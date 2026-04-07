Si tu perro se hace una herida, estos son los pasos que debes seguir para aplicar los primeros cuidados en casa

Es más o menos frecuente que un perro se haga alguna herida. Por un mordisco de otro perro, un arañazo o una rozadura, o por pisar con las almohadillas algún objeto punzante: lo suyo, siempre que la herida sea leve, es que uno pueda prestar los primeros auxilios al animal, para ahorrarle dolor y evitar infecciones.
Lo primero que debe hacerse si uno nota que el animal está herido - si cojea, se queja o parece retraído, puede deberse a esto - es acercarse a él y examinar su pelaje en busca de cualquier indicio de corte o herida. Debe hacerse con cuidado: un animal herido es desconfiado y, como tal, puede ser agresivo.
Cómo actuar cuando un perro sufre una herida
Si se cree que el perro está herido, lo que debe hacerse en primer lugar es revisar su cuerpo para localizar la lesión, apartando el pelaje para poder ver la piel. A veces la herida no se ve a la primera, así que tocar con cuidado cada zona ayuda a detectar si algo le duele. Si la herida es pequeña y no sangra mucho, normalmente se puede curar en casa sin problema. Si se ve que es más seria, sangra bastante o hay algo clavado, lo mejor es ir al veterinario cuanto antes.
La limpieza es fundamental. Muchas veces la herida se produce durante un paseo, así que puede haber tierra, hierba o incluso algún trozo de cristal. Para limpiar bien, lo ideal es usar suero fisiológico y gasas estériles. El agua con jabón neutro también va bien para quitar la suciedad y evitar infecciones. Si se nota que tiene algo clavado, se puede intentar sacar con unas pinzas, pero si hay dudas, lo más seguro es preguntar al veterinario.
Una vez limpia la zona, toca desinfectarla. Se puede utilizar yodo diluido en agua o clorhexidina, siempre aplicando con una gasa y limpiando desde el centro de la herida hacia fuera para no arrastrar nada al interior de la misma. Hay perros que se ponen nerviosos o les molesta y pueden reaccionar mal, así que si hace falta, se les puede poner un bozal durante ese rato. Es importante vigilar si aparece alguna reacción rara al desinfectante, como enrojecimiento o hinchazón. Si pasa, conviene lavar la zona con abundante agua y consultar con el veterinario.
Sobre tapar o no la herida, depende de dónde esté. Si el perro no llega a lamerse, lo normal es dejarlo al aire, ya que de esta manera suele curar mejor. Si la herida está en una zona que puede lamer, como las patas o el abdomen, es preferible taparla con un vendaje limpio. Los collares isabelinos, sobre todo los modelos blandos, sirven para evitar que el perro se lama la herida y esta cure peor.
Conviene echar un ojo a la herida todos los días y fijarse si sale pus, huele mal o se pone roja o hinchada. Lo normal es limpiar y desinfectar una o dos veces al día hasta que se vea que va mejorando. Si pasan dos días y la herida sigue igual o empeora, lo más prudente es consultar con el veterinario.