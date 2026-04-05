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CGT denuncia que el Ayuntamiento de Marbella “pone en riesgo” a su personal tras externalizar el servicio médico a una mutua

El sindicato critica que la nueva gestión médica pone en duda informes de la sanidad pública y revoca adaptaciones esenciales para empleados con enfermedades crónicas

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Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Marbella. (Ayuntamiento de Marbella / Europa Press)
Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Marbella. (Ayuntamiento de Marbella / Europa Press)

El sindicato CGT denuncia que el Ayuntamiento de Marbella ha puesto en riesgo la seguridad y salud de su plantilla tras la externalización del servicio médico municipal a la mutua privada ASPY a finales de 2025. Esta decisión, sostienen, ha provocado la revocación arbitraria de adaptaciones de puestos de trabajo por motivos de salud, generando preocupación entre los empleados. Por ello, la organización sindical convoca a una movilización para el próximo 24 de abril.

De acuerdo con la información facilitada por CGT, tras la externalización del servicio médico, ASPY ha invalidado adaptaciones laborales vigentes y ha desestimado informes de la sanidad pública por considerarlos “desactualizados” si superan el mes de antigüedad, incluso en casos de enfermedades crónicas o degenerativas. El sindicato denuncia que la mutua suele limitarse a realizar analíticas rutinarias para justificar altas médicas, sin valorar de forma adecuada las limitaciones físicas de los empleados.

CGT afirma que ASPY menciona en sus informes pruebas médicas que, según los trabajadores afectados, nunca se realizaron, mientras que en muchos casos la evaluación médica se reduce a controles básicos, lo que consideran insuficiente para valorar si una persona puede desempeñar su puesto con seguridad.

Paseo marítimo de Marbella. (Ayuntamiento de Marbella / Europa Press)
Varias personas en el paseo marítimo de la localidad malagueña. (Ayuntamiento de Marbella / Europa Press)

“Denunciamos la privatización del servicio de prevención médica del Ayuntamiento de Marbella. La mutua está revocando adaptaciones de puestos de trabajo que estaban ya consolidadas, derivados de circunstancias médicas de los trabajadores y trabajadoras. Por eso hemos convocamos a una protesta para el próximo 24 de abril para que el Consistorio recapacite, vuelva a tener su propio servicio médico y deje de poner la salud y la seguridad de la plantilla en manos de quienes son mercenarios de la medicina”, dice a Infobae Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía.

“Se ignoran necesidades reconocidas previamente”

El sindicato considera que la decisión del Consistorio de eliminar el servicio propio responde a un objetivo concreto: reincorporar a empleados con restricciones a funciones que no pueden ejercer, ignorando las necesidades reconocidas previamente por la administración municipal. El modelo de gestión adoptado, insisten, “prioriza la mercantilización de la prevención de riesgos laborales, en detrimento de la protección de la plantilla”.

Golpe a la mocromafia en Marbella con una incautación de 1.500 kilos de cocaína procedente de Brasil. La localidad malagueña vuelve a estar en el epicentro de los casos de narcotráfico. (Policía Nacional)

CGT asegura que esta política supone un retroceso en la protección laboral y hace un llamamiento a la ciudadanía “a defender el trabajo seguro y la salud de quienes mantienen los servicios públicos de Marbella, porque supone defender la dignidad de la ciudad”.

La protesta convocada para el 24 de abril busca visibilizar el conflicto y exigir la recuperación de un modelo de prevención que garantice la salud y seguridad de la plantilla municipal.

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