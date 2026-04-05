España

La historia de otro piloto rescatado por Estados Unidos: Roger Locher, el hombre que logró ocultarse 23 días en Vietnam comiendo bayas y bebiendo agua de lluvia

Las técnicas aprendidas durante su rescate se incorporaron en los protocolos actuales, marcando un antes y un después en las estrategias de salvamento

Guardar
El piloto estadounidense Rocher Loger, que fue derribado y rescatado en Vietnam en la década de los 70
Roger Locher, tras su rescate. (US Air Force)

El rescate del segundo piloto estadounidense del caza F-15 que Irán había derribado sobre su territorio, anunciado este domingo por Donald Trump, recuerda la historia del salvamento de otro piloto en un conflicto que se vivió ya hace más de 50 años, pero cuyas enseñanzas se recuerdan —y se aplican— en la guerra actual. Es el caso de Roger Locher, un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que fue derribado el 10 de mayo de 1972 durante la guerra de Vietnam, a unos 60 kilómetros al noroeste de Hanói.

Locher fue alcanzado por la artillería enemiga mientras pilotaba un F-4 Phantom II junto al mayor Robert Lodge, que perdió la vida en el ataque. Tras eyectarse, descendió en plena selva norvietnamita, en una zona caracterizada por la densa vegetación y la presencia de patrullas enemigas y campesinos. Contra todo pronóstico, logró sobrevivir durante casi un mes, oculto, alimentándose de recursos naturales y desplazándose solo al anochecer o al amanecer. Para alimentarse, escogía pequeñas frutas silvestres, brotes de bambú y papayas, y para hidratarse recogía el agua de la lluvia y del rocío en hojas grandes. Durante el día, permanecía inmóvil y oculto bajo la vegetación más densa, pasando horas y horas sin moverse para evitar ser detectado. Perdió alrededor de 20 kilos.

En numerosas ocasiones, estuvieron a punto de descubrirle, pero tuvo suerte: una vez, un grupo de campesinos y un niño se acercaron a menos de diez metros de su escondite; otro día, un búfalo de agua pasó a muy poca distancia. Solo comunicó su presencia a las fuerzas aliadas cuando escuchó aviones estadounidenses en vuelo, reservando la radio de emergencia para ese momento. Para entonces, había recorrido cerca de 19 kilómetros, y su señal puso en marcha una gran operación de rescate.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

Por qué el rescate fue un hito militar

El rescate de Roger Locher representó un hito operacional para el Alto Mando estadounidense. Tras recibir el mensaje de radio el día vigesimosegundo desde su derribo, el general John Vogt, comandante de la 7ª Fuerza Aérea, ordenó la suspensión total de los ataques aéreos sobre Vietnam del Norte para concentrar los recursos disponibles en el rescate del piloto, según información de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El operativo de búsqueda desplegó un total de 119 aeronaves, incluyendo helicópteros HH-53C Super Jolly Green Giant, aviones de ataque A-1H y distintos cazas de protección. La detección de la señal de radio permitió guiar a los helicópteros de rescate a través del terreno hostil, hasta que, el 2 de junio de 1972, con cobertura de bombardeo y escolta aérea, el capitán Dale Stovall pilotó el helicóptero que descendió sobre la zona, localizando a Locher gracias a los destellos de un espejo de señalización. Bajo fuego enemigo, logró extraer al oficial estadounidense sin que se registraran pérdidas entre los aparatos de rescate.

La hazaña de Locher dejó una profunda huella en la doctrina de rescate militar y la moral de las tripulaciones estadounidenses. El principio de “no dejar a nadie atrás” se reforzó significativamente y fue incorporado como elemento central en la formación de aviadores y equipos de búsqueda. Los protagonistas del rescate, como Stovall y Smith, recibieron condecoraciones como la Cruz de la Fuerza Aérea, y Locher continuó su carrera como instructor y comandante de vuelo y se retiró con el rango de coronel.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIránSucesosSucesos EspañaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Audiencia Provincial de Madrid afirma que las pruebas presentadas demuestran que hay una conexión cultural y familiar, a pesar de la negativa de la Administración

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente

El psicólogo especializado en familia Alfonso Navarro advierte que exigir o buscar una felicidad continua en esta etapa de la vida solo puede provocar inseguridad e insatisfacción

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

La clave de la sentencia radica en la figura de la serventía, que a diferencia de una “servidumbre de paso” (un derecho que se concede cuando una finca no tiene otra salida), es una forma de copropiedad germánica, difícil de extinguir o limitar solo porque existan otras vías de acceso

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

La gran incógnita que rodea a la princesa Leonor: ¿qué estudiará la próxima jefa de Estado?

La hija de Felipe VI podría seguir los pasos de su padre y estudiar una carrera en Madrid o irse fuera de nuestras fronteras

La gran incógnita que rodea a la princesa Leonor: ¿qué estudiará la próxima jefa de Estado?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

Los desafíos de Carlos Cuerpo en su nuevo puesto: tres leyes atascadas, el fuego cruzado del PP y el pulso contra Trump

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria