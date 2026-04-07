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Cómo declarar acciones y fondos de inversión en la declaración de la Renta 2026

Claves para entender cuándo tributan tus inversiones, cómo declarar ganancias y pérdidas y qué estrategias puedes aplicar para reducir la factura fiscal en la campaña de la Renta

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La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2025 comienza, y con ella vuelven las dudas entre quienes han invertido en bolsa o en fondos durante el último año. (Imagen ilustrativa Infobae)

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2025 comienza el 8 de abril, y con ella vuelven las dudas habituales entre los contribuyentes, especialmente entre quienes han invertido en bolsa o en fondos durante el último año. Desde la Comisión Nacional de Mercados y Valores y el Banco de España insisten en que la fiscalidad es un elemento clave en la gestión de las finanzas personales y que, aunque suele pasar desapercibida, puede influir de forma directa en la rentabilidad final de las inversiones. Por ello, recomiendan a los contribuyentes familiarizarse con los conceptos básicos antes de presentar su declaración del IRPF.

Cuándo hay que declarar las inversiones

Uno de los puntos que más confusión genera entre los inversores es el momento en el que deben tributar por sus activos. Por ejemplo, en el caso de las acciones, hay dos principales situaciones en las que se generan rendimientos.

Por un lado, cuando se venden los títulos, lo que da lugar a una ganancia o pérdida patrimonial en función de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otro, durante el tiempo en el que se mantienen en cartera, ya que pueden generar ingresos como dividendos o derechos de suscripción, considerados rendimientos del capital mobiliario.

En cambio, las fluctuaciones de valor —subidas o bajadas en bolsa— no tienen impacto fiscal hasta que no se materializa la venta. Es decir, no hay que declarar las variaciones mientras no se produzca la transmisión de las acciones.

Ventajas fiscales de los fondos de inversión

Los fondos de inversión presentan una particularidad que los convierte en una herramienta especialmente atractiva desde el punto de vista fiscal: el diferimiento del pago de impuestos. Esto significa que un inversor puede traspasar su dinero de un fondo a otro sin tener que tributar en ese momento, siempre que no retire el capital.

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

Este mecanismo permite ajustar la cartera de inversión sin generar un impacto fiscal inmediato, algo que no ocurre con otros productos como las acciones. Eso sí, esta ventaja no se aplica a todos los vehículos —como los ETF—, por lo que conviene revisar cada caso concreto.

Cómo reducir la factura fiscal

Existe otra cuestión especialmente relevante, y es la de la posibilidad de compensar pérdidas con ganancias. Este mecanismo permite reducir la base imponible y, por tanto, pagar menos impuestos.

En la práctica, si un inversor ha tenido pérdidas en determinadas operaciones, puede utilizarlas para compensar las ganancias obtenidas en el mismo ejercicio o incluso en los cuatro años siguientes, dentro de los límites establecidos por la normativa.

Además, también es posible compensar parcialmente estas pérdidas con los rendimientos del capital mobiliario, como los dividendos, lo que amplía las opciones para optimizar la tributación.

La importancia de los gastos y las comisiones

Otro aspecto que a menudo pasa desapercibido es el tratamiento de los gastos asociados a las inversiones. Las comisiones de compra y venta de acciones, por ejemplo, deben incluirse en el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial, ya que afectan al resultado final.

Asimismo, ciertos gastos relacionados con la administración o el depósito de valores pueden deducirse en el caso de los rendimientos del capital mobiliario. Tener en cuenta estos detalles puede marcar la diferencia en el resultado de la declaración.

Consejos prácticos para la Renta 2025

  1. Revisar todas las operaciones realizadas durante el año para identificar posibles ganancias o pérdidas.
  2. Tener en cuenta los dividendos cobrados, que están sujetos a retención.
  3. Aprovechar la compensación de pérdidas para reducir la carga fiscal.
  4. Recordar que los traspasos entre fondos no tributan hasta el reembolso.
  5. Consultar siempre fuentes oficiales antes de tomar decisiones con impacto fiscal.

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