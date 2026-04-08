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Una madre y su hija descubren la colonia de coral “más grande del mundo” y no revelan su ubicación para reducir el impacto humano “no deseado”

Solo han detallado que se encuentra en una zona remota de la Gran Barrera de Coral

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Madre e hija descubren la barrera de coral más grande del mundo por acciente
Jan Pope y Sophie Kalkowski-Pope en la barrera de coral. (Instagram/@sophie_dives)

Una semana antes de pasar a la historia, Jan Pope ya lo sabía. La fotógrafa submarina y buceadora experimentada había explorado una zona remota de la Gran Barrera de Coral de Australia, a horas de la costa de Cairns, y algo en lo que vio no la dejaba en paz.

Regresó con su hija, Sophie Kalkowski-Pope, coordinadora de operaciones marinas de la organización Citizens of the Reef, y con equipo de medición. Lo que encontraron fue superior a cualquier expectativa.

“Cuando nos metimos en el agua, inmediatamente reconocí la importancia de lo que estábamos viendo”, dijo la hija. La colonia que tenían ante sus ojos es hoy la mayor colonia de coral documentada y cartografiada del mundo.

Imágenes durante y después de la inmersión
Madre e hija durante la inmersión/Después de la inmersión. (Instagram/@sophie_dives)

Nadando tres minutos para cubrirlo entero

La estructura, de la especie Pavona clavus y con una forma característica en “J”, abarca unos 3.973 metros cuadrados y alcanza los 111 metros de longitud. “Tuve que grabar un vídeo de tres minutos nadando de un lado a otro”, señaló Kalkowski-Pope en un comunicado de la organización.

El tamaño se verificó combinando mediciones subacuáticas manuales con imágenes de alta resolución tomadas desde plataformas en la superficie del agua. Con todos estos datos, los investigadores han creado un modelo espacial en tres dimensiones que permitirá hacer un seguimiento de la colonia a lo largo del tiempo.

Según los expertos, la estructura se originó probablemente a partir de un único pólipo. El hallazgo supera además el récord anterior: un coral masivo encontrado en las islas Salomón en 2024, y Citiziens of the Reef lo sitúan “entre las estructuras coralinas más significativas registradas en la Gran Barrera de Coral”.

Sophie bucenado sobre la barrera de coral
Sophie buceando sobre la barrera de coral. (Instagram/@sophie_dives)

Ubicación secreta

Para proteger la colonia de cualquier impacto humano no deseado, la ubicación exacta del coral no ha sido publicada. Solo se sabe que se encuentra en una zona remota, a unas horas de la costa de Cairns. La propia organización ha justificado la decisión con el objetivo de “reducir el riesgo de impactos no deseados”.

Los científicos han descubierto que el sitio experimenta fuertes corrientes de marea y una baja exposición a ciclones tropicales en comparación con muchas otras partes del arrecife. Según el comunicado de Citizens of the Reef, estas condiciones “habrían creado un entorno mucho más estable para su crecimiento en comparación con otras áreas del arrecife”. Los investigadores examinan ahora si estos factores explican el desarrollo excepcional de la colonia.

La Gran Barrera de Coral, en Australia (Adobe Stock).
La Gran Barrera de Coral, en Australia (Adobe Stock).

El descubrimiento llega en un momento crítico para los ecosistemas marinos. Más del 80% de los grandes arrecifes oceánicos están afectados por un blanqueamiento global en curso desde 2023, provocando temperaturas de récord.

En estos procesos, los corales pierden las algas que viven en su interior y que les sirven de alimento, lo que suele resultar letal.

En este contexto, el Pavona clavus es conocido por su capacidad para formar colonias grandes y resistentes. “Nunca pensamos, cuando salimos a inspeccionar nuestros arrecifes locales, que descubriríamos el coral más grande documentado en la Gran Barrera de Coral y, muy posiblemente, el coral más grande del mundo”, escribió la hija.

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