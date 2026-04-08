Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

La Ex Miss Asturias, Claudia Montes, a su llegada al Tribunal Supremo (Alberto Ortega / Europa Press)

Claudia Montes, Ex Miss Asturias y vinculada como amiga de José Luis Ábalos, ha declarado este miércoles sobre el trabajo que presuntamente consiguió en Logirail gracias a la intervención del ex ministro y su ex asesor, Koldo García. Una de las principales controversias es la razón por la que estuvo una época sin acudir a su oficina y por lo que estuvieron a punto de abrirle un expediente que al final nunca llegó.

Ha relatado que dejó de ir a la oficina, porque le ofrecieron una que estaba en “la planta baja”, en la que estaba “contra la pared”. Sin embargo, ha querido justificarse en que nunca dejó de trabajar, explicando que los días que no acudió, se iba a “la biblioteca de Oviedo a leer libros”. “Todos referentes a trenes”, según ha precisado.

También ha indicado que durante los meses que estuvo en Logirail acabó haciendo hasta 21 días de más, porque “le encantaba su trabajo”. “Todos los días me levantaba a las 4:00 0 5:00 de la mañana” y acudía antes que el resto de trabajadores. Preguntada sobre esta cuestión, ya que existen unos WhatsApps con Ábalos en los que le indicaba estos hechos, ha concretado que puede confirmarlo porque todos los días “subía un estado de Instagram de su desayuno” a esas horas.

El proceso fue “legal”

Sobre el papel de Ábalos o Koldo García en su contratación y posterior ascenso dentro de la empresa, ha asegurado que no tiene ningún conocimiento de que hicieran nada, ya que él nunca le indicó que “estuviera enchufada”. “Yo a Ábalos le conté que no tenía trabajo, como lo habría hecho con cualquier amigo”, ha relatado. Tras esto, le envío su CV a Koldo, pero según su versión, no se hizo nada con él.

Fue el propio exministro el que le pasó una serie de enlaces con ofertas de trabajo de Infojobs, en las que participó y la llamaron desde Logirail, porque su perfil “encajaba” en el puesto. El que era en ese momento director general de la empresa, José Ángel Menéndez, ha declarado también como testigo que el proceso se hizo de “forma legal”.

El CV llegó a través de Recursos Humanos de Renfe y se le hicieron un par de entrevistas, una telefónica y otra presencial. Tras ser elegida, tuvo que pasar un proceso de formación de un mes y ya se incorporó al puesto, en la que debía llevar el proyecto de los trenes turísticos de lujo.

Sin embargo, según la versión de Claudia, aquí surgió un problema con su oficina. “El jefe de Renfe me quería en la oficina de arriba, que era la que estaba preparada, pero el de Logirail decía, que como eran ellos los que pagaban, tenia que ir a la oficina de abajo”, la que describe que no tenía ni escritorio ni nada.

Una “falta muy grave”

Esta es la razón que defiende por la que dejó de acudir a su trabajo, defendiendo que si hacía sus labores en la biblioteca. Menéndez, al ver que había faltado más de ocho días sin justificación, inició los procesos para abrirle un expediente falta muy grave, según establecen su Estatuto.

El director gerente fue cambiado de puesto, entrando Óscar Gómez Barbero, y el expediente se acabó perdiendo sin siquiera haberse abierto. En estos días Montes estuvo hablando con Ábalos y Koldo sobre este problema y el juicio investiga la implicación que tuvieron para que la testigo se mantuviera en su puesto.

La exnovia de Ábalos y Miss Asturias 2017 a la que el exministro enchufó en una empresa pública.

Ya con Gómez Barbero a los mandos, Claudia Montes no solo no fue despedida, sino que la ascendieron a una categoría superior. “Era nuestra culpa que no hubiera acudido, porque la oficina no estaba en condiciones”, ha asegurado en el juicio el ex director gerente. Por lo que fue arreglada y se subió de categoría a la ex Miss Asturias, debido a que su puesto se tenía que coincidir con el trabajo que realizaba. Antes de “tener que buscar a otra persona y perder lo que habían invertido en su formación”, era más sencillo simplemente ascenderla, ha indicado.

El despido de Montes acabó llegando a los meses, siendo improcedente, y con la trabajadora acusando a todos sus jefes de haber sufrido acoso laboral y bullying.