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La infanta Cristina aparece por sorpresa en el Metropolitano para ver el Atlético-Barça: en palco presidencial junto a Enrique Cerezo

La hermana de Felipe VI disfrutó en la noche del sábado de uno de los partidos de La Liga más reñidos

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La infanta Cristina lo da todo en el último partido de su hijo, Pablo Urdangarin, 2025. (EUROPA PRESS).
La infanta Cristina lo da todo en el último partido de su hijo, Pablo Urdangarin, 2025. (EUROPA PRESS).

La imagen más habitual de la infanta Cristina está ligada al deporte, pero no precisamente al fútbol. Durante años, su presencia en gradas y pabellones ha estado asociada al balonmano, primero acompañando a Iñaki Urdangarin y, más recientemente, siguiendo de cerca la trayectoria de su hijo Pablo Urdangarin. Sin embargo, este fin de semana ha protagonizado una estampa poco habitual al dejarse ver en el Estadio Metropolitano, en un plan completamente distinto.

La hermana de Felipe VI acudió al estadio madrileño en la noche del sábado para presenciar uno de los encuentros más destacados de la jornada liguera: el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Desde el palco de honor, compartió espacio con el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, con quien mantuvo una conversación distendida durante buena parte del partido.

El encuentro, que arrancó a las 21:00 horas, terminó con victoria del conjunto azulgrana por dos goles a uno. Aunque la infanta se mantuvo discreta y sin exteriorizar preferencias, su vínculo con Barcelona hace pensar en una afinidad natural hacia el equipo catalán. No en vano, la ciudad ha sido durante décadas uno de los pilares de su vida personal.

Allí residió durante años, especialmente tras su boda en 1997, antes de trasladarse en 2013 a Ginebra. Después de más de una década en Suiza, todo apunta a que este 2026 marcará su regreso a la capital catalana. Su asistencia al partido en Madrid tuvo un carácter estrictamente privado, sin representación institucional, en una línea coherente con el perfil bajo que mantiene en los últimos tiempos.

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Su apoyo a la reina Sofía

Este desplazamiento a la capital se produce tras unos días especialmente activos en su agenda personal. La infanta ha compartido recientemente tiempo con su madre, la reina Sofía, y su hermana, la infanta Elena, en una Semana Santa marcada por los encuentros familiares y los planes discretos.

El recorrido comenzó en Palma de Mallorca, donde doña Sofía presidió un concierto en la Catedral-Basílica de Santa María de Mallorca. Posteriormente, madre e hijas se trasladaron a Murcia y Cartagena, donde participaron en algunas de las procesiones más emblemáticas de estas fechas. Entre ellas destacó la tradicional mañana del Viernes Santo, una de las citas más significativas de la Semana Santa murciana.

La reina Sofía (i), acompañada por las infantas Cristina (c) y Elena (d), la alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo (2d), este Jueves Santo durante la procesión del Silencio y del Cristo de los Mineros de Cartagena, de la cofradía de los Californios. (EFE/ Marcial Guillen).
La reina Sofía (i), acompañada por las infantas Cristina (c) y Elena (d), la alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo (2d), este Jueves Santo durante la procesión del Silencio y del Cristo de los Mineros de Cartagena, de la cofradía de los Californios. (EFE/ Marcial Guillen).

La visita tuvo también momentos más íntimos, como una cena en un conocido restaurante de la ciudad, reflejo de una dinámica familiar que se ha repetido en los últimos años: encuentros alejados del foco mediático, pero cargados de simbolismo. Este año, además, el contexto es especialmente delicado para la reina emérita, que afronta el duelo por la reciente pérdida de su hermana, la princesa Irene de Grecia.

En este escenario, la presencia de sus hijas ha sido constante, evidenciando una imagen de unidad familiar en momentos complejos. Tanto en los actos religiosos como en los planes más privados, la complicidad entre ellas ha sido visible, reforzando un vínculo que suele hacerse más patente en fechas señaladas.

La Reina Sofía (i) y la Infanta Elena (d) durante la Solemne Procesión del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros, a 2 de abril de 2026, en Cartagena, Murcia (España). (Martín C. / Europa Press).
La Reina Sofía (i) y la Infanta Elena (d) durante la Solemne Procesión del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros, a 2 de abril de 2026, en Cartagena, Murcia (España). (Martín C. / Europa Press).

El paso de la infanta Cristina por el estadio madrileño supone, en cierto modo, el cierre de esta intensa Semana Santa. También refleja su manera actual de estar en la vida pública: presente, pero sin protagonismo excesivo. Su estilo, tanto en lo personal como en lo institucional, se caracteriza por la discreción y la naturalidad.

Esa misma línea se trasladó a su elección de vestuario para la ocasión. Optó por un conjunto sobrio y elegante, compuesto por una chaqueta de ante en tonos marrones, pañuelo en colores cálidos y prendas básicas que priorizaban la comodidad sin renunciar a la estética clásica que la define.

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