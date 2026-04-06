El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 7 de abril

La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

Este es el precio de la luz en el país para este martes 7 de abril, así como las tarifas más altas y más baratas.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día: 7 de abril

Precio medio : 33.92 euros por megavatio hora

Precio máximo : 110.85 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este martes 7 de abril, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 32.23 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 29.18 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.56 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.6 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.43 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.89 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 46.81 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 63.31 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.86 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.42 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.53 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.64 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 33.45 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 61.37 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.82 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.85 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.24 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.63 euros por megavatio hora.