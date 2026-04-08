Las revistas del corazón esta semana: el chalet de Noemí Salazar y el gran apoyo de la reina Sofía

Las revistas del corazón

La Semana Santa ya ha quedado atrás y la rutina ha regresado, lo que significa que las cabeceras del corazón han vuelto al kiosco para desvelar la actualidad rosa. Este miércoles, 8 de abril, destaca ¡Hola! al traer consigo una entrevista muy especial que mira al pasado de una de las sagas más conocidas, los Iglesias, mientras el resto de revistas apuestan fuerte por los conflictos familiares, las reconciliaciones a medias y los titulares más comentados del momento.

En líneas generales, la semana viene marcada por tres grandes ejes: las tensiones que siguen sacudiendo a la familia Pantoja, los reencuentros incómodos tras rupturas mediáticas y las confesiones de celebrities que no dejan indiferente a nadie. Desde encuentros “tensos” en Italia hasta apoyos inesperados dentro del clan más televisivo del país, pasando por apariciones públicas que dan mucho que hablar, el kiosco llega cargado de contenido.

‘Lecturas’

Portada de la revistas 'Lecturas' del 8 de abril de 2026.

La revista Lecturas apuesta por un tono más institucional y emocional, colocando en su portada a la reina emérita Sofía. Tras unos meses especialmente complicados marcados por la pérdida de su hermana, la publicación destaca cómo ha encontrado refugio en su familia durante las vacaciones de Semana Santa, acompañada por sus hijas, las infantas Elena y Cristina.

Pero más allá de la Casa Real, Lecturas también mira hacia otros frentes mediáticos. Especial atención recibe María del Monte, quien, según la revista, estaría ejerciendo de figura clave en la vida del hijo de Isa Pantoja. Todo ello en un contexto familiar complejo, donde las reconciliaciones parciales no alcanzan a todos los miembros del clan.

La publicación también dedica espacio a la reaparición de Kate Middleton, quien habría vuelto a dejarse ver en público con motivo de la Pascua, proyectando una imagen serena y recuperada tras semanas de especulación.

‘Diez Minutos’

Portada de la revistas 'Diez Minutos' del 8 de abril de 2026.

En clave más desenfadada, Diez Minutos pone el foco en las declaraciones de Aitana, que no se ha guardado nada al hablar de su relación con Sebastián Yatra. Sus palabras, dirigidas a Rosalía, han generado un gran revuelo, mostrando una faceta más directa y sincera de la artista.

Sin embargo, uno de los temas que más llama la atención es el supuesto reencuentro entre Álvaro Morata y Alice Campello. Tras su ruptura, ambos habrían coincidido en Milán en un encuentro que, lejos de ser cordial, habría estado marcado por la tensión.

La revista subraya que, aunque ambos siempre han insistido en mantener una buena relación por el bien de sus hijos, la realidad podría ser muy distinta. Las heridas, al parecer, siguen abiertas.

‘Semana’

Portada de la revistas 'Semana' del 8 de abril de 2026.

La revista Semana sitúa en el centro de su portada a Irene Rosales, en plena tormenta mediática dentro de la familia Pantoja. Su distanciamiento con Kiko Rivera se suma a la larga lista de conflictos que afectan al clan.

Mientras por un lado se habla de acercamientos entre Kiko y Isabel Pantoja, por otro surgen nuevos frentes que evidencian que la paz familiar está lejos de consolidarse. Irene, en este contexto, aparece como una figura clave en el nuevo equilibrio de fuerzas.

Además, la revista conecta este conflicto con otras informaciones, como la cercanía entre María del Monte e Isa Pantoja, dibujando un mapa familiar lleno de alianzas cambiantes y tensiones latentes.

‘¡Hola!’

Portada de la revistas '¡Hola!' del 8 de abril de 2026.

Por último, ¡Hola! apuesta por una exclusiva más reposada y nostálgica. La revista entrevista a Ronna Keitt, coincidiendo con el aniversario de su boda con Julio Iglesias Puga, conocido popularmente como “Papuchi”.

Desde su residencia en Florida, Keitt repasa su historia de amor con el padre de Julio Iglesias, recordando momentos clave de una relación que siempre despertó gran interés mediático. La entrevista sirve también para poner en valor el legado de una figura muy peculiar dentro del panorama social español.