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Cómo funciona la deducción del seguro del hogar en la declaración de la Renta 2026

La Agencia Tributaria establece condiciones estrictas para determinar para qué contribuyentes puede suponer un ahorro fiscal desgravar el seguro del hogar

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¿Cómo calcular la declaración de la renta? (Montaje Infobae)
¿Cómo calcular la declaración de la renta? (Montaje Infobae)

Con el inicio de la campaña de la Renta el próximo 8 de abril, millones de contribuyentes buscan fórmulas para cerrar con el mejor saldo posible sus cuentas con Hacienda. Una de las más socorridas consiste en aplicar todas las deducciones posibles en el IRPF, para lo que es necesario conocer que gastos habituales pueden suponer un ahorro fiscal. Es el caso de los seguros del hogar, aunque es importante aclarar que no se trata de una deducción independiente, sino que se integra dentro de la deducción por inversión en vivienda habitual, según detalla la Agencia Tributaria.

Para poder desgravar el seguro de hogar en la Renta 2026, deben cumplirse varios requisitos establecidos por Hacienda. En primer lugar, la vivienda debe ser la habitual del contribuyente, es decir, el lugar donde reside de manera permanente. Además, la deducción solo se aplica a inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2013, ya que la normativa eliminó la deducción para compras posteriores, salvo que se trate de un régimen transitorio.

Otro requisito clave es que la vivienda esté sujeta a préstamo hipotecario vigente y que el seguro esté vinculado a la hipoteca. Generalmente, estos seguros cubren riesgos básicos como incendio y daños estructurales. Solo en estas condiciones Hacienda permite que la prima pagada por el seguro se incluya dentro del cálculo de la deducción por vivienda habitual. Las coberturas opcionales, como asistencia en el hogar o daños estéticos, no son deducibles.

Hasta 1.350 euros de ahorro

La Agencia Tributaria establece que la base máxima sobre la que se calcula la deducción es de 9.040 euros al año, incluyendo tanto el pago de la hipoteca como los gastos asociados, entre ellos el seguro. El porcentaje de deducción aplicable es del 15%, lo que significa que el ahorro máximo alcanzable ronda los 1.356 euros anuales. Es importante destacar que este límite se aplica al conjunto de pagos relacionados con la vivienda, no exclusivamente al seguro.

Dos personas son atendidas en las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta (Carlos Luján / Europa Press)
Dos personas son atendidas en las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta (Carlos Luján / Europa Press)

Por ejemplo, si un contribuyente paga 8.500 euros de hipoteca y 400 euros de seguro de hogar, el total de gastos deducibles sería 8.900 euros. Aplicando el 15% de deducción, el ahorro fiscal asciende a 1.335 euros. Sin el seguro, la deducción sería menor, por lo que incluirlo puede optimizar el beneficio fiscal, siempre que cumpla los requisitos oficiales.

La deducción del seguro del hogar

El importe del seguro se declara dentro del apartado de deducción por inversión en vivienda habitual, normalmente en la casilla correspondiente a gastos y pagos asociados a la hipoteca. La Agencia Tributaria indica expresamente que las primas de seguros de incendios y de vida vinculadas a la vivienda se consideran “gastos derivados del préstamo hipotecario”, por lo que son deducibles dentro de este régimen.

Aunque la deducción general se limita a viviendas adquiridas antes de 2013, existen situaciones en las que el seguro de hogar puede ser deducible incluso en compras posteriores. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la vivienda es alquilada, ya que la prima se puede incluir como gasto deducible en el IRPF del arrendador, o si el inmueble se utiliza parcialmente para una actividad económica por un autónomo, permitiendo deducir la parte proporcional del seguro.

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