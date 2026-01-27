España

CGT Andalucía denuncia el incumplimiento de la distancia mínima entre soldaduras marcada por Adif en una imagen del accidente de Adamuz

“En ningún caso se permiten las distancias que aparecen en las fotos”, sostiene CGT Andalucía, que añade que este incumplimiento se comprueba “de forma nítida” al ampliar las imágenes

Imagen compartida por la Guardia
Imagen compartida por la Guardia Civil del accidente de Adamuz donde se ven dos soldaduras a poca distancia (Guardia Civil)

El Sector Ferroviario de CGT Andalucía ha expresado su “extrema preocupación” tras analizar una de las imágenes difundidas por la Guardia Civil durante la investigación que están llevando a cabo por el accidente de Adamuz. En esta se pueden ver dos soldaduras de carril situadas a menos de un metro de distancia, una circunstancia que está expresamente prohibida por la normativa técnica que regula el mantenimiento y montaje de la vía ferroviaria.

La organización sindical recuerda que la Norma Adif Vía 7-1-3.7, relativa al montaje de vía y a las consideraciones generales en actuaciones de mantenimiento, renovación y acondicionamiento, establece de forma detallada cómo deben ejecutarse este tipo de trabajos. En su apartado 3.4 se fijan las distancias mínimas obligatorias entre soldaduras aluminotérmicas y eléctricas, así como las excepciones posibles, siempre previa autorización de Adif. “En ningún caso se permiten las distancias que aparecen en las fotos”, sostiene CGT Andalucía, que añade que este incumplimiento se comprueba “de forma nítida” al ampliar las imágenes.

La normativa de Adif

En esta normativa se establecen unas distancias mínimas muy concretas que difícilmente se cumplen en la fotografía, ya que contando con la perspectiva no parece superar el metro de distancia entra ambas soldaduras. Explican concretamente que “en cuanto a la distancia mínima (cupón mínimo exigible) a considerar en plena vía entre dos soldaduras aluminotérmicas, dos soldaduras eléctricas, aluminotérmica y eléctrica o aluminotérmica/eléctrica y extremo de carril, ésta será de:

  • 6 m para tramos con velocidad igual o menor a 160km/h.
  • 9 m para tramos con velocidad superior a 160km/h e inferior a 200km/h.
  • 18 m para tramos con velocidad igual o mayor a 200 km/h. En el caso de dos soldaduras eléctricas, esta distancia puede reducirse a 12 m."
Captura de la normativa de
Captura de la normativa de Adif sobre las distancias entre soldaduras (CGT Andalucía)

En el caso del tramo donde ocurrió el accidente de Adamuz, la velocidad estaba marcado en 250 km/h, con lo que correspondería al último supuesto. Sin embargo, en el mismo apartado del escrito, desde Adif explican que existen situaciones excepcionales donde estos límites se pueden reducir.

“De forma análoga, con carácter excepcional y previa solicitud a Adif y con la autorización del área técnica responsable, se podrán aceptar entre aparatos de vía, como distancias mínimas, las siguientes:

  • Entre dos soldaduras aluminotérmicas: 2,4m.
  • Entre una soldadura eléctrica y una aluminotérmica: 1,8 m.
  • Entre una soldadura aluminotérmica y una junta o una junta aislante encolada: 3,6 m.
  • Entre una soldadura eléctrica y una junta o una junta aislante encolada: 3 m."

Incluso en estos casos, la distancia sigue manteniéndose por debajo de lo que se puede observar en la imagen, según ha denunciado el sindicato, que se pregunta “cuántas actuaciones de este tipo se extienden por toda la red”, y denuncia que se trata de una infraestructura “vetada a los profesionales ferroviarios de Adif y puesta en manos de empresas del IBEX que se lucran con dinero público”.

El problema de las subcontratas

Según el sindicato, estas grandes compañías recurren de forma sistemática a la subcontratación, generando un escenario en el que “la precariedad y la falta de exigencias de profesionalidad son lo habitual”.

A juicio de la organización sindical, las imágenes de la Guardia Civil no solo reflejan un incumplimiento técnico concreto, sino que “evidencian la falta de control sobre las actuaciones en las infraestructuras ferroviarias por parte de las subcontratas”. En este contexto, CGT Andalucía advierte de que el intrusismo profesional en el sector está conduciendo a “situaciones extremadamente peligrosas” para la seguridad ferroviaria.

El sindicato lanza una advertencia final sobre las consecuencias de esta dinámica. “Si se permite la violación de la Norma Adif Vía por la falta de profesionales ferroviarios y la no fiscalización de las actuaciones de las empresas privadas, grandes corporaciones que subcontratan las labores que asumen en las licitaciones públicas, todo estará perdido”, concluyen desde CGT Andalucía, alertando de que “lo de Adamuz será solo el aperitivo” si no se toman medidas urgentes.

