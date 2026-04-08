España

Las revistas del corazón esta semana: el chalet de Noemí Salazar y el gran apoyo de la reina Sofía

Este miércoles, 8 de abril, también son protagonsitas del kiosco Ronha, viuda de ‘Papuchi’, e Irene Rosales, que concede una entrevista exclusiva

Guardar
Las revistas del corazón
Las revistas del corazón

La Semana Santa ya ha quedado atrás y la rutina ha regresado, lo que significa que las cabeceras del corazón han vuelto al kiosco para desvelar la actualidad rosa. Este miércoles, 8 de abril, destaca ¡Hola! al traer consigo una entrevista muy especial que mira al pasado de una de las sagas más conocidas, los Iglesias, mientras el resto de revistas apuestan fuerte por los conflictos familiares, las reconciliaciones a medias y los titulares más comentados del momento.

En líneas generales, la semana viene marcada por tres grandes ejes: las tensiones que siguen sacudiendo a la familia Pantoja, los reencuentros incómodos tras rupturas mediáticas y las confesiones de celebrities que no dejan indiferente a nadie. Desde encuentros “tensos” en Italia hasta apoyos inesperados dentro del clan más televisivo del país, pasando por apariciones públicas que dan mucho que hablar, el kiosco llega cargado de contenido.

‘Lecturas’

Portada de la revistas 'Lecturas' del 8 de abril de 2026.
Portada de la revistas 'Lecturas' del 8 de abril de 2026.

La revista Lecturas apuesta por un tono más institucional y emocional, colocando en su portada a la reina emérita Sofía. Tras unos meses especialmente complicados marcados por la pérdida de su hermana, la publicación destaca cómo ha encontrado refugio en su familia durante las vacaciones de Semana Santa, acompañada por sus hijas, las infantas Elena y Cristina.

Pero más allá de la Casa Real, Lecturas también mira hacia otros frentes mediáticos. Especial atención recibe María del Monte, quien, según la revista, estaría ejerciendo de figura clave en la vida del hijo de Isa Pantoja. Todo ello en un contexto familiar complejo, donde las reconciliaciones parciales no alcanzan a todos los miembros del clan.

La publicación también dedica espacio a la reaparición de Kate Middleton, quien habría vuelto a dejarse ver en público con motivo de la Pascua, proyectando una imagen serena y recuperada tras semanas de especulación.

‘Diez Minutos’

Portada de la revistas 'Diez Minutos' del 8 de abril de 2026.
Portada de la revistas 'Diez Minutos' del 8 de abril de 2026.

En clave más desenfadada, Diez Minutos pone el foco en las declaraciones de Aitana, que no se ha guardado nada al hablar de su relación con Sebastián Yatra. Sus palabras, dirigidas a Rosalía, han generado un gran revuelo, mostrando una faceta más directa y sincera de la artista.

Sin embargo, uno de los temas que más llama la atención es el supuesto reencuentro entre Álvaro Morata y Alice Campello. Tras su ruptura, ambos habrían coincidido en Milán en un encuentro que, lejos de ser cordial, habría estado marcado por la tensión.

La revista subraya que, aunque ambos siempre han insistido en mantener una buena relación por el bien de sus hijos, la realidad podría ser muy distinta. Las heridas, al parecer, siguen abiertas.

‘Semana’

Portada de la revistas 'Semana' del 8 de abril de 2026.
Portada de la revistas 'Semana' del 8 de abril de 2026.

La revista Semana sitúa en el centro de su portada a Irene Rosales, en plena tormenta mediática dentro de la familia Pantoja. Su distanciamiento con Kiko Rivera se suma a la larga lista de conflictos que afectan al clan.

Mientras por un lado se habla de acercamientos entre Kiko y Isabel Pantoja, por otro surgen nuevos frentes que evidencian que la paz familiar está lejos de consolidarse. Irene, en este contexto, aparece como una figura clave en el nuevo equilibrio de fuerzas.

Además, la revista conecta este conflicto con otras informaciones, como la cercanía entre María del Monte e Isa Pantoja, dibujando un mapa familiar lleno de alianzas cambiantes y tensiones latentes.

‘¡Hola!’

Portada de la revistas '¡Hola!' del 8 de abril de 2026.
Portada de la revistas '¡Hola!' del 8 de abril de 2026.

Por último, ¡Hola! apuesta por una exclusiva más reposada y nostálgica. La revista entrevista a Ronna Keitt, coincidiendo con el aniversario de su boda con Julio Iglesias Puga, conocido popularmente como “Papuchi”.

Desde su residencia en Florida, Keitt repasa su historia de amor con el padre de Julio Iglesias, recordando momentos clave de una relación que siempre despertó gran interés mediático. La entrevista sirve también para poner en valor el legado de una figura muy peculiar dentro del panorama social español.

Temas Relacionados

Revistas del corazónGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Cómo lavar la fruta y la verdura para evitar la contaminación de bacterias

El manejo seguro de estos alimentos comienza desde que los compramos en el supermercado

Cómo lavar la fruta y la verdura para evitar la contaminación de bacterias

La Aemet prevé un descenso térmico “extraordinario”: “El viernes será un día propio de junio y el domingo tendrá temperaturas de febrero”

La borrasca continuará bañando la mitad oeste de la península y se desplazará a Canarias a partir del jueves, pero sin abandonar al resto del país

La Aemet prevé un descenso térmico “extraordinario”: “El viernes será un día propio de junio y el domingo tendrá temperaturas de febrero”

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a un hombre porque la condición de judío no demuestra que sea descendiente de los expulsados en 1492

El solicitante aportó certificados rabínicos, pruebas de judeidad y registros de su familia en cementerios judíos de Estados Unidos

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a un hombre porque la condición de judío no demuestra que sea descendiente de los expulsados en 1492

La Albufera de Valencia recupera su biodiversidad tras la DANA: regresa al humedal la población invernal de aves acuáticas

Tras las inundaciones de octubre de 2024, la acumulación de residuos y sedimentos redujo el número de ejemplares en el Parque Natural

La Albufera de Valencia recupera su biodiversidad tras la DANA: regresa al humedal la población invernal de aves acuáticas

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española por vínculo sefardí a pesar de haber sido denegada inicialmente por falta de pruebas

La aportación de pruebas documentales sobre el origen sefardí, la colaboración con entidades judías en España y las donaciones a instituciones comunitarias han sido determinantes en la decisión judicial

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española por vínculo sefardí a pesar de haber sido denegada inicialmente por falta de pruebas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a un hombre porque la condición de judío no demuestra que sea descendiente de los expulsados en 1492

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a un hombre porque la condición de judío no demuestra que sea descendiente de los expulsados en 1492

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española por vínculo sefardí a pesar de haber sido denegada inicialmente por falta de pruebas

Pillan por primera vez a un hombre copiando con gafas inteligentes en el carnet de conducir

La fragata ‘Méndez Núñez’ de la Armada navega hacia Chipre para continuar la defensa europea en Oriente Medio

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un hondureño que asegura estar amenazado de muerte por la Mara 13: se encuadra dentro de la delincuencia común

ECONOMÍA

Júbilo en el IBEX 35 y las bolsas europeas tras el alto el fuego entre EEUU e Irán: el petróleo se desploma por debajo de los 100 dólares

Júbilo en el IBEX 35 y las bolsas europeas tras el alto el fuego entre EEUU e Irán: el petróleo se desploma por debajo de los 100 dólares

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 8 de abril

Consumo ratifica la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por cobros irregulares a inquilinos

La vivienda se desboca aún más: precios que superan los niveles de la burbuja y familias cada vez más ahogadas por la hipoteca

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern