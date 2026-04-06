España

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 7 de abril

Descubre cuáles son los tramos en los que el servicio es más barato y más caro, según se actualizan los datos diarios del mercado energético en el país

Guardar
La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)
La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

Este es el precio de la luz en el país para este martes 7 de abril, así como las tarifas más altas y más baratas.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella
  • Día: 7 de abril
  • Precio medio: 33.92 euros por megavatio hora
  • Precio máximo: 110.85 euros por megavatio hora
  • Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este martes 7 de abril, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 32.23 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 29.18 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.56 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.6 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.43 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.89 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 46.81 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 63.31 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.86 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.42 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.53 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.64 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 33.45 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 61.37 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.82 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.85 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.24 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.63 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

Últimas Noticias

Los alérgicos sacan peores notas: un estudio en Finlandia muestra los efectos del polen en la selectividad

Los alumnos obtenían calificaciones más bajas cuando los niveles de polen eran más altos

Los alérgicos sacan peores notas: un estudio en Finlandia muestra los efectos del polen en la selectividad

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 6 abril

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 6 abril

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

El demandante está casado con una ciudadana española desde 2009 y trabaja en España, pero el juez afirma que no es suficiente para acreditar la integración con el país

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juan Carlos I elige el Domingo de Resurrección para ser aclamado en Sevilla y mandarle un mensaje a su hijo Felipe VI: “Ya no es un problema para la Familia Real”

El emérito quiere volver a España y la escenografía de este domingo en Sevilla refuerza su hoja de ruta. Es consciente de que mientras siga el Gobierno de Sánchez su regreso es imposible

Juan Carlos I elige el Domingo de Resurrección para ser aclamado en Sevilla y mandarle un mensaje a su hijo Felipe VI: “Ya no es un problema para la Familia Real”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

Juan Carlos I elige el Domingo de Resurrección para ser aclamado en Sevilla y mandarle un mensaje a su hijo Felipe VI: “Ya no es un problema para la Familia Real”

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria