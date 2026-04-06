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Varias rupturas, un refugio en el bosque y un imperio millonario silencioso: Miguel Ángel Silvestre cumple 44 años alejado del amor

El actor de ‘Velvet’ disfruta de una vida tranquila en uno de sus mejores momentos profesionales

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El actor Miguel Ángel Silvestre en la capilla ardiente del diseñador Giorgio Armani. (Remo Casilli/Reuters)
El actor Miguel Ángel Silvestre en la capilla ardiente del diseñador Giorgio Armani. (Remo Casilli/Reuters)

El 6 de abril marca una fecha especial para Miguel Ángel Silvestre, que alcanza los 44 años consolidado como una de las figuras más reconocidas del panorama audiovisual español. Lejos queda ya la etiqueta de galán televisivo que le acompañó en sus primeros éxitos, sustituida hoy por una trayectoria sólida que combina interpretación, proyección internacional y una vida personal cada vez más reservada.

Nacido en Castellón de la Plana en 1982, su infancia transcurrió en un entorno alejado del foco mediático. Hijo de un fisioterapeuta y una trabajadora del sector bancario, llegó a iniciar estudios en la misma rama sanitaria antes de tomar un rumbo completamente distinto. La interpretación terminó imponiéndose como vocación, respaldada por una formación en disciplinas como el teatro, la danza o la acrobacia.

Sus primeros pasos sobre el escenario se remontan a principios de los años 2000, pero el gran salto a la popularidad llegó en 2008 gracias a su papel en la serie Sin tetas no hay paraíso, donde dio vida a un personaje que marcó a toda una generación. Desde entonces, su carrera no ha dejado de crecer, con proyectos tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Producciones como Sense8, Narcos o Sky Rojo han ampliado su proyección internacional, mientras que títulos recientes y nuevos rodajes mantienen su agenda en plena actividad.

Entre risas, el actor Miguel Ángel Silvestre confiesa que aquello sin lo que no puede vivir es el pádel. Luego, comparte una profunda reflexión sobre cómo este deporte se convirtió en una herramienta clave para su salud mental y bienestar.

Su vida en la naturaleza

Sin embargo, si algo define a Miguel Ángel Silvestre es su forma de gestionar la fama. Lejos de instalarse en el lujo o en la exposición constante, ha optado por una vida marcada por la discreción y el contacto con la naturaleza. Aunque por trabajo pasa largas temporadas en Madrid, le gusta desconectar en su tierra natal, donde posee una finca en plena naturaleza.

Según contó en una entrevista a ¡Hola! en 2024, obtuvo una finca en Castellón motivado por “la ausencia de mi padre y las ganas de ocupar parte del espacio que él ocupaba”: ”Vivo en un bosque. En mitad del bosque“, destacó. Se trata de un entorno rural en el que apuesta por un estilo de vida sencillo. El propio actor explicó que intenta reducir al máximo las comodidades innecesarias, priorizando lo esencial: “Hago autoabastecimiento de muchas cosas y me encuentro muchos animalitos, más o menos grandes, pero convivimos en armonía".

Esta elección no responde a una corriente espiritual concreta, sino más bien a una forma de entender la vida. El actor se define a sí mismo como alguien profundamente conectado con sus raíces, cómodo lejos del ruido mediático. Un equilibrio que también traslada a su vivienda en las afueras de Madrid, de estilo funcional, con materiales naturales y espacios pensados para el descanso.

Miguel Ángel Silvestre en el rodaje de 'Furia'. (Instagram)
Miguel Ángel Silvestre en el rodaje de 'Furia'. (Instagram)

Soltero de nuevo

En el plano sentimental, su vida ha sido objeto de atención mediática durante años, aunque él ha intentado mantenerla en un segundo plano. Su primera relación conocida fue con la actriz Belén López, con quien compartió varios años de relación. Posteriormente, su nombre se vinculó a compañeras de profesión como Amaia Salamanca o Paula Echevarría, aunque sin confirmaciones oficiales.

Su historia más mediática fue junto a Blanca Suárez, con quien mantuvo una relación durante varios años que acaparó titulares. Más recientemente, su vínculo con la empresaria Rebeca Toribio volvió a situarle en el foco, aunque la relación finalizó en 2025 en medio de rumores que él nunca llegó a comentar públicamente. Desde entonces, su situación sentimental se mantiene en la discreción.

Rebeca Toribio y Miguel Ángel Silvestre en una imagen compartida en redes sociales (@reberebeca_)
Rebeca Toribio y Miguel Ángel Silvestre en una imagen compartida en redes sociales. (@reberebeca_)

Un patrimonio invertido

Más allá de su faceta artística, Silvestre ha sabido construir un importante patrimonio. No se ha limitado a su trabajo como actor y modelo de diversas firmas de alto caché, sino que ha diversificado sus ingresos a través de inversiones, especialmente en el sector inmobiliario, entre las que se encuentra la empresa Tres Gotas de Mar S.L. Propiedades en Madrid y Castellón, junto a su participación en distintas sociedades, forman parte de una estrategia orientada a generar estabilidad a largo plazo.

Miguel Ángel Silvestre en Wimbledon. (Instagram)
Miguel Ángel Silvestre en Wimbledon. (Instagram)

Además, ha explorado otros ámbitos como la hostelería o el turismo, demostrando una visión empresarial poco habitual en el sector. Aunque algunos proyectos no han tenido continuidad, como el restaurante Rhudo, que tuvo que cerrar las puertas el pasado año, reflejan su interés por ampliar horizontes más allá de la interpretación.

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