La tradición de María Teresa Campos en la Semana Santa de Málaga que su hija Terelu se esfuerza por mantener viva

Terelu Campos, emocionadísima, cumple con la tradición en la Semana Santa malagueña visitando a Jesús Cautivo. (Europa Press)

La Semana Santa es una de las festividades católicas más esperadas por los devotos, pues son muchos los que aprovechan este paréntesis en el calendario para disfrutar de las procesiones propias de la fecha, trasladándose a destinos claves de España para vivir la Pascua. Si bien algunos rostros famosos se van hasta Sevilla, como es el caso de Francisco Rivera, otros muchos ponen dirección a Málaga, donde no pueden faltar Antonio Banderas ni el clan Campos.

Fiel a la Semana Santa malagueña, las Campos se trasladan año tras año hasta la ciudad andaluza. Un viaje cargado de simbolismo que, en esta ocasión, adquiere una dimensión aún más íntima y emotiva. Y es que, desde el fallecimiento de la matriarca de la familia, María Teresa Campos, en 2023, estas fechas se han convertido en un refugio de recuerdos compartidos y en una forma de mantener vivo su legado espiritual y familiar.

María Teresa Campos en una imagen de archivo. (Europa Press)

Este 2026, Terelu Campos ha querido, un año más, rendir homenaje a la figura de su madre asistiendo a uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa malagueña: la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada. Esta devoción no es casual. Se trata de una tradición profundamente arraigada en la familia Campos, que generación tras generación ha mostrado su fe y respeto hacia una de las imágenes más veneradas de la ciudad.

La presencia de la colaboradora de televisión en Málaga se produce, además, en un momento especialmente significativo a nivel personal y profesional. La comunicadora se convertirá nuevamente en abuela este año, pues su hija, Alejandra Rubio, se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo en común con Carlo Costanzia. Aprovechando su paso por la ciudad andaluza, la hermana de Carmen Borrego se detuvo ante la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo para pedir por la salud de sus familiares.

Terelu Campos durante su visita al Cristo Cautivo de Málaga. (Fredy Torra/Europa Press)

Antes de que la imagen religiosa procesara por las calles malagueñas, en solitario y vestida con un traje blanco, Terelu subió a la balconada del templo y tomó una fotografía del Cristo antes de dedicarle una oración, pidiendo salud para sus seres queridos. Visiblemente conmovida, Terelu Campos se quitó las gafas de sol para rezar, dejando ver su emoción ante uno de los momentos más significativos de la Semana Santa para ella.

La escena refleja no solo la devoción religiosa, sino también el peso de la memoria y la ausencia. Y es que Terelu Campos intenta mantener intacta la tradición que empezó su madre y que, hoy, continúa cumpliendo el clan Campos. Esta es la tercera Semana Santa que Terelu vive tras la pérdida de su madre y la tercera en la que acude sin su compañía. En 2022, la veterana periodista no pudo asistir debido a su delicado estado de salud, lo que convirtió aquella ausencia en el preludio de una despedida que marcaría profundamente a su familia.

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En esta ocasión, ha llamado la atención la ausencia de Carmen Borrego, quien no ha estado presente durante el recorrido procesional. La colaboradora se ha situado sola en el balcón para contemplar el paso del Cristo Cautivo, en una imagen que refuerza la sensación de recogimiento y carácter íntimo de la jornada. Por su parte, Alejandra Rubio no ha sido vista en Málaga, aunque sí ha compartido en redes sociales vídeos del paso procesional por las calles andaluzas, lo que sugiere que sigue conectada con esta tradición familiar, aunque sea a distancia.