España

La nueva vida de Rebeca Toribio, exnovia influencer de Miguel Ángel Silvestre: “Abandoné mi vida de famosa por Jesucristo”

La empresaria madrileña ha asegurado que la espiritualidad y la Biblia han sido fundamentales para superar una etapa de excesos y problemas emocionales

Guardar
Rebeca Toribio, en 'Y ahora,
Rebeca Toribio, en 'Y ahora, Sonsoles'. (Atresmedia)

Rebeca Toribio, empresaria madrileña y expareja de Miguel Ángel Silvestre, ha reaparecido este martes 25 de noviembre en televisión para contar su sorprendente nueva vida. La joven, que este verano rompía con el actor tras dos años de relación, ha visitado el programa Y ahora, Sonsoles para relatar cómo la fe cristiana le ha permitido superar una etapa de excesos y problemas de salud mental.

En los últimos meses, la vida de Rebeca Toribio estuvo marcada por la exposición mediática, fiestas y una intensa vida social tras su llegada a Madrid. “Me refugiaba mucho en la fiesta, el alcohol, las redes…”, contaba en el espacio de Sonsoles Ónega, una rutina que, sumada a la presión mediática, la llevó a sentirse “demasiado expuesta”. La empresaria, fundadora del restaurante Superchulo, reconoció que su relación con Miguel Ángel Silvestre incrementó el interés de los medios y la exposición pública, lo que contribuyó a su malestar.

Toribio detalló que, tras la ruptura con el actor el pasado verano, se encontró sola y abrumada por las responsabilidades y la gestión de sus negocios, añadiendo que la fama y la vida nocturna terminaron por pasarle factura.

Crisis personal tras la ruptura

La joven confesó en el formato de Antena 3 que su vida anterior estuvo marcada por problemas de salud mental, como bulimia, depresión y ansiedad. “Toqué fondo en un momento muy cercano de mi vida. Salía muchísimo de fiesta, me sentía muy expuesta y devastada por el ritmo de vida que estaba llevando y empecé a escuchar vocecitas de que ya no quería eso para mi vida”, explicaba en su entrevista. La presión mediática y la soledad tras la ruptura acentuaron su crisis, llevándola a pasar semanas en la cama sin fuerzas para levantarse.

Miguel Ángel Silvestre y Rebeca
Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

En su intervención, Toribio subrayó que su historia personal está “ligada a la salud mental”, y quiso visibilizar que “hay muchas personas batallando”. Insistiendo en que su caída no fue consecuencia directa de la relación sentimental, sino del “ritmo de vida que me hacía caer en bucles de vida constantemente que tenían que ver con lo que pensábamos que es el éxito y que se vende en redes sociales”.

La petición de Rebeca Toribio a Jesucristo

El punto de inflexión llegó cuando, en plena crisis, Toribio pronunció una frase que le cambió la vida: “Jesucristo, si existes, sálvame”. A partir de ese momento, la joven asegura que comenzó a escuchar “voces que me decían que no quería ese estilo de vida”. Y añadía: “No fue hasta que Jesucristo me tumbó en la cama cuando empecé a cambiar mis hábitos […] Se podría decir que abandoné mi vida de famosa por Jesucristo”.

En el plató, la influencer relataba que, aunque siempre había sentido que existía “algo más allá”, nunca le había puesto nombre hasta ese momento. “Yo pienso y creo fuertemente en que hay un momento en que yo dejo todo en manos de Dios, porque estoy tan cansada de pelear y batallar en la vida, que digo Jesucristo, si estás ahí, sálvame […] Solo con una vez que le llamé, ya hizo milagros sobre mí”, afirmó.

La empresaria destacó la importancia de la Biblia en su proceso de recuperación: “Me considero una persona muy mundana, pero conectada con la vida de Jesús en la Biblia, me ayuda a ser mejor hermana, hija y empresaria”, reconocía en el programa. Para ella, la Biblia se ha convertido en “un mapa para la vida” que ha ordenado aspectos personales y profesionales que antes estaban desordenados.

Temas Relacionados

Rebeca ToribioMiguel Ángel SilvestreY Ahora SonsolesAntena 3AtresmediaFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precio de la luz estará muy alta este jueves 27 de noviembre: tarifa mínima subió más de 1000%

El precio de la luz se actualiza todos los días por lo que es importante mantenerse informado y evitar sorpresas

Precio de la luz estará

El Ayuntamiento de Madrid construirá 280 pisos de protección pública en alquiler asequible en Vicálvaro destinados a jóvenes y familias

EMVS Madrid convoca dos concursos de proyectos de arquitectura para levantar dos promociones de vivienda en Vicálvaro

El Ayuntamiento de Madrid construirá

Turrón de dátiles y almendras, una receta saludable y perfecta para sorprender a los invitados esta Navidad

Aunque hay quienes prefieren los sabores tradicionales, la combinación de ingredientes aporta un sabor delicioso y permite obtener un dulce que no lleva azúcar añadido

Turrón de dátiles y almendras,

Antonio Resines reaparece y asegura estar “estupendamente” tras su ingreso en la UCI

El actor ha sido visto junto a su mujer y ha afirmado a los medios que se encuentra “mejor”

Antonio Resines reaparece y asegura

La UE acuerda la primera ley de bienestar para perros y gatos: vendedores, criadores y refugios tienen cuatro años para adaptarse

La legislación hace obligatoria la identificación mediante microchip y el registro oficial de todas las mascotas que vivan dentro del territorio

La UE acuerda la primera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tiroteo y persecución policial en

Tiroteo y persecución policial en Parla: hay cuatro heridos, dos de ellos policías

La Audiencia Nacional solicita al PSOE los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024 y sus justificantes

Mazón publica un vídeo de despedida de las Cortes valencianas con una canción de Rosalía

Dos peritos contratados por Santos Cerdán aseguran que los audios de Koldo que le llevaron a prisión están “manipulados” y “reconstruidos”

El CGPJ avala por unanimidad la elección de Teresa Peramato como fiscal general del Estado

ECONOMÍA

Precio de la luz estará

Precio de la luz estará muy alta este jueves 27 de noviembre: tarifa mínima subió más de 1000%

El Ayuntamiento de Madrid construirá 280 pisos de protección pública en alquiler asequible en Vicálvaro destinados a jóvenes y familias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juanma Lorente, abogado: “Las mutuas no reconocen accidentes laborales que realmente lo son”

La plantilla de Iryo reclama un convenio colectivo en su segundo día de huelga y planea paros para el puente de la Constitución

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”