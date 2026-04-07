Juanma Moreno gana a Pedro Sánchez en la gestión de las inundaciones de Andalucía: seis de cada diez consideran que la Junta actuó de forma adecuada

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita Huétor Tájar (Granada) tras las inundaciones sufridas por el desbordamiento del Río Genil, a 6 de febrero de 2026. (Alex Cámara/Europa Pres)

Juanma Moreno aprueba y Pedro Sánchez suspende en Andalucía. El 59% de los andaluces cree que la gestión de la Juntaal frente de las inundaciones que dejaron pueblos anegados y miles de personas desalojadas de sus casas a principios de año fue “muy buena o buena”, el 25,6% que fue “regular” y solo un 12,8% que fue “mala o muy mala”. La positividad disminuye en la gestión nacional. En cuanto a la labor del Gobierno de España, solo el 33,6% considera que la gestión fue “muy buena o buena”, el 24,7% que fue “regular” y el 37,9% dice que fue “mala o muy mala”. Así lo recoge el estudio ‘Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones’, que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha elaborado a partir de 6.016 entrevistas realizadas entre el 12 y el 26 de marzo.

La opinión respecto a la gestión general es similar.

En la comparación global de estos cuatro años de mandato autonómico, el 40,2% de los encuestados califica positivamente la gestión del Gobierno de Andalucía, y un 32,9% la describe como regular. En el lado opuesto, el 25,8% cree que ha resultado “mala o muy mala”. Respecto al desempeño del Gobierno de Sánchez en ese mismo periodo, solo el 23,3% lo aprecia como “muy bueno o bueno”, un 26,1% lo sitúa en la categoría de “regular” y la mitad de los andaluces (un 49,6%) lo considera “malo o muy malo”. El CIS introduce estos datos en el marco de una consulta destinada a indagar en las demandas y las percepciones ciudadanas tras los episodios de inundaciones, pero también con un ojo puesto en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (1i), junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (2d), asiste a una reunión en el puesto de mando avanzado situado en la localidad gaditana de San Roque para interesarse por los efectos que la borrasca Leonardo ha ocasionado a su paso por la zona, a 6 de febrero de 2026, en San Roque, Cádiz. (Francisco J. Olmo / Europa Press)

Los andaluces no creen que la región esté preparada para otra catástrofe

El 26,6% de la ciudadanía andaluza afirma haberse visto “muy o bastante afectada” por los recurrentes temporales e inundaciones de los últimos meses, mientras que el 71,8% reconoce impactos “poco o nada” relevantes en su vida diaria. La conexión de estos desastres con el cambio climático es señalada por el 66,3% de los participantes, en contraste con el 21,6% que asume que se trata de episodios aislados.

En lo relativo a la preparación de la Comunidad para afrontar fenómenos similares, el 60,8% de quienes han respondido a la encuesta considera que Andalucía está “poco o nada preparada” para hacerles frente. El 32% sí confía en el grado de preparación y un 3,9% se decanta por la opción “regular”. Además, un 48,4% de los encuestados valora como “muy o bastante adecuada” la coordinación entre ayuntamientos, Junta y Gobierno central, frente a un 43,2% que la considera insuficiente.

Juanma Moreno dobla en popularidad a Montero

De cara a futuras elecciones autonómicas, el estudio refleja la preferencia de un 40,9% por Juan Manuel Moreno como presidente, seguido a distancia por María Jesús Montero (17,5%), Antonio Maíllo (5,6%) y José Antonio García (5,5%). En cuanto a afinidades partidistas ante diversos problemas detectados en la Comunidad, un 25,2% declara que el Partido Popular mantiene posturas cercanas a sus preocupaciones, seguido del PSOE (21,4%), VOX (8,8%) y Adelante Andalucía (5,3%).

El liderazgo personal de Juan Manuel Moreno resulta ampliamente respaldado: el 47% lo considera el dirigente más dialogante, el 45,7% lo ve como el mejor preparado para gobernar y el 42,3% lo identifica como el más fiable.

El presidente de la Junta decide celebrarlas un mes antes de lo previsto para "llegar al verano con un horizonte político despejado"

En el caso de María Jesús Montero, que se quedaría como líder de la oposición según el estudio, mientras que el 21,3% percibe que cuenta con formación suficiente, el 18,3% la considera dialogante y el 16,5% le atribuye fiabilidad. Su notas no son tan buenas. De hecho, a la hora de detallar las cualidades necesarias en un presidente autonómico, el 46,4% estima que Moreno dispone de “capacidad de gestión y competencia”, y un 23,7% opina lo mismo sobre Montero. En relación a la visión estratégica, el 39,7% atribuye a Moreno “visión de futuro” y el 19% a Montero.

Los motivos que mueven la decisión de voto en unas elecciones autonómicas varían: el 44,2% escoge a un partido porque considera que es el que mejor representa sus ideas, el 32,8% se guía por la capacidad de gestión percibida y el 30,9% por la situación económica y social. Además, el 65% reconoce que en los siguientes comicios autonómicos priorizará asuntos propios de Andalucía para decidir el sentido de su voto, mientras que un 27,5% lo hará en función de temáticas de ámbito estatal.

La sanidad pública y la vivienda, al frente de las preocupaciones

La sanidad pública sigue ocupando el primer lugar entre los problemas que perciben los andaluces. El 38% apunta a la sanidad como la principal dificultad de la región, seguida de la vivienda (22,8%) y del desempleo (21,7%). Cuando se pregunta por el problema que más les afecta en el ámbito personal, la sanidad vuelve a encabezar las respuestas, con el 40,7%, seguida por la vivienda (17,2%) y las infraestructuras como tercer elemento, que preocupa al 16,4%. No obstante, para el grupo de 18 a 24 años, la vivienda representa su mayor preocupación individual, así lo manifiesta el 32,6%.

De cara a los desafíos prioritarios para el Ejecutivo autonómico en los próximos años, el 26,5% de los ciudadanos apuesta por la sanidad pública como el área en la que más urge avanzar, seguida de la prevención de riesgos y catástrofes (12,6%) y las infraestructuras (11,1%).