoción ante uno de los momentos más significativos de la Semana Santa para ella.

La escena refleja no solo la devoción religiosa, sino también el peso de la memoria y la ausencia. Y es que Terelu Campos intenta mantener intacta la tradición que empezó su madre y que, hoy, continúa cumpliendo el clan Campos. Esta es la tercera Semana Santa que Terelu vive tras la pérdida de su madre y la tercera en la que acude sin su compañía. En 2022, la veterana periodista no pudo asistir debido a su delicado estado de salud, lo que convirtió aquella ausencia en el preludio de una despedida que marcaría profundamente a su familia.

El papa pide orar en Semana Santa "por las víctimas inocentes de la guerra" (EFE)

En esta ocasión, ha llamado la atención la ausencia de Carmen Borrego, quien no ha estado presente durante el recorrido procesional. La colaboradora se ha situado sola en el balcón para contemplar el paso del Cristo Cautivo, en una imagen que refuerza la sensación de recogimiento y carácter íntimo de la jornada. Por su parte, Alejandra Rubio no ha sido vista en Málaga, aunque sí ha compartido en redes sociales vídeos del paso procesional por las calles andaluzas, lo que sugiere que sigue conectada con esta tradición familiar, aunque sea a distancia.

Temas Relacionados

Terelu CamposMaría Teresa CamposSemana SantaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento

Esta fobia impide a quienes la padecen disfrutar de un buen descanso nocturno

Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento

Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

La especialista explica en redes sociales los beneficios y las condiciones que deben seguirse si se decanta por emplear el champú en seco

Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Audiencia Provincial de Madrid afirma que las pruebas presentadas demuestran que hay una conexión cultural y familiar, a pesar de la negativa de la Administración

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente

El psicólogo especializado en familia Alfonso Navarro advierte que exigir o buscar una felicidad continua en esta etapa de la vida solo puede provocar inseguridad e insatisfacción

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria