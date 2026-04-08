España

Así debes incluir las ventas de Wallapop en la declaración de la Renta 2026

Desde la entrada en vigor de la Directiva Europea DAC7, Wallapop y otras plataformas similares están obligadas a informar a Hacienda sobre las actividades de sus usuarios

Guardar
En la imagen de archivo, un hombre utiliza la aplicación Wallapop. (EFE/ Fernando Alvarado)
En la imagen de archivo, un hombre utiliza la aplicación Wallapop. (EFE/ Fernando Alvarado)

La llegada de plataformas como Wallapop ha modificado por completo el panorama de la compraventa de segunda mano. Muchos usuarios han encontrado en estas aplicaciones no solo una forma de deshacerse de objetos que ya no utilizan, sino también una vía para obtener ingresos extra. Sin embargo, la Agencia Tributaria está pendiente de las operaciones realizadas a través de estos servicios, sobre todo por el aumento del volumen de transacciones y la profesionalización de algunos vendedores.

Desde la entrada en vigor de la Directiva Europea DAC7, Wallapop y otras plataformas similares están obligadas a informar a Hacienda sobre las actividades de sus usuarios. Esto implica que la Agencia Tributaria dispone ahora de información detallada sobre las ventas realizadas en estos entornos digitales, lo que, según Mapfre, supone un cambio para quienes utilizan estas aplicaciones habitualmente.

Solo se declara si hay ganancia patrimonial

En cuanto a cómo afecta esto en la declaración de la Renta en 2026, la clave reside en si las ventas generan o no una ganancia patrimonial. Cuando el precio por el que se vende un artículo es inferior al que se pagó en su día, no existe beneficio económico y, por tanto, no es necesario tributar por el IRPF. Pero si el importe obtenido supera al precio de compra, la diferencia positiva sí debe incorporarse a la declaración.

Aun así, la obligación de informar a Hacienda no se traduce automáticamente en la necesidad de pagar impuestos. La plataforma remitirá los datos del usuario a las autoridades fiscales solo si durante el año natural se han realizado 30 ventas o más, o si el total de las operaciones supera los 2.000 euros. En ambos casos, Wallapop solicitará completar los datos fiscales del usuario antes de remitir la información.

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

¿Y hay que declarar siempre las ventas de Wallapop en la Renta? No exactamente. Solo se debe declarar cuando se ha obtenido un beneficio, es decir, cuando el precio de venta supera el de compra. Por ejemplo, si alguien compra un teléfono móvil por 800 euros y lo vende por 400, no existe ganancia patrimonial y no hay obligación de incluir la operación en la declaración. Sin embargo, si se adquiere un mueble antiguo por 50 euros y, tras restaurarlo, se vende por 150, los 100 euros de diferencia sí deben figurar como ganancia patrimonial.

Cómo incluir las ganancias

Los beneficios derivados de la venta de artículos en Wallapop deben incluirse en la base imponible del ahorro de la declaración de la Renta. Para la campaña del ejercicio de 2025, la Agencia Tributaria prevé que estas ganancias se consignen a partir de la casilla 1624, correspondiente al apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones.

El importe a pagar se calcula aplicando los tramos del IRPF vigentes sobre la ganancia neta obtenida. Para los primeros 6.00 euros de beneficio, el tipo impositivo es del 19%. Entre 6.000,01 y 50.000 euros, el porcentaje asciende al 21%. Si la suma supera los 50.000,01 euros y llega hasta los 200.000, se aplica un 23%. A partir de los 200.000 euros, el gravamen varía entre el 27% y el 28%.

Para cumplir correctamente con la normativa, es fundamental conservar pruebas del precio de compra original, como facturas o justificantes de pago. Esta documentación permitirá acreditar ante Hacienda que no se ha generado una ganancia en caso de que el precio de venta sea inferior al de adquisición.

Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. (MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS)
Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. (MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS)

Otros impuestos aplicables

Por último, además del IRPF, existe un tributo que afecta a todas las operaciones de compraventa entre particulares: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Este gravamen, que recae sobre el comprador, suele fijarse en un 4% del valor del bien adquirido.

En la práctica, Hacienda no suele reclamar el pago de este impuesto en transacciones de escasa cuantía. Sin embargo, si la operación implica bienes de alto valor, como automóviles o piezas de arte, es recomendable tramitar el ITP para evitar posibles sanciones o reclamaciones posteriores.

Temas Relacionados

Declaración de la Renta EspañaAgencia TributariaHacienda EspañaIRPFImpuestos EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La pesadilla de un hombre en un crucero por el Mediterráneo el día de su cumpleaños: le confunden con un narcotraficante

La policía buscaba a un sospechoso con el mismo nombre, apellido, nacionalidad y fecha de nacimiento

La pesadilla de un hombre en un crucero por el Mediterráneo el día de su cumpleaños: le confunden con un narcotraficante

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

Carlos Cuerpo asegura que el acuerdo entre la UE y Mercosur beneficiará especialmente a los sectores del automóvil y del aceite de oliva y supondrá una “oportunidad excepcional” para el sector agroalimentario

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

Este es el precio de la luz en España para este jueves 9 de abril del 2026

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios del servicio

Este es el precio de la luz en España para este jueves 9 de abril del 2026

La anécdota en la que la reina Sofía pasó a ser “una gitana más” y movilizó a un ministro de Trabajo: las carcajadas del rey Felipe VI al escucharla

El año pasado, el rey Felipe protagonizó un momento distendido durante la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano al escuchar una historia sobre su madre

La anécdota en la que la reina Sofía pasó a ser “una gitana más” y movilizó a un ministro de Trabajo: las carcajadas del rey Felipe VI al escucharla

Un anciano de 88 años se escapa de su residencia por la ventana: tardan tres horas en encontrarlo

La voz de alarma se dio en torno a las 22:00 horas, cuando el personal del centro detectó la ausencia del anciano, minutos después de la fuga

Un anciano de 88 años se escapa de su residencia por la ventana: tardan tres horas en encontrarlo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

ECONOMÍA

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

Qué se sabe realmente del peaje que Irán quiere cobrar en Ormuz y cómo puede afectar a los buques españoles

Hacienda devolverá menos este año: hasta 7,7 millones de españoles les saldrá a pagar la declaración de la renta

Esto dice la ley sobre los impuestos que pagan los extranjeros por comprar una casa en España

El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

DEPORTES

Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla investigados por la justicia en Andorra: acusados junto a otros futbolistas por la compra de relojes de contrabando

Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla investigados por la justicia en Andorra: acusados junto a otros futbolistas por la compra de relojes de contrabando

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions