La nueva vida de Rebeca Toribio, exnovia influencer de Miguel Ángel Silvestre: “Abandoné mi vida de famosa por Jesucristo”

Rebeca Toribio, en 'Y ahora, Sonsoles'. (Atresmedia)

Rebeca Toribio, empresaria madrileña y expareja de Miguel Ángel Silvestre, ha reaparecido este martes 25 de noviembre en televisión para contar su sorprendente nueva vida. La joven, que este verano rompía con el actor tras dos años de relación, ha visitado el programa Y ahora, Sonsoles para relatar cómo la fe cristiana le ha permitido superar una etapa de excesos y problemas de salud mental.

En los últimos meses, la vida de Rebeca Toribio estuvo marcada por la exposición mediática, fiestas y una intensa vida social tras su llegada a Madrid. “Me refugiaba mucho en la fiesta, el alcohol, las redes…”, contaba en el espacio de Sonsoles Ónega, una rutina que, sumada a la presión mediática, la llevó a sentirse “demasiado expuesta”. La empresaria, fundadora del restaurante Superchulo, reconoció que su relación con Miguel Ángel Silvestre incrementó el interés de los medios y la exposición pública, lo que contribuyó a su malestar.

Toribio detalló que, tras la ruptura con el actor el pasado verano, se encontró sola y abrumada por las responsabilidades y la gestión de sus negocios, añadiendo que la fama y la vida nocturna terminaron por pasarle factura.

Crisis personal tras la ruptura

La joven confesó en el formato de Antena 3 que su vida anterior estuvo marcada por problemas de salud mental, como bulimia, depresión y ansiedad. “Toqué fondo en un momento muy cercano de mi vida. Salía muchísimo de fiesta, me sentía muy expuesta y devastada por el ritmo de vida que estaba llevando y empecé a escuchar vocecitas de que ya no quería eso para mi vida”, explicaba en su entrevista. La presión mediática y la soledad tras la ruptura acentuaron su crisis, llevándola a pasar semanas en la cama sin fuerzas para levantarse.

Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

En su intervención, Toribio subrayó que su historia personal está “ligada a la salud mental”, y quiso visibilizar que “hay muchas personas batallando”. Insistiendo en que su caída no fue consecuencia directa de la relación sentimental, sino del “ritmo de vida que me hacía caer en bucles de vida constantemente que tenían que ver con lo que pensábamos que es el éxito y que se vende en redes sociales”.

La petición de Rebeca Toribio a Jesucristo

El punto de inflexión llegó cuando, en plena crisis, Toribio pronunció una frase que le cambió la vida: “Jesucristo, si existes, sálvame”. A partir de ese momento, la joven asegura que comenzó a escuchar “voces que me decían que no quería ese estilo de vida”. Y añadía: “No fue hasta que Jesucristo me tumbó en la cama cuando empecé a cambiar mis hábitos […] Se podría decir que abandoné mi vida de famosa por Jesucristo”.

En el plató, la influencer relataba que, aunque siempre había sentido que existía “algo más allá”, nunca le había puesto nombre hasta ese momento. “Yo pienso y creo fuertemente en que hay un momento en que yo dejo todo en manos de Dios, porque estoy tan cansada de pelear y batallar en la vida, que digo Jesucristo, si estás ahí, sálvame […] Solo con una vez que le llamé, ya hizo milagros sobre mí”, afirmó.

La empresaria destacó la importancia de la Biblia en su proceso de recuperación: “Me considero una persona muy mundana, pero conectada con la vida de Jesús en la Biblia, me ayuda a ser mejor hermana, hija y empresaria”, reconocía en el programa. Para ella, la Biblia se ha convertido en “un mapa para la vida” que ha ordenado aspectos personales y profesionales que antes estaban desordenados.